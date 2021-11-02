https://ria.ru/20211102/moskva-1757370708.html

В Москве зафиксировали рост концентрации загрязняющих веществ в атмосфере

В Москве зафиксировали рост концентрации загрязняющих веществ в атмосфере - РИА Новости, 02.11.2021

В Москве зафиксировали рост концентрации загрязняющих веществ в атмосфере

Рост концентрации загрязняющих веществ был зафиксирован в ряде районов Москвы в понедельник и вторник, но уже идёт снижение, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T13:37

2021-11-02T13:37

2021-11-02T13:37

общество

москва

мосэкомониторинг

евгений тишковец

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Рост концентрации загрязняющих веществ был зафиксирован в ряде районов Москвы в понедельник и вторник, но уже идёт снижение, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосэкомониторинга столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Сильный туман наблюдается в Москве с вечера понедельника. Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, уникальный туман-долгожитель сохранится в центре и на севере Москвы минимум до полудня вторника, а полностью столица очистится к 21 часу.В Мосэкомониторинге отметили, что на данный момент наблюдается снижение концентраций загрязняющих веществ в воздухе, по прогнозу метеорологов в течение дня и последующей ночью метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере.

https://radiosputnik.ria.ru/20211102/tuman-1757347436.html

москва

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общество, москва, мосэкомониторинг, евгений тишковец