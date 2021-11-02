10:21 02.11.2021 (обновлено: 11:27 02.11.2021)
Инфекционист заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 в большинстве регионов
Инфекционист Минздрава Чуланов: ситуация с COVID-19 ухудшается в большинстве регионов
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва"
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В большинстве российских регионов число новых случаев коронавируса продолжает расти, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов.
"Около 12 регионов демонстрируют некоторую стабилизацию и снижение, в остальных регионах к сожалению рост", — сказал Чуланов на конференции по инфекционным болезням "Покровские чтения".
По его словам, в больницах по всей России развернули 299 тысяч коек для пациентов с COVID-19, при этом большинство из них уже занято.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что подъем заболеваемости отмечается в 78 регионах, а снижение — только в двух. Как пояснил министр здравоохранения Михаил Мурашко, к росту числа пациентов, которым требуется госпитализация, привело распространение дельта-штамма коронавируса.
По данным на 1 ноября, число заразившихся коронавирусной инфекцией россиян выросло на 40 402 и достигло 8 554 192. Жертвами болезни за все время пандемии стали 239 663 человека, 7 381 726 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается порядка 250 миллионов инфицированных, почти пять миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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