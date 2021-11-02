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Ленинградская область
https://ria.ru/20211102/turproekty-1757389101.html
Девять турпроектов Ленобласти получили премию Russian Event Awards 2021
Девять турпроектов Ленобласти получили премию Russian Event Awards 2021 - РИА Новости, 02.11.2021
Девять турпроектов Ленобласти получили премию Russian Event Awards 2021
Девять туристических проектов Ленинградской области стали победителями десятой Национальной премии Russian Event Awards 2021, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T15:24
2021-11-02T16:43
ленинградская область
выборг
ульяновск
александр невский
старая ладога
новости - туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Девять туристических проектов Ленинградской области стали победителями десятой Национальной премии Russian Event Awards 2021, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, в номинации "Лучшее туристическое событие исторической направленности" отмечены сразу три ленинградских мероприятия — туристский фестиваль "Венок славы Александра Невского" в Старой Ладоге, "Рыцарские сезоны в Выборге" и "Праздничная мистерия "Рождество в средневековом городе."Ещё два событийных мероприятия, прошедшие в этом году в Ленинградской области, — Фестиваль "Дым над водой. От классики до рока" и Автотеатр "Драйв Шоу" — вошли в число победителей в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства – население свыше ста тысяч человек", — рассказал собеседник агентства.Первый туристский мотофестиваль "Baltic Rally" в Выборге победил в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства – население до 100 000". "Лучшим уличным театрализованным представлением и карнавалом" стал "Red Bull Jump&amp;Freeze" в посёлке Платформа 69-й км Ленинградской области.Главный финал Национальной премии Russian Event Awards 2021 состоится 1-3 декабря в Ульяновске. Всего в 2021 году на соискание Х Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards заявлено 515 проектов из 62 регионов России, напомнили в пресс-службе.
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выборг, ульяновск, александр невский, старая ладога, новости - туризм
15:24 02.11.2021 (обновлено: 16:43 02.11.2021)
 

Девять турпроектов Ленобласти получили премию Russian Event Awards 2021

© Фото : правительство Ленинградской областиЛоготип национальной премии Russian Event Awards 2021
Логотип национальной премии Russian Event Awards 2021 - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© Фото : правительство Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Девять туристических проектов Ленинградской области стали победителями десятой Национальной премии Russian Event Awards 2021, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, в номинации "Лучшее туристическое событие исторической направленности" отмечены сразу три ленинградских мероприятия — туристский фестиваль "Венок славы Александра Невского" в Старой Ладоге, "Рыцарские сезоны в Выборге" и "Праздничная мистерия "Рождество в средневековом городе.
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"Ещё два событийных мероприятия, прошедшие в этом году в Ленинградской области, — Фестиваль "Дым над водой. От классики до рока" и Автотеатр "Драйв Шоу" — вошли в число победителей в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства – население свыше ста тысяч человек", — рассказал собеседник агентства.
Первый туристский мотофестиваль "Baltic Rally" в Выборге победил в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства – население до 100 000". "Лучшим уличным театрализованным представлением и карнавалом" стал "Red Bull Jump&Freeze" в посёлке Платформа 69-й км Ленинградской области.
"В число "Лучших туристических событий в гибридном формате" вошёл II международный хоровой фестиваль в Ивангороде, а курорт "Игора" в Приозерском районе отмечен в номинации "Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия", — подытожили в пресс-службе.
Главный финал Национальной премии Russian Event Awards 2021 состоится 1-3 декабря в Ульяновске. Всего в 2021 году на соискание Х Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards заявлено 515 проектов из 62 регионов России, напомнили в пресс-службе.
 
Ленинградская областьВыборгУльяновскАлександр НевскийСтарая ЛадогаНовости - Туризм
 
 
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