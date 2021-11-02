https://ria.ru/20211102/moshenniki-1757302110.html

В ВТБ рассказали о росте активности мошенников в России

В ВТБ рассказали о росте активности мошенников в России - РИА Новости, 02.11.2021

В ВТБ рассказали о росте активности мошенников в России

Число мошеннических атак на клиентов ВТБ за девять месяцев этого года выросло в 1,5 раза, каждый седьмой случай носит гибридный характер, то есть злоумышленники РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T00:11

2021-11-02T00:11

2021-11-02T00:25

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втб

анатолий печатников

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Число мошеннических атак на клиентов ВТБ за девять месяцев этого года выросло в 1,5 раза, каждый седьмой случай носит гибридный характер, то есть злоумышленники одновременно используют методы социальной инженерии и фишинга, сообщил журналистам зампредседателя правления банка Анатолий Печатников.Он пояснил, что социнженерия и фишинг по-прежнему являются наиболее распространенными методами злоумышленников – в общей сложности они занимают 94 процентов всех атак.При этом, ВТБ уверяет, что его специалисты отразили больше 850 тысяч атак злоумышленников с начала года, что выше прошлогоднего показателя."За девять месяцев объем клиентских средств, защищенных от мошенников, превысил 12 миллиардов рублей, что на 62 процента выше аналогичного показателя прошлого года и почти вдвое – уровня 2019 года. Всего с начала года ВТБ предотвратил денежные хищения у 70 тысяч своих клиентов, вовремя заблокировав переводы на 170 тысяч рублей в среднем на каждого из них", — отметил Печатников.Он подчеркнул, что активность злоумышленников растет в соцсетях и мессенджерах, которые распространяют вредоносный контент за счет большого числа мошеннических аккаунтов и сообществ. Специалисты банка связывают это с более слабой фильтрацией контента этих площадок и менее жёстким контролем со стороны модераторов, сказал топ-менеджер.По сравнению с другими фишинговыми ресурсами в интернете блокировка фишинга в соцсетях и мессенджерах происходит в среднем в четыре раза дольше, заключил он.

https://ria.ru/20211030/moshenniki-1756972453.html

https://ria.ru/20210915/dannye-1750100660.html

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общество, москва, втб, анатолий печатников, мошенничество, россия