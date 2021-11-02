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В Омской области введут QR-коды для посещения ТЦ и ресторанов
В Омской области введут QR-коды для посещения ТЦ и ресторанов - РИА Новости, 02.11.2021
В Омской области введут QR-коды для посещения ТЦ и ресторанов
QR-коды для доступа в торговые центры и предприятия общепита вводятся в Омской области с 4 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T15:18
2021-11-02T15:18
2021-11-02T15:22
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общество
омская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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ОМСК, 2 ноя - РИА Новости. QR-коды для доступа в торговые центры и предприятия общепита вводятся в Омской области с 4 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона."С 4 ноября расширяется перечень сфер, где необходимы QR-коды для доступа. Это организации общественного питания (за исключением работы на вынос), торговые центры и торгово-развлекательные центры (за исключением расположенных в них продовольственных магазинов, аптек, салонов связи), парикмахерских", - сообщили в пресс-службе областного правительства.Как сообщает пресс-служба, на внеочередном заседании оперативного штаба региона обсуждалось предложение главы Омского отделения Роспотребнадзора Александра Криги о введении полного запрета на работу ряда отраслей на территории Омской области."По итогам обсуждения предложений Роспотребнадзора и обращений омского бизнеса принято решение не ограничивать работу", — пояснили в пресс-службе.
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, омская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии
15:18 02.11.2021 (обновлено: 15:22 02.11.2021)
В Омской области введут QR-коды для посещения ТЦ и ресторанов
Власти Омской области вводят с 4 ноября QR-коды для доступа в ТЦ, кафе и рестораны