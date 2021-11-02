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В Москве выявили 5736 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 5736 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 02.11.2021
В Москве выявили 5736 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в субъектах РФ зарегистрировано за сутки в Москве (5736), Санкт-Петербурге (3066) и Подмосковье (2893), сообщили... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T11:44
2021-11-02T11:44
2021-11-02T11:44
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в субъектах РФ зарегистрировано за сутки в Москве (5736), Санкт-Петербурге (3066) и Подмосковье (2893), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 5736, 2. Санкт-Петербург - 3066, 3. Московская область - 2893", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области (24), Чукотском автономном округе (17) и Ненецком автономном округе (16).
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В Москве выявили 5736 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 5736 новых случаев заражения коронавирусом