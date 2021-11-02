https://ria.ru/20211102/slovo-1757321975.html

Институт Пушкина назвал слово года

Институт Пушкина назвал слово года - РИА Новости, 02.11.2021

Институт Пушкина назвал слово года

Государственный институт русского языка имени Пушкина назвал "спутник" словом 2021 года. Об этом заявил проректор по науке, научный руководитель проекта "Слово... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T09:51

2021-11-02T09:51

2021-11-02T10:11

культура

институт русского языка имени пушкина

россия

культура

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Государственный институт русского языка имени Пушкина назвал "спутник" словом 2021 года. Об этом заявил проректор по науке, научный руководитель проекта "Слово года" Михаил Осадчий.Институт ежегодно подводит итоги исследования "Слово года". Источниками служат тексты русскоязычных СМИ (как российских, так и зарубежных) и публикации в социальных сетях.Второе место заняло слово "Афганистан" — его стали использовать в 6,5 раза чаще. По словам эксперта, взрывной рост вызван обсуждением событий в этой стране.Третье место получило словосочетание "Северный поток" — частотность его употребления выросла в пять раз. Четвертое досталось слову "перепись", а пятое — "импичменту". Кроме того, продемонстрировали рост слова "QR-код" (в четыре раза), "антипрививочник" (в три раза) и "антиваксер" (в 2,7 раза). "Замыкают список слова, которые хотя и признаны нами ключевыми в 2021 году, но продемонстрировали падение частотности на фоне четырех предшествующих лет, — это "выборы", "нерабочий" и "смертность", — добавил Осадчий.Он объяснил это тем, что слово "выборы" било рекорды частотности во время выборов президента США в ноябре 2020 года. Оказалось, что русскоязычная общественность обсуждала эту тему более активно, чем парламентские выборы в России. Похожая ситуация со словами "нерабочий" и "смертность".

https://ria.ru/20211101/slovo-1757197505.html

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институт русского языка имени пушкина, россия, культура