Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20211102/vaktsinatsiya-1757388868.html
Жителей Ленобласти призвали вакцинироваться во время нерабочих дней
Жителей Ленобласти призвали вакцинироваться во время нерабочих дней - РИА Новости, 02.11.2021
Жителей Ленобласти призвали вакцинироваться во время нерабочих дней
Медики Ленинградской области призывают жителей вакцинироваться от коронавирусной инфекции в период нерабочих дней, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T15:13
2021-11-02T15:13
ленинградская область
ленинградская область
здоровье - общество
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755955290_0:0:2564:1443_1920x0_80_0_0_e0680e94c108c3be83512daad200f6e9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Медики Ленинградской области призывают жителей вакцинироваться от коронавирусной инфекции в период нерабочих дней, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По словам завотделением ковидного стационара Ленинградской областной клинической больницы Светланы Ермоловой, сегодня основная масса пациентов ― непривитые граждане.В свою очередь, фельдшер отделения скорой помощи Выборгской больницы Виктория Шутова призвала ленинградцев прислушиваться к медикам, а не ориентироваться на комментарии из социальных сетей или мессенджеров.Заведующий стационарным отделением скорой помощи Всеволожской больницы Андрей Тополян особо предостерег молодежь. По его словам, тезис о том, что коронавирус представляет угрозу только для пожилых и людей страдающих хроническими заболеваниями не соответствует действительности."Пациент помолодел, средний возраст ― от 18 до 55 лет. Вакцинация ― это не 100% гарантия, что человек не заболеет. Он может заболеть, но он будет переносить болезнь легче, у него будет меньше осложнений, и если разовьется пневмония ― она будет меньше по объему. И если человек попадет в больницу, он будет раньше выписан", ― подчеркнул эксперт.С 1 по 3 ноября учреждения здравоохранения Ленинградской области будут работать по графику обычных рабочих дней. В остальные дни ― с 4 по 7 ноября ― медучреждения будут работать по дежурному графику, как в праздники. QR-код или ПЦР-тест для посещения врача не понадобится. Вакцинация будет проводиться все дни. Добавим, что Ленинградская область, как и большинство субъектов Российской Федерации, внедрила систему QR-кодов. Теперь узнать какие ограничения действуют в различных регионах можно в одном месте — на специальной карте портала стопкоронавирус.рф, напомнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211101/vaktsina-1757189989.html
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755955290_137:0:2417:1710_1920x0_80_0_0_c4df3e583d767c3d309c7d6585837c53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ленинградская область, здоровье - общество, коронавирус в россии
15:13 02.11.2021
 

