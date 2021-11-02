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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211102/slovo-1757321975.html
Институт Пушкина назвал слово года
Институт Пушкина назвал слово года - РИА Новости, 02.11.2021
Институт Пушкина назвал слово года
Государственный институт русского языка имени Пушкина назвал "спутник" словом 2021 года. Об этом заявил проректор по науке, научный руководитель проекта "Слово... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T09:51
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культура
институт русского языка имени пушкина
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Государственный институт русского языка имени Пушкина назвал "спутник" словом 2021 года. Об этом заявил проректор по науке, научный руководитель проекта "Слово года" Михаил Осадчий.Институт ежегодно подводит итоги исследования "Слово года". Источниками служат тексты русскоязычных СМИ (как российских, так и зарубежных) и публикации в социальных сетях.Второе место заняло слово "Афганистан" — его стали использовать в 6,5 раза чаще. По словам эксперта, взрывной рост вызван обсуждением событий в этой стране.Третье место получило словосочетание "Северный поток" — частотность его употребления выросла в пять раз. Четвертое досталось слову "перепись", а пятое — "импичменту". Кроме того, продемонстрировали рост слова "QR-код" (в четыре раза), "антипрививочник" (в три раза) и "антиваксер" (в 2,7 раза). "Замыкают список слова, которые хотя и признаны нами ключевыми в 2021 году, но продемонстрировали падение частотности на фоне четырех предшествующих лет, — это "выборы", "нерабочий" и "смертность", — добавил Осадчий.Он объяснил это тем, что слово "выборы" било рекорды частотности во время выборов президента США в ноябре 2020 года. Оказалось, что русскоязычная общественность обсуждала эту тему более активно, чем парламентские выборы в России. Похожая ситуация со словами "нерабочий" и "смертность".
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институт русского языка имени пушкина, россия, культура
09:51 02.11.2021 (обновлено: 10:11 02.11.2021)
 
Институт Пушкина назвал слово года

Институт Пушкина назвал "спутник" русскоязычным словом года

© Фото : пресс-служба Института ПушкинаГосударственный институт русского языка им. А. С. Пушкина в Москве
Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© Фото : пресс-служба Института Пушкина
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Государственный институт русского языка имени Пушкина назвал "спутник" словом 2021 года. Об этом заявил проректор по науке, научный руководитель проекта "Слово года" Михаил Осадчий.
Институт ежегодно подводит итоги исследования "Слово года". Источниками служат тексты русскоязычных СМИ (как российских, так и зарубежных) и публикации в социальных сетях.

"По результатам анализа на первое место вышло слово "cпутник", его в 2021 году стали употреблять в девять раз чаще, чем раньше. Это слово прочно связано с названием российской вакцины, рост частотности употребления обусловлен широким обсуждением тем вакцинации и признания российской вакцины за рубежом", — пояснил Осадчий.

Второе место заняло слово "Афганистан" — его стали использовать в 6,5 раза чаще. По словам эксперта, взрывной рост вызван обсуждением событий в этой стране.
Третье место получило словосочетание "Северный поток" — частотность его употребления выросла в пять раз. Четвертое досталось слову "перепись", а пятое — "импичменту". Кроме того, продемонстрировали рост слова "QR-код" (в четыре раза), "антипрививочник" (в три раза) и "антиваксер" (в 2,7 раза).
"Замыкают список слова, которые хотя и признаны нами ключевыми в 2021 году, но продемонстрировали падение частотности на фоне четырех предшествующих лет, — это "выборы", "нерабочий" и "смертность", — добавил Осадчий.
Он объяснил это тем, что слово "выборы" било рекорды частотности во время выборов президента США в ноябре 2020 года. Оказалось, что русскоязычная общественность обсуждала эту тему более активно, чем парламентские выборы в России. Похожая ситуация со словами "нерабочий" и "смертность".
Оксфордский словарь английскго языка - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
Вчера, 13:36
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