https://ria.ru/20211102/krasheninnikov-1757390139.html

Крашенинников прокомментировал проект нового закона о власти в субъектах

Крашенинников прокомментировал проект нового закона о власти в субъектах - РИА Новости, 02.11.2021

Крашенинников прокомментировал проект нового закона о власти в субъектах

Глава региона по законопроекту "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" сможет распустить заксобрание, если оно примет РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T15:21

2021-11-02T15:21

2021-11-02T15:22

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Глава региона по законопроекту "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" сможет распустить заксобрание, если оно примет противоречащий конституции закон, заявил председатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.Во вторник он принимает участие в заседании Ассамблеи Свердловского регионального объединения "Депутатская вертикаль", где обсуждается этот закон."Корректируется механизм ответственности. Если законодательный орган региона примет закон, противоречащий Конституции РФ, это противоречие будет установлено судом, то глава (региона) может принять решение о роспуске, хочу на это тоже обратить внимание", - сказал Крашенинников на заседании.Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", внесенный сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, направлен на реализацию положений конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах. Ранее Клишас заявил РИА Новости, что в настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд, а законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий. Ранее Комитет Госдумы по законодательству и госстроительству предложил нижней палате парламента 9 ноября рассмотреть законопроект, снимающий запрет для глав регионов избираться более двух сроков подряд.Ранее Крашенинников заявлял, что число сроков нахождения у власти губернаторов после принятия закона будут определять заксобрания регионов.

https://realty.ria.ru/20210903/doroga-1748515000.html

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политика, госдума рф, павел крашенинников, россия