https://ria.ru/20211102/puteshestviya-1757414504.html
В ЕС назвали семь стран Европы, которые не рекомендовано посещать туристам
В ЕС назвали семь стран Европы, которые не рекомендовано посещать туристам - РИА Новости, 02.11.2021
В ЕС назвали семь стран Европы, которые не рекомендовано посещать туристам
В семи популярных туристических странах значительно ухудшилась ситуация с коронавирусом, и Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC)... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T17:49
2021-11-02T17:49
2021-11-02T17:49
туризм
литва
словения
словакия
латвия
эстония
ирландия
бельгия
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В семи популярных туристических странах значительно ухудшилась ситуация с коронавирусом, и Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) рекомендовал путешественникам воздержаться от поездок в эти государства, сообщает "Турпром".В число неблагополучных попали Болгария, Хорватия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Словения.За последние пару недель там было выявлено более 500 случаев заражения ковидом на 100 тысяч населения, указывают в ECDC.По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), только за предыдущие 24 часа Болгария сообщила о 5178 новых случаях заражения коронавирусом, Хорватия — о 4392, Литва — о 3303, Словения — о 2632, Латвия — о 2758, Эстония — о 1679.Абсолютный лидер — Румыния, где зарегистрирован самый высокий показатель из всех перечисленных стран. Там за сутки заразились 12474 гражданина.Помимо упомянутых выше стран, половина Греции, а также Ирландии, Бельгии и Словакии занесены в темно-красный список ECDC. Это значит, что турпоездки в эти регионы и из них крайне нежелательны.
https://ria.ru/20211102/polsha-1756879356.html
https://ria.ru/20211102/egipet-1757280107.html
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РИА Новости
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литва, словения, словакия, латвия, эстония, ирландия, бельгия, румыния, воз, новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19, болгария, хорватия, греция
В ЕС назвали семь стран Европы, которые не рекомендовано посещать туристам
В ЕС назвали страны, в которые туристам лучше не ездить из-за роста числа зараженных
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости.
В семи популярных туристических странах значительно ухудшилась ситуация с коронавирусом, и Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) рекомендовал путешественникам воздержаться от поездок в эти государства, сообщает
"Турпром".
В число неблагополучных попали Болгария, Хорватия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Словения.
За последние пару недель там было выявлено более 500 случаев заражения ковидом на 100 тысяч населения, указывают в ECDC.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), только за предыдущие 24 часа Болгария сообщила о 5178 новых случаях заражения коронавирусом, Хорватия — о 4392, Литва — о 3303, Словения — о 2632, Латвия — о 2758, Эстония — о 1679.
Абсолютный лидер — Румыния, где зарегистрирован самый высокий показатель из всех перечисленных стран. Там за сутки заразились 12474 гражданина.
Помимо упомянутых выше стран, половина Греции, а также Ирландии, Бельгии и Словакии занесены в темно-красный список ECDC. Это значит, что турпоездки в эти регионы и из них крайне нежелательны.