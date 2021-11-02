https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757342469.html

В Москве за сутки госпитализировали 1568 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1568 человек с COVID-19 - РИА Новости, 02.11.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1568 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 1568 человек с COVID, на ИВЛ находятся 767 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T11:49

2021-11-02T11:49

2021-11-02T11:49

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москва

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1568 человек с COVID, на ИВЛ находятся 767 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 5 736 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1568 человек. На ИВЛ находятся 767 человек",- говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели ещё 6 359 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 605 363. В столице скончались 98 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20211101/testirovanie-1757255335.html

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2021

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