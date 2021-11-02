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Киевский суд изберет меру пресечения Медведчуку

Киевский суд изберет меру пресечения Медведчуку - РИА Новости, 02.11.2021

Киевский суд изберет меру пресечения Медведчуку

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук приехал во вторник в Печерский районный суд Киева для участия в... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T10:28

2021-11-02T10:28

2021-11-02T10:52

в мире

киев

виктор медведчук

украина

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук приехал во вторник в Печерский районный суд Киева для участия в заседании по избранию ему меры пресечения в виде личных обязательств по делу о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму, передает корреспондент РИА Новости. Медведчук зашел в здания суда, перед заседанием он не общался с журналистами. Обстановка возле здания суда спокойная, никаких митингов не проходит.Печерский районный суд в Киеве во вторник рассмотрит ходатайство прокуроров об избрании главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктору Медведчуку меры пресечения в виде личных обязательств по делу о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму, сообщил офис генпрокурора Украины.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в мае сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. По данным офиса генпрокурора, домашний арест не может длиться более шести месяцев, поэтому было заявлено новое ходатайство об избрании политику меры пресечения в виде личных обязательств."Прокуроры офиса генпрокурора обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемому в госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей народному депутату… Сторона обвинения ходатайствует о мере пресечения в виде личных обязательств с возложением на него обязанностей", - говорится в сообщении офиса.По его данным, Медведчуку ранее была избрана мера пресечения по этому делу в виде круглосуточного домашнего ареста, но она не может длиться более шести месяцев. Поэтому прокуроры заявили ходатайство об избрании новой меры пресечения в виде личных обязательств. Такая мера предусматривает возложение на подозреваемого ряда обязанностей, в том числе являться по вызову к следователю, в суд, не покидать город проживания.

https://ria.ru/20211024/telekanal-1755992388.html

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в мире, киев, виктор медведчук, украина, оппозиционная платформа - за жизнь