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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211102/kirillov-1757362571.html
В Москве простились с Игорем Кирилловым
В Москве простились с Игорем Кирилловым - РИА Новости, 02.11.2021
В Москве простились с Игорем Кирилловым
Церемония прощания с диктором, тележурналистом, народным артистом СССР Игорем Кирилловым, скончавшимся 30 октября, прошла на Новодевичьем кладбище в Москве. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T13:08
2021-11-02T15:31
культура
общество
москва
игорь кириллов
умер игорь кириллов
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Церемония прощания с диктором, тележурналистом, народным артистом СССР Игорем Кирилловым, скончавшимся 30 октября, прошла на Новодевичьем кладбище в Москве.Кириллов умер 30 октября на 90-м году жизни. Легендарный диктор скончался от осложнений, вызванных тромбозом нижних конечностей.Почтить его память пришли генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, телеведущие Дмитрий Борисов и Ангелина Вовк, диктор Евгений Кочергин, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев, а также ученики, друзья и коллеги Кириллова.Игорь Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве в семье военнослужащего. В 1955 году окончил Высшее театральное училище (институт) имени М.С. Щепкина.С 1955 года по 1957 год был актером Московского театра драмы и комедии (ныне Театр на Таганке). С 1957 года Кириллов работал на телевидении. Начинал с должности помощника режиссера музыкальной редакции, спустя два месяца, успешно пройдя конкурс, стал диктором.В 1977 году за художественно-публицистическое освещение общественно-политических событий во всесоюзной телевизионной программе "Время" Игорь Кириллов был удостоен Государственной премии СССР. В 1988 году ему было присвоено звание Народный артист СССР.В 1998 году "За личный вклад в развитие российского телевидения" диктор был награжден премией "ТЭФИ".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Прощание с Игорем Кирилловым на Новодевичьем кладбище
Церемония прощания с диктором, тележурналистом, народным артистом СССР Игорем Кирилловым, скончавшимся 30 октября, началась на Новодевичьем кладбище в Москве.
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общество, москва, игорь кириллов, умер игорь кириллов
13:08 02.11.2021 (обновлено: 15:31 02.11.2021)
 
В Москве простились с Игорем Кирилловым

Церемония прощания с диктором Кирилловым прошла на Новодевичьем кладбище

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЦеремония прощания народным артистом СССР, диктором Игорем Кирилловым на Новодевичьем кладбище в Москве
Церемония прощания народным артистом СССР, диктором Игорем Кирилловым на Новодевичьем кладбище в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Церемония прощания с диктором, тележурналистом, народным артистом СССР Игорем Кирилловым, скончавшимся 30 октября, прошла на Новодевичьем кладбище в Москве.
Кириллов умер 30 октября на 90-м году жизни. Легендарный диктор скончался от осложнений, вызванных тромбозом нижних конечностей.
Почтить его память пришли генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, телеведущие Дмитрий Борисов и Ангелина Вовк, диктор Евгений Кочергин, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев, а также ученики, друзья и коллеги Кириллова.
Игорь Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве в семье военнослужащего. В 1955 году окончил Высшее театральное училище (институт) имени М.С. Щепкина.
С 1955 года по 1957 год был актером Московского театра драмы и комедии (ныне Театр на Таганке). С 1957 года Кириллов работал на телевидении. Начинал с должности помощника режиссера музыкальной редакции, спустя два месяца, успешно пройдя конкурс, стал диктором.
Человек-эпоха. Умер диктор Игорь Кириллов
© РИА Новости / Виталий Арутюнов

Игорь Кириллов родился в Москве 14 сентября 1932 года. В 1955 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

Диктор Первой программы Центрального телевидения (ЦТ) Гостелерадио СССР Игорь Кириллов
1 из 11

Игорь Кириллов родился в Москве 14 сентября 1932 года. В 1955 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
© РИА Новости / А. Агеев

С 1957 года начал работать на телевидении. Более 20 лет был диктором программы "Время", вел многие другие передачи, в том числе трансляции парадов на Красной площади.

Дикторы Центрального телевидения Игорь Кириллов и Нонна Бодрова ведут программу Время. 1977 год
2 из 11

С 1957 года начал работать на телевидении. Более 20 лет был диктором программы "Время", вел многие другие передачи, в том числе трансляции парадов на Красной площади.

