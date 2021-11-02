От севера до юга: благоустройство столицы

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Читать ria.ru в

В Москве продолжаются работы по созданию комфортной и доступной среды для всех жителей. В этом году работы охватили более 5 тысячи городских объектов: набережные, улицы, парки, площади и дворы. В том числе более доступными для прогулок стали набережные острова Балчуг, район Красной Пресни и участок Ленинского проспекта от улицы Кравченко до МКАД.