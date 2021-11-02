В Петербурге сообщили о высоких темпах вакцинации
Власти Санкт-Петербурга сообщили о высоких темпах вакцинации от COVID-19
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает вакцину "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от Covid-19 в шприц в пункте вакцинации у торгово-развлекательного центра "МЕГА" в Казани
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. В Санкт-Петербурге в настоящее время высокие темпы вакцинации от COVID-19, на прошедшей неделе ежедневно делали прививки в среднем порядка 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"С 30 октября в Петербурге сохраняются высокие темпы вакцинации. Всю прошлую неделю ежедневно прививались в среднем порядка 20 тысяч человек в день", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на сегодняшний день в Петербурге завершили цикл вакцинации 1 906 403 человек. Количество ревакцинированных - около 75 тысяч.
"Одна из главных целей нерабочей недели – создать максимально комфортные условия для вакцинации. Сейчас у нас задействованы все 175 стационарных пунктов и 45 мобильных. В субботу посмотрел, как работают прививочные пункты в торговых центрах. Там высокая посещаемость, дал указание расширить их мощности", – отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
В частности, в ТЦ "Заневский каскад" подобран и обучен персонал, подготавливается помещение, планируемый срок открытия – 7 ноября, в ТЦ "Пик" выделено дополнительное помещение, где проводится ремонт, ожидаемое начало работы – 8 ноября.