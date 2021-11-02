https://ria.ru/20211102/kirillov-1757369468.html
Эрнст: голос диктора Кириллова воплощал время и страну
Эрнст: голос диктора Кириллова воплощал время и страну - РИА Новости, 02.11.2021
Эрнст: голос диктора Кириллова воплощал время и страну
Голос диктора Игоря Кириллова воплощал время и страну, заявил гендиректор Первого канала Константин Эрнст на церемонии прощания. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T13:33
2021-11-02T13:33
2021-11-02T13:53
москва
константин эрнст
умер игорь кириллов
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Голос диктора Игоря Кириллова воплощал время и страну, заявил гендиректор Первого канала Константин Эрнст на церемонии прощания.Кириллов умер 30 октября на 90-м году жизни. Легендарный диктор скончался от осложнений, вызванных тромбозом нижних конечностей. Церемония прощания проходит на Новодевичьем кладбище в Москве.Он отметил, что Кириллов был ироничным человеком, добрым, строгим, но "тем не менее абсолютно живым, не превратившимся в памятник". "Когда его приветствовали "Здравствуйте, мэтр!", он всегда говорил: "Метр восемьдесят три. Он до последнего момента шутил", - рассказал Эрнст.Телеведущий Дмитрий Борисов, в свою очередь, добавил, что Кириллов был удивительно современным человеком, "чувствующим момент". "Он жил здесь и сейчас, менялся вместе со страной. Кириллов - человек образца первого полета в космос Гагарина, он видел 70-е, 80-е, он же - человек XXI века. Это все он. Игорь Леонидович любил телевидение, каждый день смотрел телеканалы, и мы с ним очень часто общались. Я не знаю, могу ли я назвать себя его другом, но то, что он был для меня другом, - это несомненно", - рассказал Борисов.Он отметил, что Кириллов был человеком, который очень много видел и знал. "Он по-настоящему, по-доброму делился своим опытом… Каждую секунду общаясь с ним, я забывал, что он немножко мой наставник", - подытожил Борисов.
https://ria.ru/20211030/kirillov-1757028268.html
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Прощание с Игорем Кирилловым на Новодевичьем кладбище
Церемония прощания с диктором, тележурналистом, народным артистом СССР Игорем Кирилловым, скончавшимся 30 октября, началась на Новодевичьем кладбище в Москве.
2021-11-02T13:33
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москва, константин эрнст, умер игорь кириллов
13:33 02.11.2021 (обновлено: 13:53 02.11.2021)
Эрнст: голос диктора Кириллова воплощал время и страну
Константин Эрнст: голос диктора Кириллова воплощал время и страну
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Голос диктора Игоря Кириллова воплощал время и страну, заявил гендиректор Первого канала Константин Эрнст
на церемонии прощания.
Кириллов
умер 30 октября на 90-м году жизни. Легендарный диктор скончался от осложнений, вызванных тромбозом нижних конечностей. Церемония прощания проходит на Новодевичьем кладбище в Москве
.
"Его голос, подавляющее большинство тех, кто меня сейчас слышит, слышал с детства. Пожалуй, в нашей стране в ХХ веке было только два главных мужских голоса. Первый раздавался из репродуктора - это был Юрий Левитан. А у второго появилось лицо. И это был Игорь Кириллов. Этот человек сообщил о первом полете спутника, о первом полете человека в космос, сообщал нам самые главные события. Этот голос воплощал время и страну. Не зря в своей всемирно известной песне Стинг использовал только один мужской голос - голос Игоря Кириллова", - сказал Эрнст.
Он отметил, что Кириллов был ироничным человеком, добрым, строгим, но "тем не менее абсолютно живым, не превратившимся в памятник". "Когда его приветствовали "Здравствуйте, мэтр!", он всегда говорил: "Метр восемьдесят три. Он до последнего момента шутил", - рассказал Эрнст.
Телеведущий Дмитрий Борисов, в свою очередь, добавил, что Кириллов был удивительно современным человеком, "чувствующим момент". "Он жил здесь и сейчас, менялся вместе со страной. Кириллов - человек образца первого полета в космос Гагарина, он видел 70-е, 80-е, он же - человек XXI века. Это все он. Игорь Леонидович любил телевидение, каждый день смотрел телеканалы, и мы с ним очень часто общались. Я не знаю, могу ли я назвать себя его другом, но то, что он был для меня другом, - это несомненно", - рассказал Борисов.
Он отметил, что Кириллов был человеком, который очень много видел и знал. "Он по-настоящему, по-доброму делился своим опытом… Каждую секунду общаясь с ним, я забывал, что он немножко мой наставник", - подытожил Борисов.