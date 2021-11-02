https://ria.ru/20211102/pravitelstvo-1757324402.html

Правительство уточнило правила определения доходов граждан с инвалидностью

Правительство уточнило правила определения доходов граждан с инвалидностью - РИА Новости, 02.11.2021

Правительство уточнило правила определения доходов граждан с инвалидностью

Кабмин РФ уточнил правила определения доходов граждан с инвалидностью для предоставления им бесплатных соцуслуг, сообщает пресс-служба правительства. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T10:15

2021-11-02T10:15

2021-11-02T10:15

общество

правительство рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Кабмин РФ уточнил правила определения доходов граждан с инвалидностью для предоставления им бесплатных соцуслуг, сообщает пресс-служба правительства.Подчеркивается, что по прежним правилам до 75% дохода инвалидов, проживающих в организациях соцобслуживания, уходило на оплату полученных услуг. В этот доход входили пенсии, пособия и зарплата. Исключить её из списка попросили соцработники на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным в подмосковном Дмитрове в июне 2021 года. Глава кабмина поддержал предложение.

https://ria.ru/20211022/minfin-1755809671.html

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общество, правительство рф, михаил мишустин