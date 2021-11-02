В Чувашии темпы вакцинации выросли более чем в три раза
Глава Чувашии Николаев: темпы вакцинации в Чувашии выросли в 3-3,5 раза
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает вакцину "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от Covid-19 в шприц в пункте вакцинации у торгово-развлекательного центра "МЕГА" в Казани
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Чувашия нарастила темпы вакцинации более чем в три раза, заявил глава республики Олег Николаев.
"Темпы вакцинации существенно увеличились, примерно в 3-3,5 раза относительно прошлых периодов. Люди активнее начали пользоваться инструментом защиты. Конечно же, и мы не перестаем людям объяснять, что только вакцинация - это проверенный инструмент защиты здоровья людей, в целом общества, родных", - цитирует пресс-служба главы республики слова Николаева.
По данным Минздрава Чувашии, если на начало октября еженедельно вакцинировались порядка 11 тысяч человек, то на сегодня вакцинируются порядка 5 тысяч человек ежедневно. Всего на сегодняшний день в Чувашии приступили к вакцинации против новой коронавирусной инфекции 424 509 человек.
Глава Чувашии отметил, что эпидемиологическая ситуация в республике остается сложной. Вместе с тем, за последние три дня в связи с введением нерабочих дней наблюдается стабилизация. "Количество людей, которые госпитализируются либо лечатся амбулаторно, становится чуть меньше - это, конечно же, очень позитивный сигнал для нас, и очень важно его за эти дни закрепить", - сказал Николаев.
По его словам, окончательные решения по выходу из нерабочих дней будут приниматься на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 5 ноября.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Чувашии выявлено 38 172 случая заражения коронавирусом, 33 459 человек выздоровели, 2794 пациента скончались.