https://ria.ru/20211102/vaktsinatsiya-1757349494.html

В Кремле прокомментировали ситуацию с подделкой сертификатов о вакцинации

В Кремле прокомментировали ситуацию с подделкой сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 02.11.2021

В Кремле прокомментировали ситуацию с подделкой сертификатов о вакцинации

Россия считает неприемлемой подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19, правоохранительные органы с этим борются, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T12:15

2021-11-02T12:15

2021-11-02T12:53

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия считает неприемлемой подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19, правоохранительные органы с этим борются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Здесь неважно, речь о подделке каких сертификатов идет, любая подделка документов, а к документам относятся и те, и те, и другие сертификаты, должна караться по закону. Вы знаете, что и у нас тоже подделывают сертификаты, и это, конечно, предмет особой озабоченности наших правоохранительных органов, которые работают над этим, не покладая рук", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле необходимым расследовать сообщения о продаже поддельных сертификатов о прививках разными вакцинами.Электронные сертификаты вакцинации от COVID-19 европейского образца выставлены на продажу в даркнете, средняя цена - 300 долларов, причем скорее всего это просто мошенничество с целью выманить деньги, сообщила ранее "Лаборатория Касперского"."Мы надеемся, что это никак не осложнит, всё-таки переговоры эти продвигаются в весьма позитивном ключе, и мы рассчитываем уже в обозримой перспективе выйти на положительные результаты по взаимному признанию сертификатов вакцинации. Это необходимо для людей, для граждан как стран ЕС, так и РФ, мы должны обеспечить людям свободу передвижения даже в условиях пандемии", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, насколько сообщения о подделке в РФ сертификатов ЕС может осложнить взаимное признание сертификатов о вакцинации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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