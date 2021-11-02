https://ria.ru/20211102/vaktsinatsiya-1757388868.html
Жителей Ленобласти призвали вакцинироваться во время нерабочих дней
Жителей Ленобласти призвали вакцинироваться во время нерабочих дней - РИА Новости, 02.11.2021
Жителей Ленобласти призвали вакцинироваться во время нерабочих дней
Медики Ленинградской области призывают жителей вакцинироваться от коронавирусной инфекции в период нерабочих дней, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T15:13
2021-11-02T15:13
2021-11-02T15:13
ленинградская область
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Медики Ленинградской области призывают жителей вакцинироваться от коронавирусной инфекции в период нерабочих дней, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По словам завотделением ковидного стационара Ленинградской областной клинической больницы Светланы Ермоловой, сегодня основная масса пациентов ― непривитые граждане.В свою очередь, фельдшер отделения скорой помощи Выборгской больницы Виктория Шутова призвала ленинградцев прислушиваться к медикам, а не ориентироваться на комментарии из социальных сетей или мессенджеров.Заведующий стационарным отделением скорой помощи Всеволожской больницы Андрей Тополян особо предостерег молодежь. По его словам, тезис о том, что коронавирус представляет угрозу только для пожилых и людей страдающих хроническими заболеваниями не соответствует действительности."Пациент помолодел, средний возраст ― от 18 до 55 лет. Вакцинация ― это не 100% гарантия, что человек не заболеет. Он может заболеть, но он будет переносить болезнь легче, у него будет меньше осложнений, и если разовьется пневмония ― она будет меньше по объему. И если человек попадет в больницу, он будет раньше выписан", ― подчеркнул эксперт.С 1 по 3 ноября учреждения здравоохранения Ленинградской области будут работать по графику обычных рабочих дней. В остальные дни ― с 4 по 7 ноября ― медучреждения будут работать по дежурному графику, как в праздники. QR-код или ПЦР-тест для посещения врача не понадобится. Вакцинация будет проводиться все дни. Добавим, что Ленинградская область, как и большинство субъектов Российской Федерации, внедрила систему QR-кодов. Теперь узнать какие ограничения действуют в различных регионах можно в одном месте — на специальной карте портала стопкоронавирус.рф, напомнили в пресс-службе.
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ленинградская область, здоровье - общество, коронавирус в россии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости.
Медики Ленинградской области
призывают жителей вакцинироваться от коронавирусной инфекции в период нерабочих дней, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По словам завотделением ковидного стационара Ленинградской областной клинической больницы Светланы Ермоловой, сегодня основная масса пациентов ― непривитые граждане.
"Многие не верят в то, что будут последствия от заболевания. И только потом, когда люди видят, как болеют соседи по палате, когда у них самих прогрессирует ковид, когда они не могут обходиться без кислорода ― меняется полностью отношение", — заметила Ермолова.
В свою очередь, фельдшер отделения скорой помощи Выборгской больницы Виктория Шутова призвала ленинградцев прислушиваться к медикам, а не ориентироваться на комментарии из социальных сетей или мессенджеров.
"Медики – тоже люди. У нас есть свои семьи, мы живем в точно таких же ограничительных мерах, как и другие, с одним лишь "но" ― мы знаем немного побольше. Насколько крепчает ковид, насколько он становится злее, вызывает разные осложнения, в том числе постковидные, как тяжела реабилитация. Я все-таки рекомендую прислушиваться к нам. Нам не просто так выдали форму, нам не просто так выдали халаты. Нас надо слушать, и желательно ― повнимательнее", — сказала медик.
Заведующий стационарным отделением скорой помощи Всеволожской больницы Андрей Тополян особо предостерег молодежь. По его словам, тезис о том, что коронавирус представляет угрозу только для пожилых и людей страдающих хроническими заболеваниями не соответствует действительности.
"Пациент помолодел, средний возраст ― от 18 до 55 лет. Вакцинация ― это не 100% гарантия, что человек не заболеет. Он может заболеть, но он будет переносить болезнь легче, у него будет меньше осложнений, и если разовьется пневмония ― она будет меньше по объему. И если человек попадет в больницу, он будет раньше выписан", ― подчеркнул эксперт.
С 1 по 3 ноября учреждения здравоохранения Ленинградской области будут работать по графику обычных рабочих дней. В остальные дни ― с 4 по 7 ноября ― медучреждения будут работать по дежурному графику, как в праздники. QR-код или ПЦР-тест для посещения врача не понадобится. Вакцинация будет проводиться все дни. Добавим, что Ленинградская область, как и большинство субъектов Российской Федерации
, внедрила систему QR-кодов. Теперь узнать какие ограничения действуют в различных регионах можно в одном месте — на специальной карте портала стопкоронавирус.рф, напомнили в пресс-службе.