Депутат Рады Кива заявил, что понимал последствия поздравления Путина
Депутат Рады Кива заявил, что понимал последствия поздравления Путина с днем рождения
КИЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что "прекрасно понимал" последствия поздравления президента РФ Владимира Путина с днем рождения, однако призвал украинцев не бояться высказывать свою позицию.
Ранее Кива поздравил Путина с днем рождения, назвав его сильным лидером и пожелав ему здоровья. Также политик использовал фразу Мастера Йоды из киносаги "Звездные войны" - "Да пребудет с вами сила". Видеообращение вызвало широкий резонанс в украинском обществе. Пресс-служба партии мэра Киева Виталия Кличко "УДАР" сообщила, что дело по статье "госизмена" возбуждено против Кивы после его видеообращения к Путину. Кива заявил, что полиция в понедельник блокировала его автомобиль для проверки документов. Действия правоохранителей депутат назвал провокацией МВД против него. Патрульная полиция Украины заявила, что преследовала и останавливала автомобиль депутата за нарушение правил дорожного движения.
"Доктрина власти - война и ненависть. И на фоне ухудшающегося экономического положения в стране, фактически – кризиса, коллапса и тупика, власти придется предпринять не совсем честные шаги. Я говорю о возможном обострении на Донбассе. И это они начнут делать уже с наступлением холодов. И сейчас идет подготовка информационного поля, Дмитрия Яроша назначили советником главнокомандующего ВСУ. Таким образом будет разговор о ненависти к русским, будет мотивация и оправдание тех активных боевых действий, которые начнутся на Донбассе уже завтра", - цитирует Киву пресс-служба политсилы.
Депутат подчеркнул, что параллельно власть преследует всех, кто выступает за мирное урегулирование ситуации в Донбассе.
"Моя позиция кардинально другая от доктрины войны действующей власти. Мне было вручено подозрение за шапку с красной звездой, со статьей от пяти лет. Я прекрасно понимал, что будет за поздравление Владимира Путина. Но мы должны не боятся высказывать свою позицию и отстаивать ее, ведь меньшинство загнало нас в яму, пропитав страну фашизмом, гомосексуализмом и сегодня люди просто боятся! Украинцы должны знать, что в Верховной раде есть люди, готовые подарить стране мир, вернуть братские взаимоотношения. И мою позицию поддерживают миллионы людей. Нельзя всем молчать и спокойно принимать смерть. Мы должны использовать шанс сохранить жизни людей и сохранить свою страну", - заключил Кива.