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В Омской области введут QR-коды для посещения ТЦ и ресторанов

В Омской области введут QR-коды для посещения ТЦ и ресторанов - РИА Новости, 02.11.2021

В Омской области введут QR-коды для посещения ТЦ и ресторанов

QR-коды для доступа в торговые центры и предприятия общепита вводятся в Омской области с 4 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T15:18

2021-11-02T15:18

2021-11-02T15:22

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омская область

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ОМСК, 2 ноя - РИА Новости. QR-коды для доступа в торговые центры и предприятия общепита вводятся в Омской области с 4 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона."С 4 ноября расширяется перечень сфер, где необходимы QR-коды для доступа. Это организации общественного питания (за исключением работы на вынос), торговые центры и торгово-развлекательные центры (за исключением расположенных в них продовольственных магазинов, аптек, салонов связи), парикмахерских", - сообщили в пресс-службе областного правительства.Как сообщает пресс-служба, на внеочередном заседании оперативного штаба региона обсуждалось предложение главы Омского отделения Роспотребнадзора Александра Криги о введении полного запрета на работу ряда отраслей на территории Омской области."По итогам обсуждения​ предложений Роспотребнадзора и обращений омского бизнеса принято решение не ограничивать работу", — пояснили в пресс-службе.

https://radiosputnik.ria.ru/20211102/gripp-1757377027.html

омская область

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общество, омская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии