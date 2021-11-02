https://ria.ru/20211102/moshenniki-1757302110.html
В ВТБ рассказали о росте активности мошенников в России
В ВТБ рассказали о росте активности мошенников в России - РИА Новости, 02.11.2021
В ВТБ рассказали о росте активности мошенников в России
Число мошеннических атак на клиентов ВТБ за девять месяцев этого года выросло в 1,5 раза, каждый седьмой случай носит гибридный характер, то есть злоумышленники РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T00:11
2021-11-02T00:11
2021-11-02T00:25
общество
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втб
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мошенничество
россия
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Число мошеннических атак на клиентов ВТБ за девять месяцев этого года выросло в 1,5 раза, каждый седьмой случай носит гибридный характер, то есть злоумышленники одновременно используют методы социальной инженерии и фишинга, сообщил журналистам зампредседателя правления банка Анатолий Печатников.Он пояснил, что социнженерия и фишинг по-прежнему являются наиболее распространенными методами злоумышленников – в общей сложности они занимают 94 процентов всех атак.При этом, ВТБ уверяет, что его специалисты отразили больше 850 тысяч атак злоумышленников с начала года, что выше прошлогоднего показателя."За девять месяцев объем клиентских средств, защищенных от мошенников, превысил 12 миллиардов рублей, что на 62 процента выше аналогичного показателя прошлого года и почти вдвое – уровня 2019 года. Всего с начала года ВТБ предотвратил денежные хищения у 70 тысяч своих клиентов, вовремя заблокировав переводы на 170 тысяч рублей в среднем на каждого из них", — отметил Печатников.Он подчеркнул, что активность злоумышленников растет в соцсетях и мессенджерах, которые распространяют вредоносный контент за счет большого числа мошеннических аккаунтов и сообществ. Специалисты банка связывают это с более слабой фильтрацией контента этих площадок и менее жёстким контролем со стороны модераторов, сказал топ-менеджер.По сравнению с другими фишинговыми ресурсами в интернете блокировка фишинга в соцсетях и мессенджерах происходит в среднем в четыре раза дольше, заключил он.
https://ria.ru/20211030/moshenniki-1756972453.html
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общество, москва, втб, анатолий печатников, мошенничество, россия
00:11 02.11.2021 (обновлено: 00:25 02.11.2021)
В ВТБ рассказали о росте активности мошенников в России
Зампред правления ВТБ Печатников: число мошеннических атак в 2021 году выросло в 1,5 раза
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости.
Число мошеннических атак на клиентов ВТБ
за девять месяцев этого года выросло в 1,5 раза, каждый седьмой случай носит гибридный характер, то есть злоумышленники одновременно используют методы социальной инженерии и фишинга, сообщил журналистам зампредседателя правления банка Анатолий Печатников
.
"ВТБ фиксирует увеличение мошеннической активности: за девять месяцев нынешнего года число атак на средства клиентов выросло в 1,5 раза. Каждый седьмой случай носит "гибридный" характер, когда злоумышленники одновременно используют методы социальной инженерии и фишинга", — сказал топ-менеджер.
Он пояснил, что социнженерия и фишинг по-прежнему являются наиболее распространенными методами злоумышленников – в общей сложности они занимают 94 процентов всех атак.
При этом, ВТБ уверяет, что его специалисты отразили больше 850 тысяч атак злоумышленников с начала года, что выше прошлогоднего показателя.
"За девять месяцев объем клиентских средств, защищенных от мошенников, превысил 12 миллиардов рублей, что на 62 процента выше аналогичного показателя прошлого года и почти вдвое – уровня 2019 года. Всего с начала года ВТБ предотвратил денежные хищения у 70 тысяч своих клиентов, вовремя заблокировав переводы на 170 тысяч рублей в среднем на каждого из них", — отметил Печатников.
Он подчеркнул, что активность злоумышленников растет в соцсетях и мессенджерах, которые распространяют вредоносный контент за счет большого числа мошеннических аккаунтов и сообществ. Специалисты банка связывают это с более слабой фильтрацией контента этих площадок и менее жёстким контролем со стороны модераторов, сказал топ-менеджер.
По сравнению с другими фишинговыми ресурсами в интернете блокировка фишинга в соцсетях и мессенджерах происходит в среднем в четыре раза дольше, заключил он.