https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757325379.html

Инфекционист заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 в большинстве регионов

Инфекционист заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 в большинстве регионов - РИА Новости, 02.11.2021

Инфекционист заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 в большинстве регионов

В большинстве российских регионов число новых случаев коронавируса продолжает расти, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T10:21

2021-11-02T10:21

2021-11-02T11:27

распространение коронавируса

общество

здоровье

россия

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756632920_0:124:3072:1852_1920x0_80_0_0_44b01f88bd32584e80f349aa9a369247.jpg

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В большинстве российских регионов число новых случаев коронавируса продолжает расти, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов.По его словам, в больницах по всей России развернули 299 тысяч коек для пациентов с COVID-19, при этом большинство из них уже занято.Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что подъем заболеваемости отмечается в 78 регионах, а снижение — только в двух. Как пояснил министр здравоохранения Михаил Мурашко, к росту числа пациентов, которым требуется госпитализация, привело распространение дельта-штамма коронавируса.По данным на 1 ноября, число заразившихся коронавирусной инфекцией россиян выросло на 40 402 и достигло 8 554 192. Жертвами болезни за все время пандемии стали 239 663 человека, 7 381 726 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается порядка 250 миллионов инфицированных, почти пять миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211101/vuynovich-1757300378.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, россия, коронавирус в россии