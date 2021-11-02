https://ria.ru/20211102/turproekty-1757389101.html

Девять турпроектов Ленобласти получили премию Russian Event Awards 2021

Девять турпроектов Ленобласти получили премию Russian Event Awards 2021 - РИА Новости, 02.11.2021

Девять турпроектов Ленобласти получили премию Russian Event Awards 2021

Девять туристических проектов Ленинградской области стали победителями десятой Национальной премии Russian Event Awards 2021, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T15:24

2021-11-02T15:24

2021-11-02T16:43

ленинградская область

выборг

ульяновск

александр невский

старая ладога

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757389096_0:7:739:422_1920x0_80_0_0_c306b46161422a896d20a02bdd802de0.png

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Девять туристических проектов Ленинградской области стали победителями десятой Национальной премии Russian Event Awards 2021, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, в номинации "Лучшее туристическое событие исторической направленности" отмечены сразу три ленинградских мероприятия — туристский фестиваль "Венок славы Александра Невского" в Старой Ладоге, "Рыцарские сезоны в Выборге" и "Праздничная мистерия "Рождество в средневековом городе."Ещё два событийных мероприятия, прошедшие в этом году в Ленинградской области, — Фестиваль "Дым над водой. От классики до рока" и Автотеатр "Драйв Шоу" — вошли в число победителей в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства – население свыше ста тысяч человек", — рассказал собеседник агентства.Первый туристский мотофестиваль "Baltic Rally" в Выборге победил в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства – население до 100 000". "Лучшим уличным театрализованным представлением и карнавалом" стал "Red Bull Jump&Freeze" в посёлке Платформа 69-й км Ленинградской области.Главный финал Национальной премии Russian Event Awards 2021 состоится 1-3 декабря в Ульяновске. Всего в 2021 году на соискание Х Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards заявлено 515 проектов из 62 регионов России, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211020/park-1755427579.html

выборг

ульяновск

старая ладога

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборг, ульяновск, александр невский, старая ладога, новости - туризм