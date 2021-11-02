https://ria.ru/20211102/puteshestviya-1757414504.html

В ЕС назвали семь стран Европы, которые не рекомендовано посещать туристам

В ЕС назвали семь стран Европы, которые не рекомендовано посещать туристам - РИА Новости, 02.11.2021

В ЕС назвали семь стран Европы, которые не рекомендовано посещать туристам

В семи популярных туристических странах значительно ухудшилась ситуация с коронавирусом, и Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC)... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T17:49

2021-11-02T17:49

2021-11-02T17:49

туризм

литва

словения

словакия

латвия

эстония

ирландия

бельгия

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В семи популярных туристических странах значительно ухудшилась ситуация с коронавирусом, и Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) рекомендовал путешественникам воздержаться от поездок в эти государства, сообщает "Турпром".В число неблагополучных попали Болгария, Хорватия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Словения.За последние пару недель там было выявлено более 500 случаев заражения ковидом на 100 тысяч населения, указывают в ECDC.По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), только за предыдущие 24 часа Болгария сообщила о 5178 новых случаях заражения коронавирусом, Хорватия — о 4392, Литва — о 3303, Словения — о 2632, Латвия — о 2758, Эстония — о 1679.Абсолютный лидер — Румыния, где зарегистрирован самый высокий показатель из всех перечисленных стран. Там за сутки заразились 12474 гражданина.Помимо упомянутых выше стран, половина Греции, а также Ирландии, Бельгии и Словакии занесены в темно-красный список ECDC. Это значит, что турпоездки в эти регионы и из них крайне нежелательны.

https://ria.ru/20211102/polsha-1756879356.html

https://ria.ru/20211102/egipet-1757280107.html

литва

словения

словакия

латвия

эстония

ирландия

бельгия

румыния

болгария

хорватия

греция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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