© РИА Новости / А. Агеев
© РИА Новости / Виталий Арутюнов

На фото: директор дикторского отдела ЦТ Аза Лихитченко и художественный руководитель отдела народный артист РСФСР Игорь Кириллов на главном выпуске программы "Время". 1986 год

Директор дикторского отдела ЦТ Аза Лихитченко и художественный руководитель отдела народный артист РСФСР Игорь Кириллов на главном выпуске программы Время
3 из 11

На фото: директор дикторского отдела ЦТ Аза Лихитченко и художественный руководитель отдела народный артист РСФСР Игорь Кириллов на главном выпуске программы "Время". 1986 год

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
© РИА Новости / Виталий Арутюнов / Перейти в фотобанк

С 1968 по 1989 год возглавлял дикторский отдел на Первом канале.

Игорь Кириллов, художественный руководитель дикторского отдела Центрального телевидения, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР
4 из 11

С 1968 по 1989 год возглавлял дикторский отдел на Первом канале.

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
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© РИА Новости / Паладин Леонид / Перейти в фотобанк

В 1990-е годы Игорь Кириллов был ведущим программ "Взгляд", "Телескоп", "Экслибрис" и художественным руководителем канала "Деловая Россия".

Диктор Игорь Кириллов беседует с поэтом Давидом Кугультиновым на Красной площади во время празднования 68-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции
5 из 11

В 1990-е годы Игорь Кириллов был ведущим программ "Взгляд", "Телескоп", "Экслибрис" и художественным руководителем канала "Деловая Россия".

© РИА Новости / Паладин Леонид
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© РИА Новости / Виталий Арутюнов

Кириллов снялся в эпизодических ролях в нескольких фильмах, где играл самого себя, – "Семь дней с русской красавицей" (1991), "Зависть богов" (2000), "Парк советского периода" (2006), "Другое лицо" (2008) и других.

Диктор Первой программы Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игорь Кириллов около главного здания телецентра Останкино
6 из 11

Кириллов снялся в эпизодических ролях в нескольких фильмах, где играл самого себя, – "Семь дней с русской красавицей" (1991), "Зависть богов" (2000), "Парк советского периода" (2006), "Другое лицо" (2008) и других.

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
© РИА Новости / Виталий Арутюнов

На фото: диктор Первой программы Центрального телевидения (ЦТ) Гостелерадио СССР (ныне — Первый канал) Игорь Кириллов дома со своим 15-летним сыном Всеволодом. 1986 год

Диктор Первой программы Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игорь Кириллов дома со своим 15-летним сыном Всеволодом
7 из 11

На фото: диктор Первой программы Центрального телевидения (ЦТ) Гостелерадио СССР (ныне — Первый канал) Игорь Кириллов дома со своим 15-летним сыном Всеволодом. 1986 год

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Кириллов преподавал в Институте повышения квалификации работников радио и телевидения (ныне Академия медиаиндустрии).

Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игорь Кириллов читает текст Тотального диктанта в аудитории Московского городского университета управления
8 из 11

Кириллов преподавал в Институте повышения квалификации работников радио и телевидения (ныне Академия медиаиндустрии).

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Лев Носов

В 1968 году Кириллову присвоили звание заслуженного, а в 1982-м — народного артиста РСФСР. В 1988-м он стал народным артистом СССР. В 2001 году Кириллов получил почетный титул "Человек-эпоха".

Руководитель дикторского отдела Первого канала Центрального телевидения, телеведущий Игорь Кириллов ведет занятия с коллегами в телецентре Останкино
9 из 11

В 1968 году Кириллову присвоили звание заслуженного, а в 1982-м — народного артиста РСФСР. В 1988-м он стал народным артистом СССР. В 2001 году Кириллов получил почетный титул "Человек-эпоха".

© РИА Новости / Лев Носов
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

На фото: президент Владимир Путин и Игорь Кириллов, награжденный орденом Почета, на церемонии награждения в Екатерининском зале Кремля. 27 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин и народный артист СССР, диктор телекомпании Первый канал Игорь Кириллов, награжденный орденом Почета, на церемонии награждения в Екатерининском зале Кремля
10 из 11

На фото: президент Владимир Путин и Игорь Кириллов, награжденный орденом Почета, на церемонии награждения в Екатерининском зале Кремля. 27 ноября 2018

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Виталий Арутюнов

Глава Союза журналистов России Соловьев назвал Кириллова уникальным человеком и подчеркнул, что его голос навсегда останется в наших сердцах.

Художественный руководитель дикторского отдела Центрального телевидения, народный аритист РСФСР Игорь Кириллов
11 из 11

Глава Союза журналистов России Соловьев назвал Кириллова уникальным человеком и подчеркнул, что его голос навсегда останется в наших сердцах.

