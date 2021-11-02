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В Москве простились с Игорем Кирилловым

В Москве простились с Игорем Кирилловым - РИА Новости, 02.11.2021

В Москве простились с Игорем Кирилловым

Церемония прощания с диктором, тележурналистом, народным артистом СССР Игорем Кирилловым, скончавшимся 30 октября, прошла на Новодевичьем кладбище в Москве. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T13:08

2021-11-02T13:08

2021-11-02T15:31

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умер игорь кириллов

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Церемония прощания с диктором, тележурналистом, народным артистом СССР Игорем Кирилловым, скончавшимся 30 октября, прошла на Новодевичьем кладбище в Москве.Кириллов умер 30 октября на 90-м году жизни. Легендарный диктор скончался от осложнений, вызванных тромбозом нижних конечностей.Почтить его память пришли генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, телеведущие Дмитрий Борисов и Ангелина Вовк, диктор Евгений Кочергин, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев, а также ученики, друзья и коллеги Кириллова.Игорь Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве в семье военнослужащего. В 1955 году окончил Высшее театральное училище (институт) имени М.С. Щепкина.С 1955 года по 1957 год был актером Московского театра драмы и комедии (ныне Театр на Таганке). С 1957 года Кириллов работал на телевидении. Начинал с должности помощника режиссера музыкальной редакции, спустя два месяца, успешно пройдя конкурс, стал диктором.В 1977 году за художественно-публицистическое освещение общественно-политических событий во всесоюзной телевизионной программе "Время" Игорь Кириллов был удостоен Государственной премии СССР. В 1988 году ему было присвоено звание Народный артист СССР.В 1998 году "За личный вклад в развитие российского телевидения" диктор был награжден премией "ТЭФИ".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Прощание с Игорем Кирилловым на Новодевичьем кладбище Церемония прощания с диктором, тележурналистом, народным артистом СССР Игорем Кирилловым, скончавшимся 30 октября, началась на Новодевичьем кладбище в Москве. 2021-11-02T13:08 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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