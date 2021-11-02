https://ria.ru/20211102/tovarooborot-1757371835.html
Мишустин оценил товарооборот России и Казахстана
Мишустин оценил товарооборот России и Казахстана - РИА Новости, 02.11.2021
Мишустин оценил товарооборот России и Казахстана
Товарооборот России и Казахстана по итогам года должен выйти на рекордные показатели взаимной торговли, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T13:41
2021-11-02T13:41
2021-11-02T15:26
казахстан
россия
экономика
в мире
михаил мишустин
аскар мамин
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Товарооборот России и Казахстана по итогам года должен выйти на рекордные показатели взаимной торговли, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Превысил он (объем товарооборота - ред.) уже 16 миллиардов долларов. И по итогам года, абсолютно уверен, ...мы должны выйти на рекордные показатели взаимной торговли, что не может нас не радовать", - сказал он на встрече с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.Мишустин напомнил, что товарооборот двух стран вернулся на траекторию роста, и уже с января по август его объем увеличился более, чем на треть, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.Мамин в свою очередь отметил большой имеющийся потенциал, который, по его словам, необходимо и дальше реализовывать.Мишустин отметил, что есть много возможностей для конструктивной работы."Конечно, мы хотим еще на более высокий уровень вывести наши взаимоотношения, и в качестве перспективных отраслей мы рассматриваем достаточно большой ряд: это и горнодобывающая отрасль, это и промышленность, энергетика, это возобновляемые источники энергии и мирный атом, информационно-коммуникационные технологии, транспортная инфраструктура и многие другие направления", - сказал он.Премьер-министр России также отметил сотрудничество с Казахстаном в борьбе с коронавирусной инфекцией."Налажено производство вакцины "Спутник V" на карагандинском фармацевтическом заводе. Мы совсем недавно с вами начинали этот проект. Сегодня он успешно реализует выпуск продукции, в частности, порядка 7 миллионов доз вакцины уже выпущено", - сказал Мишустин.Он выразил уверенность, что массовая иммунизация населения позволит защитить здоровье людей и справиться с пандемией.
https://ria.ru/20210930/aes-1752444717.html
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казахстан, россия, экономика, в мире, михаил мишустин, аскар мамин, вакцина "спутник v"
13:41 02.11.2021 (обновлено: 15:26 02.11.2021)
Мишустин оценил товарооборот России и Казахстана
Мишустин: товарооборот России и Казахстана по итогам года выйдет на рекордные показатели
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Товарооборот России
и Казахстана
по итогам года должен выйти на рекордные показатели взаимной торговли, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
"Превысил он (объем товарооборота - ред.) уже 16 миллиардов долларов. И по итогам года, абсолютно уверен, ...мы должны выйти на рекордные показатели взаимной торговли, что не может нас не радовать", - сказал он на встрече с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым
.
Мишустин напомнил, что товарооборот двух стран вернулся на траекторию роста, и уже с января по август его объем увеличился более, чем на треть, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Мамин в свою очередь отметил большой имеющийся потенциал, который, по его словам, необходимо и дальше реализовывать.
"Уверен, что до конца года мы выйдем с вами на объем торговли более, чем 20 миллиардов долларов… Все возможности для этого имеются", - сказал Мамин.
Мишустин отметил, что есть много возможностей для конструктивной работы.
"Конечно, мы хотим еще на более высокий уровень вывести наши взаимоотношения, и в качестве перспективных отраслей мы рассматриваем достаточно большой ряд: это и горнодобывающая отрасль, это и промышленность, энергетика, это возобновляемые источники энергии и мирный атом, информационно-коммуникационные технологии, транспортная инфраструктура и многие другие направления", - сказал он.
Премьер-министр России также отметил сотрудничество с Казахстаном в борьбе с коронавирусной инфекцией.
"Налажено производство вакцины "Спутник V
" на карагандинском фармацевтическом заводе. Мы совсем недавно с вами начинали этот проект. Сегодня он успешно реализует выпуск продукции, в частности, порядка 7 миллионов доз вакцины уже выпущено", - сказал Мишустин.
Он выразил уверенность, что массовая иммунизация населения позволит защитить здоровье людей и справиться с пандемией.