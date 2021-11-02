https://ria.ru/20211102/stolitsa-1757457136.html
От севера до юга: благоустройство столицы
От севера до юга: благоустройство столицы - РИА Новости, 02.11.2021
От севера до юга: благоустройство столицы
В Москве продолжаются работы по созданию комфортной и доступной среды для всех жителей. В этом году работы охватили более 5 тысячи городских объектов: набережные, улицы, парки, площади и дворы. В том числе более доступными для прогулок стали набережные острова Балчуг, район Красной Пресни и участок Ленинского проспекта от улицы Кравченко до МКАД.
2021-11-02T21:17
2021-11-02T21:17
2021-11-02T21:17
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757456772_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ea684ebf18ce48b55bfb5277aba25a7f.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757456772_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8e3a3cd0a1644f1accaaa24dfc5111a0.jpg
От севера до юга: благоустройство столицы
В Москве продолжаются работы по созданию комфортной и доступной среды для всех жителей. В этом году работы охватили более 5 тысячи городских объектов: набережные, улицы, парки, площади и дворы. В том числе более доступными для прогулок стали набережные острова Балчуг, районы Красной Пресни и участок Ленинского проспекта от улицы Кравченко до МКАД.
2021-11-02T21:17
true
PT1M57S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, москва, благоустройство
От севера до юга: благоустройство столицы
В Москве продолжаются работы по созданию комфортной и доступной среды для всех жителей. В этом году работы охватили более 5 тысячи городских объектов: набережные, улицы, парки, площади и дворы. В том числе более доступными для прогулок стали набережные острова Балчуг, район Красной Пресни и участок Ленинского проспекта от улицы Кравченко до МКАД.
2021-11-02T21:17
true
PT1M57S
От севера до юга: благоустройство столицы
В Москве продолжаются работы по созданию комфортной и доступной среды для всех жителей. В этом году работы охватили более 5 тысячи городских объектов: набережные, улицы, парки, площади и дворы. В том числе более доступными для прогулок стали набережные острова Балчуг, район Красной Пресни и участок Ленинского проспекта от улицы Кравченко до МКАД.