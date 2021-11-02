https://ria.ru/20211102/vaktsinatsiya-1757388868.html

Жителей Ленобласти призвали вакцинироваться во время нерабочих дней

Жителей Ленобласти призвали вакцинироваться во время нерабочих дней - РИА Новости, 02.11.2021

Жителей Ленобласти призвали вакцинироваться во время нерабочих дней

Медики Ленинградской области призывают жителей вакцинироваться от коронавирусной инфекции в период нерабочих дней, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T15:13

2021-11-02T15:13

2021-11-02T15:13

ленинградская область

ленинградская область

здоровье - общество

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Медики Ленинградской области призывают жителей вакцинироваться от коронавирусной инфекции в период нерабочих дней, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По словам завотделением ковидного стационара Ленинградской областной клинической больницы Светланы Ермоловой, сегодня основная масса пациентов ― непривитые граждане.В свою очередь, фельдшер отделения скорой помощи Выборгской больницы Виктория Шутова призвала ленинградцев прислушиваться к медикам, а не ориентироваться на комментарии из социальных сетей или мессенджеров.Заведующий стационарным отделением скорой помощи Всеволожской больницы Андрей Тополян особо предостерег молодежь. По его словам, тезис о том, что коронавирус представляет угрозу только для пожилых и людей страдающих хроническими заболеваниями не соответствует действительности."Пациент помолодел, средний возраст ― от 18 до 55 лет. Вакцинация ― это не 100% гарантия, что человек не заболеет. Он может заболеть, но он будет переносить болезнь легче, у него будет меньше осложнений, и если разовьется пневмония ― она будет меньше по объему. И если человек попадет в больницу, он будет раньше выписан", ― подчеркнул эксперт.С 1 по 3 ноября учреждения здравоохранения Ленинградской области будут работать по графику обычных рабочих дней. В остальные дни ― с 4 по 7 ноября ― медучреждения будут работать по дежурному графику, как в праздники. QR-код или ПЦР-тест для посещения врача не понадобится. Вакцинация будет проводиться все дни. Добавим, что Ленинградская область, как и большинство субъектов Российской Федерации, внедрила систему QR-кодов. Теперь узнать какие ограничения действуют в различных регионах можно в одном месте — на специальной карте портала стопкоронавирус.рф, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211101/vaktsina-1757189989.html

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ленинградская область, здоровье - общество, коронавирус в россии