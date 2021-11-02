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Президента Армении жестко унизили на саммите в Глазго

Президента Армении Саркисяна на саммите в Глазго назвали Пашиняном - РИА Новости, 02.11.2021

Президента Армении жестко унизили на саммите в Глазго

Президента Армении Армена Саркисяна на конференции по климату в Глазго по ошибке назвали по фамилии премьера страны Пашиняном. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T23:15

2021-11-02T23:15

2021-11-02T23:43

в мире

оон

глазго (город)

армен саркисян

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 2 ноя - РИА Новости. Президента Армении Армена Саркисяна на конференции по климату в Глазго по ошибке назвали по фамилии премьера страны Пашиняном.Трансляция выступления мировых лидеров велась на веб-странице 26-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP26).Председательствующий заявил, что рад приветствовать "президента Армении Армена Пашиняна". "Спасибо, господин председатель. Моя фамилия Саркисян", - сказал вышедший к трибуне армянский лидер и продолжил свое выступление.

глазго (город)

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в мире, оон, глазго (город), армен саркисян, никол пашинян