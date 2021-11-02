15:24 02.11.2021 (обновлено: 16:43 02.11.2021)
Девять турпроектов Ленобласти получили премию Russian Event Awards 2021
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Девять туристических проектов Ленинградской области стали победителями десятой Национальной премии Russian Event Awards 2021, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, в номинации "Лучшее туристическое событие исторической направленности" отмечены сразу три ленинградских мероприятия — туристский фестиваль "Венок славы Александра Невского" в Старой Ладоге, "Рыцарские сезоны в Выборге" и "Праздничная мистерия "Рождество в средневековом городе.
"Ещё два событийных мероприятия, прошедшие в этом году в Ленинградской области, — Фестиваль "Дым над водой. От классики до рока" и Автотеатр "Драйв Шоу" — вошли в число победителей в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства – население свыше ста тысяч человек", — рассказал собеседник агентства.
Первый туристский мотофестиваль "Baltic Rally" в Выборге победил в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства – население до 100 000". "Лучшим уличным театрализованным представлением и карнавалом" стал "Red Bull Jump&Freeze" в посёлке Платформа 69-й км Ленинградской области.
"В число "Лучших туристических событий в гибридном формате" вошёл II международный хоровой фестиваль в Ивангороде, а курорт "Игора" в Приозерском районе отмечен в номинации "Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия", — подытожили в пресс-службе.
Главный финал Национальной премии Russian Event Awards 2021 состоится 1-3 декабря в Ульяновске. Всего в 2021 году на соискание Х Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards заявлено 515 проектов из 62 регионов России, напомнили в пресс-службе.