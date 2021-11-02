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В Кремле прокомментировали ситуацию с подделкой сертификатов о вакцинации
В Кремле прокомментировали ситуацию с подделкой сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 02.11.2021
В Кремле прокомментировали ситуацию с подделкой сертификатов о вакцинации
Россия считает неприемлемой подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19, правоохранительные органы с этим борются, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T12:15
2021-11-02T12:15
2021-11-02T12:53
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия считает неприемлемой подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19, правоохранительные органы с этим борются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Здесь неважно, речь о подделке каких сертификатов идет, любая подделка документов, а к документам относятся и те, и те, и другие сертификаты, должна караться по закону. Вы знаете, что и у нас тоже подделывают сертификаты, и это, конечно, предмет особой озабоченности наших правоохранительных органов, которые работают над этим, не покладая рук", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле необходимым расследовать сообщения о продаже поддельных сертификатов о прививках разными вакцинами.Электронные сертификаты вакцинации от COVID-19 европейского образца выставлены на продажу в даркнете, средняя цена - 300 долларов, причем скорее всего это просто мошенничество с целью выманить деньги, сообщила ранее "Лаборатория Касперского"."Мы надеемся, что это никак не осложнит, всё-таки переговоры эти продвигаются в весьма позитивном ключе, и мы рассчитываем уже в обозримой перспективе выйти на положительные результаты по взаимному признанию сертификатов вакцинации. Это необходимо для людей, для граждан как стран ЕС, так и РФ, мы должны обеспечить людям свободу передвижения даже в условиях пандемии", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, насколько сообщения о подделке в РФ сертификатов ЕС может осложнить взаимное признание сертификатов о вакцинации.
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общество, вакцинация, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, дмитрий песков
12:15 02.11.2021 (обновлено: 12:53 02.11.2021)
В Кремле прокомментировали ситуацию с подделкой сертификатов о вакцинации
В Кремле назвали подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19 неприемлемой
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия
считает неприемлемой подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19, правоохранительные органы с этим борются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Здесь неважно, речь о подделке каких сертификатов идет, любая подделка документов, а к документам относятся и те, и те, и другие сертификаты, должна караться по закону. Вы знаете, что и у нас тоже подделывают сертификаты, и это, конечно, предмет особой озабоченности наших правоохранительных органов, которые работают над этим, не покладая рук", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле необходимым расследовать сообщения о продаже поддельных сертификатов о прививках разными вакцинами.
"Что касается подделок этих важных документов, то очевидно, что они есть и у нас, и в различных странах ЕС, и везде с этим ведётся непримиримая борьба. Мы относимся к этому очень ответственно, мы считаем это неприемлемым, и конечно с этим борются наши правоохранительные органы", - добавил Песков.
Электронные сертификаты вакцинации от COVID-19 европейского образца выставлены на продажу в даркнете, средняя цена - 300 долларов, причем скорее всего это просто мошенничество с целью выманить деньги, сообщила ранее "Лаборатория Касперского".
"Мы надеемся, что это никак не осложнит, всё-таки переговоры эти продвигаются в весьма позитивном ключе, и мы рассчитываем уже в обозримой перспективе выйти на положительные результаты по взаимному признанию сертификатов вакцинации. Это необходимо для людей, для граждан как стран ЕС, так и РФ, мы должны обеспечить людям свободу передвижения даже в условиях пандемии", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, насколько сообщения о подделке в РФ сертификатов ЕС может осложнить взаимное признание сертификатов о вакцинации.