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Туризм
https://ria.ru/20211102/shri-lanka-1757155514.html
Вакцинированные россияне стали чаще бронировать туры на Шри-Ланку
Вакцинированные россияне стали чаще бронировать туры на Шри-Ланку - РИА Новости, 02.11.2021
Вакцинированные россияне стали чаще бронировать туры на Шри-Ланку
По данным туроператоров, привитые россияне начали чаще летать на Шри-Ланку, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T08:15
2021-11-02T08:15
туризм
отдых
шри-ланка
коломбо
москва
аэрофлот
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. По данным туроператоров, привитые россияне начали чаще летать на Шри-Ланку, сообщает АТОР.Причин несколько: начало высокого сезона, возможность въезда по электронной визе, отсутствие карантина для привитых, снижение цен на перелеты, считают представители туротрасли. Устойчивый спрос, по их словам, наблюдается как на ближайшие даты, так и на февраль-март.Сейчас непривитым путешественникам необходимо соблюдать обязательный карантин: на прошлой неделе местные власти сократили срок с 14 дней до семи. Для вакцинированных гостей — въезд свободный. И именно эта категория туристов больше всего интересуется отдыхом на Шри-Ланке, отмечают эксперты.К тому же, с 9 ноября авиакомпания SriLankan Airlines увеличивает количество перевозок между Москвой и Коломбо до двух в неделю. Стоимость билетов туда и обратно на одного пассажира стартует от 38 тысяч рублей. Кроме того, с 20 ноября летать на остров начнет "Аэрофлот". Минимальная цена перелета — 42 тысячи.
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отдых, шри-ланка, коломбо, москва, аэрофлот, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, куда поехать, коронавирус covid-19, куда можно лететь
08:15 02.11.2021
 
Вакцинированные россияне стали чаще бронировать туры на Шри-Ланку

Туроператоры: в России вырос спрос на поездки на Шри-Ланку

© Pixabay / mohamed ramzeeДевятиарочный мост в Элле, Шри-Ланка
Девятиарочный мост в Элле, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© Pixabay / mohamed ramzee
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. По данным туроператоров, привитые россияне начали чаще летать на Шри-Ланку, сообщает АТОР.
Причин несколько: начало высокого сезона, возможность въезда по электронной визе, отсутствие карантина для привитых, снижение цен на перелеты, считают представители туротрасли. Устойчивый спрос, по их словам, наблюдается как на ближайшие даты, так и на февраль-март.
Сейчас непривитым путешественникам необходимо соблюдать обязательный карантин: на прошлой неделе местные власти сократили срок с 14 дней до семи. Для вакцинированных гостей — въезд свободный. И именно эта категория туристов больше всего интересуется отдыхом на Шри-Ланке, отмечают эксперты.
К тому же, с 9 ноября авиакомпания SriLankan Airlines увеличивает количество перевозок между Москвой и Коломбо до двух в неделю. Стоимость билетов туда и обратно на одного пассажира стартует от 38 тысяч рублей. Кроме того, с 20 ноября летать на остров начнет "Аэрофлот". Минимальная цена перелета — 42 тысячи.
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ТуризмОтдыхШри-ЛанкаКоломбоМоскваАэрофлотНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Туризмкуда поехатьКоронавирус COVID-19куда можно лететь
 
 
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