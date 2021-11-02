https://ria.ru/20211102/kiva-1757459128.html

Депутат Рады Кива заявил, что понимал последствия поздравления Путина

Депутат Рады Кива заявил, что понимал последствия поздравления Путина - РИА Новости, 02.11.2021

Депутат Рады Кива заявил, что понимал последствия поздравления Путина

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что "прекрасно понимал" последствия поздравления президента РФ... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T21:49

2021-11-02T21:49

2021-11-02T21:49

в мире

украина

владимир путин

виталий кличко

украинский демократический альянс за реформы (удар)

верховная рада украины

илья кива

ситуация в днр и лнр

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КИЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что "прекрасно понимал" последствия поздравления президента РФ Владимира Путина с днем рождения, однако призвал украинцев не бояться высказывать свою позицию.Ранее Кива поздравил Путина с днем рождения, назвав его сильным лидером и пожелав ему здоровья. Также политик использовал фразу Мастера Йоды из киносаги "Звездные войны" - "Да пребудет с вами сила". Видеообращение вызвало широкий резонанс в украинском обществе. Пресс-служба партии мэра Киева Виталия Кличко "УДАР" сообщила, что дело по статье "госизмена" возбуждено против Кивы после его видеообращения к Путину. Кива заявил, что полиция в понедельник блокировала его автомобиль для проверки документов. Действия правоохранителей депутат назвал провокацией МВД против него. Патрульная полиция Украины заявила, что преследовала и останавливала автомобиль депутата за нарушение правил дорожного движения.Депутат подчеркнул, что параллельно власть преследует всех, кто выступает за мирное урегулирование ситуации в Донбассе."Моя позиция кардинально другая от доктрины войны действующей власти. Мне было вручено подозрение за шапку с красной звездой, со статьей от пяти лет. Я прекрасно понимал, что будет за поздравление Владимира Путина. Но мы должны не боятся высказывать свою позицию и отстаивать ее, ведь меньшинство загнало нас в яму, пропитав страну фашизмом, гомосексуализмом и сегодня люди просто боятся! Украинцы должны знать, что в Верховной раде есть люди, готовые подарить стране мир, вернуть братские взаимоотношения. И мою позицию поддерживают миллионы людей. Нельзя всем молчать и спокойно принимать смерть. Мы должны использовать шанс сохранить жизни людей и сохранить свою страну", - заключил Кива.

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в мире, украина, владимир путин, виталий кличко, украинский демократический альянс за реформы (удар), верховная рада украины, илья кива, ситуация в днр и лнр, оппозиционная платформа - за жизнь, россия