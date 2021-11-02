https://ria.ru/20211102/tovarooborot-1757371835.html

Мишустин оценил товарооборот России и Казахстана

Мишустин оценил товарооборот России и Казахстана - РИА Новости, 02.11.2021

Мишустин оценил товарооборот России и Казахстана

Товарооборот России и Казахстана по итогам года должен выйти на рекордные показатели взаимной торговли, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T13:41

2021-11-02T13:41

2021-11-02T15:26

казахстан

россия

экономика

в мире

михаил мишустин

аскар мамин

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Товарооборот России и Казахстана по итогам года должен выйти на рекордные показатели взаимной торговли, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Превысил он (объем товарооборота - ред.) уже 16 миллиардов долларов. И по итогам года, абсолютно уверен, ...мы должны выйти на рекордные показатели взаимной торговли, что не может нас не радовать", - сказал он на встрече с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.Мишустин напомнил, что товарооборот двух стран вернулся на траекторию роста, и уже с января по август его объем увеличился более, чем на треть, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.Мамин в свою очередь отметил большой имеющийся потенциал, который, по его словам, необходимо и дальше реализовывать.Мишустин отметил, что есть много возможностей для конструктивной работы."Конечно, мы хотим еще на более высокий уровень вывести наши взаимоотношения, и в качестве перспективных отраслей мы рассматриваем достаточно большой ряд: это и горнодобывающая отрасль, это и промышленность, энергетика, это возобновляемые источники энергии и мирный атом, информационно-коммуникационные технологии, транспортная инфраструктура и многие другие направления", - сказал он.Премьер-министр России также отметил сотрудничество с Казахстаном в борьбе с коронавирусной инфекцией."Налажено производство вакцины "Спутник V" на карагандинском фармацевтическом заводе. Мы совсем недавно с вами начинали этот проект. Сегодня он успешно реализует выпуск продукции, в частности, порядка 7 миллионов доз вакцины уже выпущено", - сказал Мишустин.Он выразил уверенность, что массовая иммунизация населения позволит защитить здоровье людей и справиться с пандемией.

https://ria.ru/20210930/aes-1752444717.html

https://ria.ru/20211008/agroekspress-1753632221.html

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казахстан, россия, экономика, в мире, михаил мишустин, аскар мамин, вакцина "спутник v"