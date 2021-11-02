https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757418490.html

В Петербурге сообщили о высоких темпах вакцинации

В Петербурге сообщили о высоких темпах вакцинации - РИА Новости, 02.11.2021

В Петербурге сообщили о высоких темпах вакцинации

В Санкт-Петербурге в настоящее время высокие темпы вакцинации от COVID-19, на прошедшей неделе ежедневно делали прививки в среднем порядка 20 тысяч человек,... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T17:24

2021-11-02T17:24

2021-11-02T17:24

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санкт-петербург

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коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. В Санкт-Петербурге в настоящее время высокие темпы вакцинации от COVID-19, на прошедшей неделе ежедневно делали прививки в среднем порядка 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Отмечается, что на сегодняшний день в Петербурге завершили цикл вакцинации 1 906 403 человек. Количество ревакцинированных - около 75 тысяч."Одна из главных целей нерабочей недели – создать максимально комфортные условия для вакцинации. Сейчас у нас задействованы все 175 стационарных пунктов и 45 мобильных. В субботу посмотрел, как работают прививочные пункты в торговых центрах. Там высокая посещаемость, дал указание расширить их мощности", – отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.В частности, в ТЦ "Заневский каскад" подобран и обучен персонал, подготавливается помещение, планируемый срок открытия – 7 ноября, в ТЦ "Пик" выделено дополнительное помещение, где проводится ремонт, ожидаемое начало работы – 8 ноября.

https://ria.ru/20211101/murashko-1757250742.html

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общество, санкт-петербург, здоровье - общество, коронавирус в россии