В Москве зафиксировали рост концентрации загрязняющих веществ в атмосфере
Рост концентрации загрязняющих веществ в атмосфере зафиксирован в ряде районов Москвы
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Рост концентрации загрязняющих веществ был зафиксирован в ряде районов Москвы в понедельник и вторник, но уже идёт снижение, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосэкомониторинга столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Сильный туман наблюдается в Москве с вечера понедельника. Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, уникальный туман-долгожитель сохранится в центре и на севере Москвы минимум до полудня вторника, а полностью столица очистится к 21 часу.
"На территории города в период с вечерних часов 1 ноября по утренние часы 2 ноября отмечались метеоусловия, способствующие накоплению выбросов в атмосфере (приземная инверсия, слабый ветер). На отдельных территориях столицы автоматические станции контроля загрязнения атмосферы фиксировали рост концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе", - рассказали в пресс-службе.
В Мосэкомониторинге отметили, что на данный момент наблюдается снижение концентраций загрязняющих веществ в воздухе, по прогнозу метеорологов в течение дня и последующей ночью метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере.