https://ria.ru/20211102/safronov-1757363076.html

Сафронов не признает вину ни по одному пункту окончательного обвинения

Сафронов не признает вину ни по одному пункту окончательного обвинения - РИА Новости, 02.11.2021

Сафронов не признает вину ни по одному пункту окончательного обвинения

Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов не признает вину ни по одному пункту окончательного обвинения по делу о государственной измене, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T13:10

2021-11-02T13:10

2021-11-02T13:31

происшествия

сша

сирия

африка

иван павлов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нато

роскосмос

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов не признает вину ни по одному пункту окончательного обвинения по делу о государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Талантов.Ранее другой защитник Сафронова Иван Павлов рассказал агентству, что в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову ещё один эпизод – передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведке ФРГ."Иван вину не признает во всем объеме предъявленных претензий. Не могу высказаться более подробно, так как это может быть расценено следствием как разглашение данных расследования", - заявил Талантов.Воронин, как и Сафронов, находится под стражей по делу о госизмене.Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.

https://ria.ru/20211101/roskosmos-1757255899.html

https://ria.ru/20211028/rozysk-1756749614.html

сша

сирия

африка

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происшествия, сша, сирия, африка, иван павлов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, роскосмос, иван сафронов