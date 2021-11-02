15:21 02.11.2021 (обновлено: 15:22 02.11.2021)
Крашенинников прокомментировал проект нового закона о власти в субъектах
Крашенинников рассказал о полномочиях главы региона по новому законопроекту
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников после выступления на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Глава региона по законопроекту "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" сможет распустить заксобрание, если оно примет противоречащий конституции закон, заявил председатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Во вторник он принимает участие в заседании Ассамблеи Свердловского регионального объединения "Депутатская вертикаль", где обсуждается этот закон.
"Корректируется механизм ответственности. Если законодательный орган региона примет закон, противоречащий Конституции РФ, это противоречие будет установлено судом, то глава (региона) может принять решение о роспуске, хочу на это тоже обратить внимание", - сказал Крашенинников на заседании.
Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", внесенный сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, направлен на реализацию положений конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах. Ранее Клишас заявил РИА Новости, что в настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд, а законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий. Ранее Комитет Госдумы по законодательству и госстроительству предложил нижней палате парламента 9 ноября рассмотреть законопроект, снимающий запрет для глав регионов избираться более двух сроков подряд.
Ранее Крашенинников заявлял, что число сроков нахождения у власти губернаторов после принятия закона будут определять заксобрания регионов.