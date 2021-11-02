https://ria.ru/20211102/vaktsinatsiya-1757369627.html

На Кубани план обязательной вакцинации выполнили на 94%

На Кубани план обязательной вакцинации выполнили на 94% - РИА Новости, 02.11.2021

На Кубани план обязательной вакцинации выполнили на 94%

План обязательной вакцинации на Кубани среди работников отдельных отраслей выполнен на 94%, сообщает администрация Краснодарского края. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T13:34

2021-11-02T13:34

2021-11-02T13:34

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КРАСНОДАР, 2 ноя – РИА Новости. План обязательной вакцинации на Кубани среди работников отдельных отраслей выполнен на 94%, сообщает администрация Краснодарского края.Согласно ранее изданному постановлению главного санитарного врача региона, обязательной вакцинации на Кубани подлежат 80% работников здравоохранения, образования, общепита, торговли, сферы бытового обслуживания, организаций туристической индустрии, транспорта, государственные гражданские и муниципальные служащие, сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через госграницу."План обязательной вакцинации на Кубани выполнили на 94%. Прививку от COVID-19 сделали более 648 тысяч сотрудников отдельных отраслей, перечисленных в постановлении главного санитарного врача региона… Активнее всего вакцинируются работники бытового обслуживания, образования, здравоохранения и общественного питания", - сообщает администрация региона.Самый низкий показатель зафиксирован среди студентов колледжей, техникумов и вузов старше 18 лет – 39,1 тысячи человек (36,6%). При это больше всего доля привитых в Кубанском государственном медуниверситете (91%), меньше всего – в Сочинском госуниверситете (6%).Накануне власти края сообщали, что общий план вакцинации по региону, определённый для формирования коллективного иммунитета, выполнен на 61%, что составляет более 2,2 миллиона человек из более, чем пяти миллионов жителей края.Согласно данным оперштаба, взрывной рост ежесуточно выявляемых инфицированных COVID-19 с сотни до 260 заболевающих произошёл летом, с началом осени наметился некоторый спад, после чего с начала октября кривая на соответствующем графике снова поползла вверх. В минувшую пятницу власти региона сообщили о 5-процентном росте числа случаев заболевания коронавирусом на Кубани за неделю, а также о росте заболеваемости на Черноморском побережье края. Во вторник Кубань снова обновила антирекорд по суточному приросту больных COVID-19, зафиксировав 287 новых инфицированных коронавирусом.

https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757325379.html

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