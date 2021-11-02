https://ria.ru/20211102/shri-lanka-1757155514.html

Вакцинированные россияне стали чаще бронировать туры на Шри-Ланку

Вакцинированные россияне стали чаще бронировать туры на Шри-Ланку - РИА Новости, 02.11.2021

Вакцинированные россияне стали чаще бронировать туры на Шри-Ланку

По данным туроператоров, привитые россияне начали чаще летать на Шри-Ланку, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T08:15

2021-11-02T08:15

2021-11-02T08:15

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. По данным туроператоров, привитые россияне начали чаще летать на Шри-Ланку, сообщает АТОР.Причин несколько: начало высокого сезона, возможность въезда по электронной визе, отсутствие карантина для привитых, снижение цен на перелеты, считают представители туротрасли. Устойчивый спрос, по их словам, наблюдается как на ближайшие даты, так и на февраль-март.Сейчас непривитым путешественникам необходимо соблюдать обязательный карантин: на прошлой неделе местные власти сократили срок с 14 дней до семи. Для вакцинированных гостей — въезд свободный. И именно эта категория туристов больше всего интересуется отдыхом на Шри-Ланке, отмечают эксперты.К тому же, с 9 ноября авиакомпания SriLankan Airlines увеличивает количество перевозок между Москвой и Коломбо до двух в неделю. Стоимость билетов туда и обратно на одного пассажира стартует от 38 тысяч рублей. Кроме того, с 20 ноября летать на остров начнет "Аэрофлот". Минимальная цена перелета — 42 тысячи.

https://ria.ru/20211006/shri-lanka-1752952101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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