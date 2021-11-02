https://ria.ru/20211102/klimat-1757316307.html
Не в том положении, чтобы угрожать. Китай решил жестко поставить Байдена на место
В Китае жестко ответили на обвинения Вашингтона в адрес Москвы и Пекина - РИА Новости, 02.11.2021
Не в том положении, чтобы угрожать. Китай решил жестко поставить Байдена на место
США не имеют права обвинять Россию и Китай в бездействии по отношению к мировому климатическому кризису, пишет Global Times. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T09:04
2021-11-02T09:04
2021-11-02T12:09
в мире
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китай
джо байден
большая двадцатка
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. США не имеют права обвинять Россию и Китай в бездействии по отношению к мировому климатическому кризису, пишет Global Times.Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия и Китай "де-факто не захотели иметь каких-либо обязательств в деле изменения климата", и назвал вклад Соединенных Штатов в успех саммита G20 ключевым. Также советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал усилить давление на Китай в вопросе сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу."Высказываясь о США, России и Китае таким образом, администрация Байдена подрывает успехи саммита и бросает тень на конференцию по изменениям климата в Глазго. Вашингтон нельзя назвать лидером в вопросе климатических изменений", — отмечается в статье.По мнению авторов, заявления США значительно расходятся с их действиями. Так, у них нет четкого плана по сокращению выбросов внутри страны. И неизвестно, не отменят ли республиканцы все начинания текущей администрации в случае возвращения к власти, поскольку рейтинги Байдена устанавливают очередные антирекорды, говорится в статье."Как может Байден и его администрация вести за собой весь мир в борьбе с глобальным потеплением, если он даже не может быть лидером своей страны?" — подчеркивают авторы.Как считает китайское издание, США заинтересованы лишь в статусе ведущей державы в климатической повестке, непосредственное решение проблемы Вашингтон не интересует.Global Times также обращает внимание на действия Австралии, которая, будучи одним из ведущих экспортеров угля в мире, лишь в последний момент поддержала решения саммита по климату."Может, вместо обвинений в адрес Китая и России, Байдену следует приструнить "маленького братца" США?" — пишут авторы.Издание подчеркивает, что Соединенным Штатам не следует пытаться давить на другие страны, а вместо этого стоит представить внятную стратегию собственных действий в деле изменения климата.
https://ria.ru/20211101/bayden-1757123368.html
https://ria.ru/20211101/sammit-1757185054.html
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в мире, сша, вашингтон (город), китай, джо байден, большая двадцатка, россия, джейк салливан
09:04 02.11.2021 (обновлено: 12:09 02.11.2021)
В Китае жестко ответили на обвинения Вашингтона в адрес Москвы и Пекина
Global Times: у США нет права обвинять Россию и Китай в ситуации с климатическим кризисом
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. США
не имеют права обвинять Россию и Китай в бездействии по отношению к мировому климатическому кризису, пишет Global Times
.
Ранее президент США Джо Байден
заявил, что Россия и Китай "де-факто не захотели иметь каких-либо обязательств в деле изменения климата", и назвал вклад Соединенных Штатов в успех саммита G20
ключевым. Также советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан
пообещал усилить давление на Китай в вопросе сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу.
"Высказываясь о США, России и Китае таким образом, администрация Байдена подрывает успехи саммита и бросает тень на конференцию по изменениям климата в Глазго
. Вашингтон
нельзя назвать лидером в вопросе климатических изменений", — отмечается в статье.
По мнению авторов, заявления США значительно расходятся с их действиями. Так, у них нет четкого плана по сокращению выбросов внутри страны. И неизвестно, не отменят ли республиканцы все начинания текущей администрации в случае возвращения к власти, поскольку рейтинги Байдена устанавливают очередные антирекорды, говорится в статье.
"Как может Байден и его администрация вести за собой весь мир в борьбе с глобальным потеплением, если он даже не может быть лидером своей страны?" — подчеркивают авторы.
Как считает китайское издание, США заинтересованы лишь в статусе ведущей державы в климатической повестке, непосредственное решение проблемы Вашингтон не интересует.
Global Times также обращает внимание на действия Австралии
, которая, будучи одним из ведущих экспортеров угля в мире, лишь в последний момент поддержала решения саммита по климату.
"Может, вместо обвинений в адрес Китая и России, Байдену следует приструнить "маленького братца" США?" — пишут авторы.
Издание подчеркивает, что Соединенным Штатам не следует пытаться давить на другие страны, а вместо этого стоит представить внятную стратегию собственных действий в деле изменения климата.