Жителей Ленобласти призвали вакцинироваться во время нерабочих дней

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает вакцину "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от Covid-19 в шприц в пункте вакцинации
Медицинский работник набирает вакцину Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от Covid-19 в шприц в пункте вакцинации - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Медики Ленинградской области призывают жителей вакцинироваться от коронавирусной инфекции в период нерабочих дней, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По словам завотделением ковидного стационара Ленинградской областной клинической больницы Светланы Ермоловой, сегодня основная масса пациентов ― непривитые граждане.
"Многие не верят в то, что будут последствия от заболевания. И только потом, когда люди видят, как болеют соседи по палате, когда у них самих прогрессирует ковид, когда они не могут обходиться без кислорода ― меняется полностью отношение", — заметила Ермолова.
В свою очередь, фельдшер отделения скорой помощи Выборгской больницы Виктория Шутова призвала ленинградцев прислушиваться к медикам, а не ориентироваться на комментарии из социальных сетей или мессенджеров.
"Медики – тоже люди. У нас есть свои семьи, мы живем в точно таких же ограничительных мерах, как и другие, с одним лишь "но" ― мы знаем немного побольше. Насколько крепчает ковид, насколько он становится злее, вызывает разные осложнения, в том числе постковидные, как тяжела реабилитация. Я все-таки рекомендую прислушиваться к нам. Нам не просто так выдали форму, нам не просто так выдали халаты. Нас надо слушать, и желательно ― повнимательнее", — сказала медик.
Заведующий стационарным отделением скорой помощи Всеволожской больницы Андрей Тополян особо предостерег молодежь. По его словам, тезис о том, что коронавирус представляет угрозу только для пожилых и людей страдающих хроническими заболеваниями не соответствует действительности.
"Пациент помолодел, средний возраст ― от 18 до 55 лет. Вакцинация ― это не 100% гарантия, что человек не заболеет. Он может заболеть, но он будет переносить болезнь легче, у него будет меньше осложнений, и если разовьется пневмония ― она будет меньше по объему. И если человек попадет в больницу, он будет раньше выписан", ― подчеркнул эксперт.
С 1 по 3 ноября учреждения здравоохранения Ленинградской области будут работать по графику обычных рабочих дней. В остальные дни ― с 4 по 7 ноября ― медучреждения будут работать по дежурному графику, как в праздники. QR-код или ПЦР-тест для посещения врача не понадобится. Вакцинация будет проводиться все дни. Добавим, что Ленинградская область, как и большинство субъектов Российской Федерации, внедрила систему QR-кодов. Теперь узнать какие ограничения действуют в различных регионах можно в одном месте — на специальной карте портала стопкоронавирус.рф, напомнили в пресс-службе.
Вид на Выборг с башни святого Олафа Выборгского замка, которая открылась для посетителей - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 13:03Распространение коронавируса
Ленобласть признала иностранные вакцины для посещения театров и музеев
 
Ленинградская областьЛенинградская областьЗдоровье - ОбществоКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:23BMJ: испытания вакцины Pfizer в Техасе проводились с серьезными нарушениями
04:15Эксперт рассказал, как сократить количество звонков от мошенников
04:10Диетолог объяснил, как лечиться содой и не отравиться
03:52В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
03:33Эксперт рассказал, когда начнут красть цифровые личности россиян
03:20Врач рассказал, как уберечься от ОРВИ дома
03:20Назван универсальный продукт для людей со слабым сердцем
03:17Ядерный центр Росатома создаст снаряд для ловли дронов режущей сетью
03:15Адвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данных
03:13Рубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал эксперт
03:11Источник: Правительство одобрило запуск беспилотной грузоперевозоки на М-11
03:04Врач объяснил, как долго можно "зависать" в смартфоне без ущерба зрению
03:00"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабря
03:00Эксперт рассказал, как не купить поддельную мебель
02:55Правительство засекретит закупки ФСО и Росгвардии
02:30Специалист рассказала, как с пользой употреблять семена конопли
02:15Финансист объяснил, как заработать максимум на росте банковских ставок
02:15Врач предупредила о последствиях недолеченного гриппа
02:06Гинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации
02:02"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в Болгарию
Лента новостейМолния
BMJ: испытания вакцины Pfizer в Техасе проводились с серьезными нарушениямиЭксперт рассказал, как сократить количество звонков от мошенниковДиетолог объяснил, как лечиться содой и не отравитьсяВ Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду ДамаскаЭксперт рассказал, когда начнут красть цифровые личности россиянВрач рассказал, как уберечься от ОРВИ домаНазван универсальный продукт для людей со слабым сердцемЯдерный центр Росатома создаст снаряд для ловли дронов режущей сетьюАдвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данныхРубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал экспертИсточник: Правительство одобрило запуск беспилотной грузоперевозоки на М-11Врач объяснил, как долго можно "зависать" в смартфоне без ущерба зрению"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабряЭксперт рассказал, как не купить поддельную мебельПравительство засекретит закупки ФСО и РосгвардииСпециалист рассказала, как с пользой употреблять семена коноплиФинансист объяснил, как заработать максимум на росте банковских ставокВрач предупредила о последствиях недолеченного гриппаГинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в Болгарию