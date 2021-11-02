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День прекращения безнаказанности за преступления против журналистов
День прекращения безнаказанности за преступления против журналистов - РИА Новости, 02.11.2021
День прекращения безнаказанности за преступления против журналистов
Ежегодно 2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Памятная дата была провозглашена в декабре 2013... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T02:17
2021-11-02T02:17
справки
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юнеско
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анастасия бабурова
антон волошин
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Ежегодно 2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Памятная дата была провозглашена в декабре 2013 года Генеральной Ассамблеей ООН в память о двух французских журналистах, убитых в Мали 2 ноября 2013 года.В принятой резолюции Генассамблея ООН осудила любые нападения и акты насилия в отношении журналистов и сотрудников средств массовой информации. Кроме того, резолюция настоятельно призывает государства-члены сделать все от них зависящее для предотвращения насилия в отношении журналистов и сотрудников средств массовой информации, обеспечить привлечение к ответственности и предавать суду лиц, совершивших преступления против журналистов и сотрудников средств массовой информации, обеспечить потерпевшим доступ к надлежащим средствам правовой защиты. Резолюция также призывает государства содействовать созданию безопасных и благоприятных условий для того, чтобы журналисты выполняли свою работу независимо и без излишнего вмешательства.Прекращение безнаказанности за преступления против журналистов является одним из наиболее актуальных вопросов для обеспечения свободы слова и доступа к информации для всех граждан.По данным ЮНЕСКО, в период с 2006 по 2020 год в мире было убито более 1200 журналистов, причем почти 9 из 10 случаев этих убийств остаются нераскрытыми в судебном порядке.Смерть – не единственный риск, с которым сталкиваются журналисты. Они также подвергаются бесчисленным угрозам – от похищений, пыток и других физических нападений до преследований, особенно в цифровой сфере. Угрозы насилия и нападения на журналистов, в частности, создают атмосферу страха для работников СМИ, препятствуя свободному распространению информации, мнений и идей для всех граждан.ООН отмечает, что во многих случаях угрозы насилия и нападения на журналистов не расследуются должным образом, что слишком часто приводит к более серьезной агрессии и убийствам.В 2020 году, по данным международной неправительственной организации Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists), в мире было убито 32 журналиста, 65 журналистов пропали без вести, 274 были заключены в тюрьму. В 2021 году, по данным 1 ноября, в мире были убиты 20 журналистов. Самым трагичным для журналистского сообщества России стал 2014 год. Исполняя свой профессиональный долг, на юго-востоке Украины в том году погибли российские журналисты: специальный фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян, корреспондент и звукооператор телеканала "Россия" Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Все они посмертно были награждены Орденом Мужества. В памяти останутся имена российских журналистов Владислава Листьева, Дмитрия Холодова, Ларисы Юдиной, Анны Политковской, Натальи Эстемировой, Анастасии Бабуровой и многих других, погибших от рук преступников. В память о журналистах, отдавших жизни при исполнении профессионального долга и во имя свободы слова, проводятся крупные встречи и международные конференции ведущих медиа. Редакции российских СМИ учредили немало конкурсов и наград, среди которых Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина и премия "Камертон" имени Анны Политковской, присуждаемая за достижения в области защиты прав человека и свободы прессы. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, оон, юнеско, генеральная ассамблея оон, анастасия бабурова, антон волошин, андрей стенин, россия
02:17 02.11.2021
 

День прекращения безнаказанности за преступления против журналистов

© AP Photo / Vadim GhirdaЖурналистка ставит свечу рядом с фотографиями французских журналистов, убитых в Мали. Бухарест, Румыния
Журналистка ставит свечу рядом с фотографиями французских журналистов, убитых в Мали. Бухарест, Румыния - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© AP Photo / Vadim Ghirda
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Ежегодно 2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Памятная дата была провозглашена в декабре 2013 года Генеральной Ассамблеей ООН в память о двух французских журналистах, убитых в Мали 2 ноября 2013 года.
В принятой резолюции Генассамблея ООН осудила любые нападения и акты насилия в отношении журналистов и сотрудников средств массовой информации. Кроме того, резолюция настоятельно призывает государства-члены сделать все от них зависящее для предотвращения насилия в отношении журналистов и сотрудников средств массовой информации, обеспечить привлечение к ответственности и предавать суду лиц, совершивших преступления против журналистов и сотрудников средств массовой информации, обеспечить потерпевшим доступ к надлежащим средствам правовой защиты. Резолюция также призывает государства содействовать созданию безопасных и благоприятных условий для того, чтобы журналисты выполняли свою работу независимо и без излишнего вмешательства.
Прекращение безнаказанности за преступления против журналистов является одним из наиболее актуальных вопросов для обеспечения свободы слова и доступа к информации для всех граждан.
По данным ЮНЕСКО, в период с 2006 по 2020 год в мире было убито более 1200 журналистов, причем почти 9 из 10 случаев этих убийств остаются нераскрытыми в судебном порядке.
Смерть – не единственный риск, с которым сталкиваются журналисты. Они также подвергаются бесчисленным угрозам – от похищений, пыток и других физических нападений до преследований, особенно в цифровой сфере. Угрозы насилия и нападения на журналистов, в частности, создают атмосферу страха для работников СМИ, препятствуя свободному распространению информации, мнений и идей для всех граждан.
ООН отмечает, что во многих случаях угрозы насилия и нападения на журналистов не расследуются должным образом, что слишком часто приводит к более серьезной агрессии и убийствам.
В 2020 году, по данным международной неправительственной организации Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists), в мире было убито 32 журналиста, 65 журналистов пропали без вести, 274 были заключены в тюрьму. В 2021 году, по данным 1 ноября, в мире были убиты 20 журналистов.
Самым трагичным для журналистского сообщества России стал 2014 год. Исполняя свой профессиональный долг, на юго-востоке Украины в том году погибли российские журналисты: специальный фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян, корреспондент и звукооператор телеканала "Россия" Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Все они посмертно были награждены Орденом Мужества.
В памяти останутся имена российских журналистов Владислава Листьева, Дмитрия Холодова, Ларисы Юдиной, Анны Политковской, Натальи Эстемировой, Анастасии Бабуровой и многих других, погибших от рук преступников.
В память о журналистах, отдавших жизни при исполнении профессионального долга и во имя свободы слова, проводятся крупные встречи и международные конференции ведущих медиа. Редакции российских СМИ учредили немало конкурсов и наград, среди которых Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина и премия "Камертон" имени Анны Политковской, присуждаемая за достижения в области защиты прав человека и свободы прессы.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиООНЮНЕСКОГенеральная Ассамблея ООНАнастасия БабуроваАнтон ВолошинАндрей СтенинРоссия
 
 
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