https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757431294.html
Специалисты Минздрава приедут в Самару для борьбы с COVID-19
Специалисты Минздрава приедут в Самару для борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 02.11.2021
Специалисты Минздрава приедут в Самару для борьбы с COVID-19
Специалисты Минздрава РФ прибудут в Самару для выработки дополнительных решений по борьбе с пандемией коронавируса в среду, сообщил губернатор региона Дмитрий... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T18:17
2021-11-02T18:17
2021-11-02T18:17
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САМАРА, 2 ноя – РИА Новости. Специалисты Минздрава РФ прибудут в Самару для выработки дополнительных решений по борьбе с пандемией коронавируса в среду, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.Ранее депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн сообщил, что группа специалистов Минздрава России прибудет в Самару для оказания практической помощи региону в борьбе с коронавирусом во вторник.Глава региона добавил, что в Самарской областной библиотеке развернули 25 мобильных прививочных бригад, где каждый в среду сможет прийти и сделать прививку от COVID-19. Аналогичный пункт будет работать в Тольятти в культурном центре "Автоград".Ранее сообщалось, что президент страны Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы, где складывается наиболее критическая ситуация с COVID-19.В Самарской области лабораторно подтверждены 136 239 случаев заражения, в том числе 1547 за последние сутки, скончались 4676 человек с COVID-19, выздоровели 103 646 человек.
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общество, тольятти, самарская область, дмитрий азаров, владимир путин, александр хинштейн, госдума рф, здоровье - общество, россия
Специалисты Минздрава приедут в Самару для борьбы с COVID-19
Специалисты Минздрава прибудут в Самару для помощи в борьбе с COVID-19 в среду