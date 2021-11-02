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Религия
https://ria.ru/20211102/vaktsinatsiya-1757395615.html
Раввин рассказал, как ускорить темпы вакцинации в России
Раввин рассказал, как ускорить темпы вакцинации в России - РИА Новости, 02.11.2021
Раввин рассказал, как ускорить темпы вакцинации в России
Граждане России, вакцинированные от COVID-19, должны иметь преимущество в доступе ко всем благам общества, это стимулирует темпы вакцинации, считает президент... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T17:40
2021-11-02T17:40
религия
общество
израиль
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Граждане России, вакцинированные от COVID-19, должны иметь преимущество в доступе ко всем благам общества, это стимулирует темпы вакцинации, считает президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода."Проблема есть, мы ее видим. Локдаун возник не на пустом месте… Надо призывать вакцинироваться и стимулировать людей, в том числе, ограничениями именно для не вакцинированных. Это очень важно: когда локдаун объявляется для всех, то, по сути, человек вакцинированный и не вакцинированный - они все равно находятся дома. Если вакцинированные будут иметь преимущества, доступ ко всем благам общества, конечно, это стимулирует вакцинацию", - сказал Борода на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что граждан Израиля обязали сделать третью прививку, заболеваемость есть, но не на высоком уровне, страна открыта для туристов, в том числе и российских, вакцинированных "Спутником V"."В Израиле меньше церемоний с людьми, которые страдают различными фобиями и боятся вакцинироваться. Это важный фактор. Есть четкая селекция: если человек человек вакцинирован, он может прийти в фитнес-центр, на работу... Это очень стимулирует людей, по сути, если они не станут вакцинироваться, то станут изгоями", - сказал Борода.
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общество, израиль, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
17:40 02.11.2021
 

Раввин рассказал, как ускорить темпы вакцинации в России

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент Федерации еврейских общин России, директор и основатель Еврейского музея и центра толерантности, член Общественной палаты РФ, раввин Александр Борода
Президент Федерации еврейских общин России, директор и основатель Еврейского музея и центра толерантности, член Общественной палаты РФ, раввин Александр Борода - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Граждане России, вакцинированные от COVID-19, должны иметь преимущество в доступе ко всем благам общества, это стимулирует темпы вакцинации, считает президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода.
"Проблема есть, мы ее видим. Локдаун возник не на пустом месте… Надо призывать вакцинироваться и стимулировать людей, в том числе, ограничениями именно для не вакцинированных. Это очень важно: когда локдаун объявляется для всех, то, по сути, человек вакцинированный и не вакцинированный - они все равно находятся дома. Если вакцинированные будут иметь преимущества, доступ ко всем благам общества, конечно, это стимулирует вакцинацию", - сказал Борода на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что граждан Израиля обязали сделать третью прививку, заболеваемость есть, но не на высоком уровне, страна открыта для туристов, в том числе и российских, вакцинированных "Спутником V".
"В Израиле меньше церемоний с людьми, которые страдают различными фобиями и боятся вакцинироваться. Это важный фактор. Есть четкая селекция: если человек человек вакцинирован, он может прийти в фитнес-центр, на работу... Это очень стимулирует людей, по сути, если они не станут вакцинироваться, то станут изгоями", - сказал Борода.
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