Правительство уточнило правила определения доходов граждан с инвалидностью
Правительство уточнило правила определения доходов граждан с инвалидностью для соцуслуг
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Кабмин РФ уточнил правила определения доходов граждан с инвалидностью для предоставления им бесплатных соцуслуг, сообщает пресс-служба правительства.
"Правительство утвердило изменения, которые позволят не учитывать зарплату людей с инвалидностью, проживающих и работающих в интернатах, при расчете их дохода. Таким образом, у этой категории граждан будет оставаться больше средств, которыми они могут распоряжаться самостоятельно", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что по прежним правилам до 75% дохода инвалидов, проживающих в организациях соцобслуживания, уходило на оплату полученных услуг. В этот доход входили пенсии, пособия и зарплата. Исключить её из списка попросили соцработники на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным в подмосковном Дмитрове в июне 2021 года. Глава кабмина поддержал предложение.
"Постановлением, которое утвердило правительство, внесены изменения в правила определения среднедушевого дохода для предоставления бесплатных социальных услуг", - добавляется в сообщении.