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Мишустин оценил товарооборот России и Казахстана
Мишустин оценил товарооборот России и Казахстана - РИА Новости, 02.11.2021
Мишустин оценил товарооборот России и Казахстана
Товарооборот России и Казахстана по итогам года должен выйти на рекордные показатели взаимной торговли, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T13:41
2021-11-02T15:26
казахстан
россия
экономика
в мире
михаил мишустин
аскар мамин
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Товарооборот России и Казахстана по итогам года должен выйти на рекордные показатели взаимной торговли, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Превысил он (объем товарооборота - ред.) уже 16 миллиардов долларов. И по итогам года, абсолютно уверен, ...мы должны выйти на рекордные показатели взаимной торговли, что не может нас не радовать", - сказал он на встрече с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.Мишустин напомнил, что товарооборот двух стран вернулся на траекторию роста, и уже с января по август его объем увеличился более, чем на треть, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.Мамин в свою очередь отметил большой имеющийся потенциал, который, по его словам, необходимо и дальше реализовывать.Мишустин отметил, что есть много возможностей для конструктивной работы."Конечно, мы хотим еще на более высокий уровень вывести наши взаимоотношения, и в качестве перспективных отраслей мы рассматриваем достаточно большой ряд: это и горнодобывающая отрасль, это и промышленность, энергетика, это возобновляемые источники энергии и мирный атом, информационно-коммуникационные технологии, транспортная инфраструктура и многие другие направления", - сказал он.Премьер-министр России также отметил сотрудничество с Казахстаном в борьбе с коронавирусной инфекцией."Налажено производство вакцины "Спутник V" на карагандинском фармацевтическом заводе. Мы совсем недавно с вами начинали этот проект. Сегодня он успешно реализует выпуск продукции, в частности, порядка 7 миллионов доз вакцины уже выпущено", - сказал Мишустин.Он выразил уверенность, что массовая иммунизация населения позволит защитить здоровье людей и справиться с пандемией.
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казахстан, россия, экономика, в мире, михаил мишустин, аскар мамин, вакцина "спутник v"
13:41 02.11.2021 (обновлено: 15:26 02.11.2021)
 
Мишустин оценил товарооборот России и Казахстана

Мишустин: товарооборот России и Казахстана по итогам года выйдет на рекордные показатели

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин во врем переговоров в Доме правительства в Москве
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин во врем переговоров в Доме правительства в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Товарооборот России и Казахстана по итогам года должен выйти на рекордные показатели взаимной торговли, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Превысил он (объем товарооборота - ред.) уже 16 миллиардов долларов. И по итогам года, абсолютно уверен, ...мы должны выйти на рекордные показатели взаимной торговли, что не может нас не радовать", - сказал он на встрече с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.
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Мишустин напомнил, что товарооборот двух стран вернулся на траекторию роста, и уже с января по август его объем увеличился более, чем на треть, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Мамин в свою очередь отметил большой имеющийся потенциал, который, по его словам, необходимо и дальше реализовывать.
"Уверен, что до конца года мы выйдем с вами на объем торговли более, чем 20 миллиардов долларов… Все возможности для этого имеются", - сказал Мамин.
Мишустин отметил, что есть много возможностей для конструктивной работы.
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"Конечно, мы хотим еще на более высокий уровень вывести наши взаимоотношения, и в качестве перспективных отраслей мы рассматриваем достаточно большой ряд: это и горнодобывающая отрасль, это и промышленность, энергетика, это возобновляемые источники энергии и мирный атом, информационно-коммуникационные технологии, транспортная инфраструктура и многие другие направления", - сказал он.
Премьер-министр России также отметил сотрудничество с Казахстаном в борьбе с коронавирусной инфекцией.
"Налажено производство вакцины "Спутник V" на карагандинском фармацевтическом заводе. Мы совсем недавно с вами начинали этот проект. Сегодня он успешно реализует выпуск продукции, в частности, порядка 7 миллионов доз вакцины уже выпущено", - сказал Мишустин.
Он выразил уверенность, что массовая иммунизация населения позволит защитить здоровье людей и справиться с пандемией.
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КазахстанРоссияЭкономикаВ миреМихаил МишустинАскар МаминВакцина "Спутник V"
 
 
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