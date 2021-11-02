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В Москве выявили 5736 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 5736 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 02.11.2021

В Москве выявили 5736 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в субъектах РФ зарегистрировано за сутки в Москве (5736), Санкт-Петербурге (3066) и Подмосковье (2893), сообщили... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T11:44

2021-11-02T11:44

2021-11-02T11:44

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в субъектах РФ зарегистрировано за сутки в Москве (5736), Санкт-Петербурге (3066) и Подмосковье (2893), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 5736, 2. Санкт-Петербург - 3066, 3. Московская область - 2893", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области (24), Чукотском автономном округе (17) и Ненецком автономном округе (16).

московская область (подмосковье)

москва

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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