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Депутат Рады Кива заявил, что понимал последствия поздравления Путина
Депутат Рады Кива заявил, что понимал последствия поздравления Путина - РИА Новости, 02.11.2021
Депутат Рады Кива заявил, что понимал последствия поздравления Путина
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что "прекрасно понимал" последствия поздравления президента РФ... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T21:49
2021-11-02T21:49
в мире
украина
владимир путин
виталий кличко
украинский демократический альянс за реформы (удар)
верховная рада украины
илья кива
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что "прекрасно понимал" последствия поздравления президента РФ Владимира Путина с днем рождения, однако призвал украинцев не бояться высказывать свою позицию.Ранее Кива поздравил Путина с днем рождения, назвав его сильным лидером и пожелав ему здоровья. Также политик использовал фразу Мастера Йоды из киносаги "Звездные войны" - "Да пребудет с вами сила". Видеообращение вызвало широкий резонанс в украинском обществе. Пресс-служба партии мэра Киева Виталия Кличко "УДАР" сообщила, что дело по статье "госизмена" возбуждено против Кивы после его видеообращения к Путину. Кива заявил, что полиция в понедельник блокировала его автомобиль для проверки документов. Действия правоохранителей депутат назвал провокацией МВД против него. Патрульная полиция Украины заявила, что преследовала и останавливала автомобиль депутата за нарушение правил дорожного движения.Депутат подчеркнул, что параллельно власть преследует всех, кто выступает за мирное урегулирование ситуации в Донбассе."Моя позиция кардинально другая от доктрины войны действующей власти. Мне было вручено подозрение за шапку с красной звездой, со статьей от пяти лет. Я прекрасно понимал, что будет за поздравление Владимира Путина. Но мы должны не боятся высказывать свою позицию и отстаивать ее, ведь меньшинство загнало нас в яму, пропитав страну фашизмом, гомосексуализмом и сегодня люди просто боятся! Украинцы должны знать, что в Верховной раде есть люди, готовые подарить стране мир, вернуть братские взаимоотношения. И мою позицию поддерживают миллионы людей. Нельзя всем молчать и спокойно принимать смерть. Мы должны использовать шанс сохранить жизни людей и сохранить свою страну", - заключил Кива.
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в мире, украина, владимир путин, виталий кличко, украинский демократический альянс за реформы (удар), верховная рада украины, илья кива, ситуация в днр и лнр, оппозиционная платформа - за жизнь, россия
21:49 02.11.2021
 
Депутат Рады Кива заявил, что понимал последствия поздравления Путина

Депутат Рады Кива заявил, что понимал последствия поздравления Путина с днем рождения

© Фото : Верховная рада Украины/Олег ФедонюкДепутат Верховной рады Украины Илья Кива
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© Фото : Верховная рада Украины/Олег Федонюк
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КИЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что "прекрасно понимал" последствия поздравления президента РФ Владимира Путина с днем рождения, однако призвал украинцев не бояться высказывать свою позицию.
Ранее Кива поздравил Путина с днем рождения, назвав его сильным лидером и пожелав ему здоровья. Также политик использовал фразу Мастера Йоды из киносаги "Звездные войны" - "Да пребудет с вами сила". Видеообращение вызвало широкий резонанс в украинском обществе. Пресс-служба партии мэра Киева Виталия Кличко "УДАР" сообщила, что дело по статье "госизмена" возбуждено против Кивы после его видеообращения к Путину. Кива заявил, что полиция в понедельник блокировала его автомобиль для проверки документов. Действия правоохранителей депутат назвал провокацией МВД против него. Патрульная полиция Украины заявила, что преследовала и останавливала автомобиль депутата за нарушение правил дорожного движения.
"Доктрина власти - война и ненависть. И на фоне ухудшающегося экономического положения в стране, фактически – кризиса, коллапса и тупика, власти придется предпринять не совсем честные шаги. Я говорю о возможном обострении на Донбассе. И это они начнут делать уже с наступлением холодов. И сейчас идет подготовка информационного поля, Дмитрия Яроша назначили советником главнокомандующего ВСУ. Таким образом будет разговор о ненависти к русским, будет мотивация и оправдание тех активных боевых действий, которые начнутся на Донбассе уже завтра", - цитирует Киву пресс-служба политсилы.
Депутат подчеркнул, что параллельно власть преследует всех, кто выступает за мирное урегулирование ситуации в Донбассе.
"Моя позиция кардинально другая от доктрины войны действующей власти. Мне было вручено подозрение за шапку с красной звездой, со статьей от пяти лет. Я прекрасно понимал, что будет за поздравление Владимира Путина. Но мы должны не боятся высказывать свою позицию и отстаивать ее, ведь меньшинство загнало нас в яму, пропитав страну фашизмом, гомосексуализмом и сегодня люди просто боятся! Украинцы должны знать, что в Верховной раде есть люди, готовые подарить стране мир, вернуть братские взаимоотношения. И мою позицию поддерживают миллионы людей. Нельзя всем молчать и спокойно принимать смерть. Мы должны использовать шанс сохранить жизни людей и сохранить свою страну", - заключил Кива.
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с депутатами партии Слуга Народа во Львовской области - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
Вчера, 19:33
На Украине предупредили Зеленского о жестком разговоре с Путиным
 
В миреУкраинаВладимир ПутинВиталий КличкоУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Верховная Рада УкраиныИлья КиваСитуация в ДНР и ЛНРОппозиционная платформа - За жизньРоссия
 
 
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