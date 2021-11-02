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Правительство уточнило правила определения доходов граждан с инвалидностью
Правительство уточнило правила определения доходов граждан с инвалидностью - РИА Новости, 02.11.2021
Правительство уточнило правила определения доходов граждан с инвалидностью
Кабмин РФ уточнил правила определения доходов граждан с инвалидностью для предоставления им бесплатных соцуслуг, сообщает пресс-служба правительства. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T10:15
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общество
правительство рф
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Кабмин РФ уточнил правила определения доходов граждан с инвалидностью для предоставления им бесплатных соцуслуг, сообщает пресс-служба правительства.Подчеркивается, что по прежним правилам до 75% дохода инвалидов, проживающих в организациях соцобслуживания, уходило на оплату полученных услуг. В этот доход входили пенсии, пособия и зарплата. Исключить её из списка попросили соцработники на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным в подмосковном Дмитрове в июне 2021 года. Глава кабмина поддержал предложение.
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общество, правительство рф, михаил мишустин
10:15 02.11.2021
 
Правительство уточнило правила определения доходов граждан с инвалидностью

Правительство уточнило правила определения доходов граждан с инвалидностью для соцуслуг

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Кабмин РФ уточнил правила определения доходов граждан с инвалидностью для предоставления им бесплатных соцуслуг, сообщает пресс-служба правительства.

"Правительство утвердило изменения, которые позволят не учитывать зарплату людей с инвалидностью, проживающих и работающих в интернатах, при расчете их дохода. Таким образом, у этой категории граждан будет оставаться больше средств, которыми они могут распоряжаться самостоятельно", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что по прежним правилам до 75% дохода инвалидов, проживающих в организациях соцобслуживания, уходило на оплату полученных услуг. В этот доход входили пенсии, пособия и зарплата. Исключить её из списка попросили соцработники на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным в подмосковном Дмитрове в июне 2021 года. Глава кабмина поддержал предложение.
"Постановлением, которое утвердило правительство, внесены изменения в правила определения среднедушевого дохода для предоставления бесплатных социальных услуг", - добавляется в сообщении.
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ОбществоПравительство РФМихаил Мишустин
 
 
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