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
1 из 11

Игорь Кириллов родился в Москве 14 сентября 1932 года. В 1955 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
2 из 11

С 1957 года начал работать на телевидении. Более 20 лет был диктором программы "Время", вел многие другие передачи, в том числе трансляции парадов на Красной площади.

© РИА Новости / А. Агеев
3 из 11

На фото: директор дикторского отдела ЦТ Аза Лихитченко и художественный руководитель отдела народный артист РСФСР Игорь Кириллов на главном выпуске программы "Время". 1986 год

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
4 из 11

С 1968 по 1989 год возглавлял дикторский отдел на Первом канале.

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
Перейти в фотобанк
5 из 11

В 1990-е годы Игорь Кириллов был ведущим программ "Взгляд", "Телескоп", "Экслибрис" и художественным руководителем канала "Деловая Россия".

© РИА Новости / Паладин Леонид
Перейти в фотобанк
6 из 11

Кириллов снялся в эпизодических ролях в нескольких фильмах, где играл самого себя, – "Семь дней с русской красавицей" (1991), "Зависть богов" (2000), "Парк советского периода" (2006), "Другое лицо" (2008) и других.

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
7 из 11

На фото: диктор Первой программы Центрального телевидения (ЦТ) Гостелерадио СССР (ныне — Первый канал) Игорь Кириллов дома со своим 15-летним сыном Всеволодом. 1986 год

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
8 из 11

Кириллов преподавал в Институте повышения квалификации работников радио и телевидения (ныне Академия медиаиндустрии).

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
9 из 11

В 1968 году Кириллову присвоили звание заслуженного, а в 1982-м — народного артиста РСФСР. В 1988-м он стал народным артистом СССР. В 2001 году Кириллов получил почетный титул "Человек-эпоха".

© РИА Новости / Лев Носов
10 из 11

На фото: президент Владимир Путин и Игорь Кириллов, награжденный орденом Почета, на церемонии награждения в Екатерининском зале Кремля. 27 ноября 2018

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
11 из 11

Глава Союза журналистов России Соловьев назвал Кириллова уникальным человеком и подчеркнул, что его голос навсегда останется в наших сердцах.

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
В 1977 году за художественно-публицистическое освещение общественно-политических событий во всесоюзной телевизионной программе "Время" Игорь Кириллов был удостоен Государственной премии СССР. В 1988 году ему было присвоено звание Народный артист СССР.
В 1998 году "За личный вклад в развитие российского телевидения" диктор был награжден премией "ТЭФИ".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПохороны народного артиста СССР, диктора Игоря Кириллова состоялись на Новодевичьем кладбище в Москве.
Похороны народного артиста СССР, диктора Игоря Кириллова состоялись на Новодевичьем кладбище в Москве
1 из 4
Похороны народного артиста СССР, диктора Игоря Кириллова состоялись на Новодевичьем кладбище в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Церемония прощания с народным артистом СССР, диктором Игорем Кирилловым.

Церемония прощания с народным артистом СССР, диктором Игорем Кирилловым на Новодевичьем кладбище в Москве
2 из 4

Церемония прощания с народным артистом СССР, диктором Игорем Кирилловым.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Вдова Игоря Кириллова Татьяна Кириллова (вторая справа) на церемонии прощания с народным артистом СССР, диктором Игорем Кирилловым.

Церемония прощания с народным артистом СССР, диктором Игорем Кирилловым на Новодевичьем кладбище в Москве
3 из 4

Вдова Игоря Кириллова Татьяна Кириллова (вторая справа) на церемонии прощания с народным артистом СССР, диктором Игорем Кирилловым.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на церемонии прощания с народным артистом СССР, диктором Игорем Кирилловым.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на церемонии прощания с народным артистом СССР, диктором Игорем Кирилловым на Новодевичьем кладбище в Москве
4 из 4

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на церемонии прощания с народным артистом СССР, диктором Игорем Кирилловым.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1 из 4
Похороны народного артиста СССР, диктора Игоря Кириллова состоялись на Новодевичьем кладбище в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
2 из 4

Церемония прощания с народным артистом СССР, диктором Игорем Кирилловым.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
3 из 4

Вдова Игоря Кириллова Татьяна Кириллова (вторая справа) на церемонии прощания с народным артистом СССР, диктором Игорем Кирилловым.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
4 из 4

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на церемонии прощания с народным артистом СССР, диктором Игорем Кирилловым.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
 
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