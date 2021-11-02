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Полиция Ставрополя проверяет заявления об обмане участниц конкурса красоты
Полиция Ставрополя проверяет заявления об обмане участниц конкурса красоты - РИА Новости, 02.11.2021
Полиция Ставрополя проверяет заявления об обмане участниц конкурса красоты
Полиция Ставрополя проводит проверку после заявлений участниц конкурса красоты "Миссис Ставропольский край" об обмане со стороны организаторов конкурса,... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T20:00
2021-11-02T20:00
2021-11-02T20:00
ставрополь
криминал
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НАЛЬЧИК, 2 ноя – РИА Новости. Полиция Ставрополя проводит проверку после заявлений участниц конкурса красоты "Миссис Ставропольский край" об обмане со стороны организаторов конкурса, сообщает краевое МВД.Ранее региональные СМИ сообщили, что в октябре этого года на конкурсе материнства и красоты "Миссис Ставропольский край" произошел скандал. Участницы конкурса обратились с заявлениями в правоохранительные органы о том, что помимо обязательного взноса в 25 тысяч рублей, им предлагалось купить победу за 250 тысяч рублей. Кроме того, в сумму взноса входили некоторые условия, половина которых не была выполнена организаторами конкурса."В настоящее время в полицию города Ставрополя поступило шесть заявлений. Все они зарегистрированы, полицейскими проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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ставрополь, криминал
Полиция Ставрополя проверяет заявления об обмане участниц конкурса красоты
Полиция Ставрополья проверяет жалобы участниц конкурса красоты на организаторов
НАЛЬЧИК, 2 ноя – РИА Новости.
Полиция Ставрополя
проводит проверку после заявлений участниц конкурса красоты "Миссис Ставропольский край" об обмане со стороны организаторов конкурса, сообщает краевое МВД.
Ранее региональные СМИ сообщили, что в октябре этого года на конкурсе материнства и красоты "Миссис Ставропольский край" произошел скандал. Участницы конкурса обратились с заявлениями в правоохранительные органы о том, что помимо обязательного взноса в 25 тысяч рублей, им предлагалось купить победу за 250 тысяч рублей. Кроме того, в сумму взноса входили некоторые условия, половина которых не была выполнена организаторами конкурса.
"В настоящее время в полицию города Ставрополя поступило шесть заявлений. Все они зарегистрированы, полицейскими проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.