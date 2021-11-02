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Сотрудники безопасности вокзала в Париже обезвредили вооруженного мужчину
Сотрудники безопасности вокзала в Париже обезвредили вооруженного мужчину - РИА Новости, 02.11.2021
Сотрудники безопасности вокзала в Париже обезвредили вооруженного мужчину
Сотрудники безопасности парижского вокзала Сен-Лазар выстрелили в вооруженного ножом мужчину, кричавшего "Аллах Акбар", сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T13:10
2021-11-02T13:10
2021-11-02T13:10
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ПАРИЖ, 2 ноя - РИА Новости. Сотрудники безопасности парижского вокзала Сен-Лазар выстрелили в вооруженного ножом мужчину, кричавшего "Аллах Акбар", сообщает телеканал BFMTV.Отмечается, что инцидент произошел в понедельник вечером.Изначально это была простая проверка пассажира без маски, ношение которой на вокзалах и в транспорте в настоящее время является обязательным во Франции. Возник спор, мужчина достал нож и начал выкрикивать "Аллах Акбар".В ответ один из сотрудников службы безопасности выстрелил в мужчину, дважды его ранив. Мужчина был доставлен в больницу, он находится в критическом состоянии.
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в мире, франция
Сотрудники безопасности вокзала в Париже обезвредили вооруженного мужчину
Сотрудники безопасности парижского вокзала выстрелили в мужчину, кричавшего "Аллах Акбар"
ПАРИЖ, 2 ноя - РИА Новости. Сотрудники безопасности парижского вокзала Сен-Лазар выстрелили в вооруженного ножом мужчину, кричавшего "Аллах Акбар", сообщает телеканал BFMTV.
Отмечается, что инцидент произошел в понедельник вечером.
Изначально это была простая проверка пассажира без маски, ношение которой на вокзалах и в транспорте в настоящее время является обязательным во Франции
. Возник спор, мужчина достал нож и начал выкрикивать "Аллах Акбар".
В ответ один из сотрудников службы безопасности выстрелил в мужчину, дважды его ранив. Мужчина был доставлен в больницу, он находится в критическом состоянии.