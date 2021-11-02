https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757342469.html
В Москве за сутки госпитализировали 1568 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1568 человек с COVID-19 - РИА Новости, 02.11.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1568 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1568 человек с COVID, на ИВЛ находятся 767 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T11:49
2021-11-02T11:49
2021-11-02T11:49
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756491049_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_66d5a0057f55ebec9f2e8ab9b47e14b0.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1568 человек с COVID, на ИВЛ находятся 767 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 5 736 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1568 человек. На ИВЛ находятся 767 человек",- говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели ещё 6 359 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 605 363. В столице скончались 98 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
https://ria.ru/20211101/testirovanie-1757255335.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756491049_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_d1a89d19a12b040e92db85496e3ed478.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 1568 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1568 человек с COVID, на ИВЛ находятся 767 пациентов