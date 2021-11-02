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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757431294.html
Специалисты Минздрава приедут в Самару для борьбы с COVID-19
Специалисты Минздрава приедут в Самару для борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 02.11.2021
Специалисты Минздрава приедут в Самару для борьбы с COVID-19
Специалисты Минздрава РФ прибудут в Самару для выработки дополнительных решений по борьбе с пандемией коронавируса в среду, сообщил губернатор региона Дмитрий... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T18:17
2021-11-02T18:17
распространение коронавируса
общество
тольятти
самарская область
дмитрий азаров
владимир путин
александр хинштейн
госдума рф
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САМАРА, 2 ноя – РИА Новости. Специалисты Минздрава РФ прибудут в Самару для выработки дополнительных решений по борьбе с пандемией коронавируса в среду, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.Ранее депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн сообщил, что группа специалистов Минздрава России прибудет в Самару для оказания практической помощи региону в борьбе с коронавирусом во вторник.Глава региона добавил, что в Самарской областной библиотеке развернули 25 мобильных прививочных бригад, где каждый в среду сможет прийти и сделать прививку от COVID-19. Аналогичный пункт будет работать в Тольятти в культурном центре "Автоград".Ранее сообщалось, что президент страны Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы, где складывается наиболее критическая ситуация с COVID-19.В Самарской области лабораторно подтверждены 136 239 случаев заражения, в том числе 1547 за последние сутки, скончались 4676 человек с COVID-19, выздоровели 103 646 человек.
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общество, тольятти, самарская область, дмитрий азаров, владимир путин, александр хинштейн, госдума рф, здоровье - общество, россия
18:17 02.11.2021
 
Специалисты Минздрава приедут в Самару для борьбы с COVID-19

Специалисты Минздрава прибудут в Самару для помощи в борьбе с COVID-19 в среду

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Краснодарской краевой больнице
Медицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Краснодарской краевой больнице - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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САМАРА, 2 ноя – РИА Новости. Специалисты Минздрава РФ прибудут в Самару для выработки дополнительных решений по борьбе с пандемией коронавируса в среду, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.
Ранее депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн сообщил, что группа специалистов Минздрава России прибудет в Самару для оказания практической помощи региону в борьбе с коронавирусом во вторник.

"Завтра к нам приезжают коллеги из федерального Минздрава. Совместно будем вырабатывать дополнительные решения по борьбе с пандемией", - написал Азаров во вторник в своем Instagram.

Глава региона добавил, что в Самарской областной библиотеке развернули 25 мобильных прививочных бригад, где каждый в среду сможет прийти и сделать прививку от COVID-19. Аналогичный пункт будет работать в Тольятти в культурном центре "Автоград".
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
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Ранее сообщалось, что президент страны Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы, где складывается наиболее критическая ситуация с COVID-19.
В Самарской области лабораторно подтверждены 136 239 случаев заражения, в том числе 1547 за последние сутки, скончались 4676 человек с COVID-19, выздоровели 103 646 человек.
 
Распространение коронавирусаОбществоТольяттиСамарская областьДмитрий АзаровВладимир ПутинАлександр ХинштейнГосдума РФЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
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