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В Москве зафиксировали рост концентрации загрязняющих веществ в атмосфере
В Москве зафиксировали рост концентрации загрязняющих веществ в атмосфере - РИА Новости, 02.11.2021
В Москве зафиксировали рост концентрации загрязняющих веществ в атмосфере
Рост концентрации загрязняющих веществ был зафиксирован в ряде районов Москвы в понедельник и вторник, но уже идёт снижение, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T13:37
2021-11-02T13:37
общество
москва
мосэкомониторинг
евгений тишковец
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Рост концентрации загрязняющих веществ был зафиксирован в ряде районов Москвы в понедельник и вторник, но уже идёт снижение, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосэкомониторинга столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Сильный туман наблюдается в Москве с вечера понедельника. Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, уникальный туман-долгожитель сохранится в центре и на севере Москвы минимум до полудня вторника, а полностью столица очистится к 21 часу.В Мосэкомониторинге отметили, что на данный момент наблюдается снижение концентраций загрязняющих веществ в воздухе, по прогнозу метеорологов в течение дня и последующей ночью метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере.
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общество, москва, мосэкомониторинг, евгений тишковец
13:37 02.11.2021
 
В Москве зафиксировали рост концентрации загрязняющих веществ в атмосфере

Рост концентрации загрязняющих веществ в атмосфере зафиксирован в ряде районов Москвы

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТуман в Москве
Туман в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Рост концентрации загрязняющих веществ был зафиксирован в ряде районов Москвы в понедельник и вторник, но уже идёт снижение, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосэкомониторинга столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Сильный туман наблюдается в Москве с вечера понедельника. Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, уникальный туман-долгожитель сохранится в центре и на севере Москвы минимум до полудня вторника, а полностью столица очистится к 21 часу.
"На территории города в период с вечерних часов 1 ноября по утренние часы 2 ноября отмечались метеоусловия, способствующие накоплению выбросов в атмосфере (приземная инверсия, слабый ветер). На отдельных территориях столицы автоматические станции контроля загрязнения атмосферы фиксировали рост концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе", - рассказали в пресс-службе.
В Мосэкомониторинге отметили, что на данный момент наблюдается снижение концентраций загрязняющих веществ в воздухе, по прогнозу метеорологов в течение дня и последующей ночью метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере.
Туман в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
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ОбществоМоскваМосэкомониторингЕвгений Тишковец
 
 
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