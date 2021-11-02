https://ria.ru/20211102/kanalizatsiya-1757388410.html
В Якутске началось строительство новой ветки канализационного коллектора
В Якутске началось строительство новой ветки канализационного коллектора - РИА Новости, 02.11.2021
В Якутске началось строительство новой ветки канализационного коллектора
Строительство новой ветки канализационного коллектора начинается в Якутске впервые за 50 лет, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T15:11
2021-11-02T15:11
2021-11-02T15:11
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ЯКУТСК, 2 ноя – РИА Новости. Строительство новой ветки канализационного коллектора начинается в Якутске впервые за 50 лет, сообщает пресс-служба администрации города.Ранее сообщалось, что работы по капитальному ремонту проспекта Ленина стоимостью в 1,5 миллиарда рублей начнутся в Якутске в 2021 году и завершатся в 2023 году. Самой дорогой частью проекта является замена канализационного коллектора 1968 года постройки.Как отметил заместитель главы города Егор Кардашевский, из-за активной жилой застройки острой проблемой для Якутска стало обеспечение канализования жидких и бытовых отходов. Существующие коллекторы №1 и №2 не выдерживают нагрузок. Назрела необходимость в строительстве нового коллектора. Решение о строительстве дополнительной ветки канализации №3 было принято в прошлом году. Для реализации проекта было привлечено более 3 миллиардов рублей инвестиций. Протяженность коллектора – 5,8 километра.В мэрии подчеркнули, что построенные системы водоснабжения и водоотведения позволят благоустроить частный сектор, что не только улучшит качество жизни горожан, но и увеличит оценочную стоимость их домов."В городе Якутске капитальное строительство, реконструкция и модернизация системы инженерной коммуникации водоотведения не проводилась ни разу с момента обустройства централизованной системой водоотведения города. Благодаря поддержке главы республики Айсена Николаева и правительства Якутии, в рамках реализации программы "Трехлетие благоустройства города Якутска" уже в эти дни начнется масштабное строительство дополнительной ветки коллекторной канализации" - приводятся слова Кардашевского.Заммэра пояснил, что технология строительства заставляет проводить канализационную ветку в зимний период, во время замерзания грунта, чтобы исключить его обвалы в траншеях, прокопанных до глубины 5 метров, для укладки трубопровода. Кроме того, зимой уменьшается количество автотранспорта на дорогах.
https://ria.ru/20211027/yakutsk-1756417807.html
https://ria.ru/20211001/forum-1752645059.html
https://ria.ru/20210903/vlozheniya-1748500561.html
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общество, якутск, строительство, канализация, республика саха (якутия), россия
В Якутске началось строительство новой ветки канализационного коллектора
В Якутске началось строительство новой ветки канализационного коллектора впервые за 50 лет
ЯКУТСК, 2 ноя – РИА Новости.
Строительство новой ветки канализационного коллектора начинается в Якутске
впервые за 50 лет, сообщает пресс-служба администрации города.
Ранее сообщалось, что работы по капитальному ремонту проспекта Ленина стоимостью в 1,5 миллиарда рублей начнутся в Якутске в 2021 году и завершатся в 2023 году. Самой дорогой частью проекта является замена канализационного коллектора 1968 года постройки.
Как отметил заместитель главы города Егор Кардашевский, из-за активной жилой застройки острой проблемой для Якутска стало обеспечение канализования жидких и бытовых отходов. Существующие коллекторы №1 и №2 не выдерживают нагрузок. Назрела необходимость в строительстве нового коллектора. Решение о строительстве дополнительной ветки канализации №3 было принято в прошлом году. Для реализации проекта было привлечено более 3 миллиардов рублей инвестиций. Протяженность коллектора – 5,8 километра.
В мэрии подчеркнули, что построенные системы водоснабжения и водоотведения позволят благоустроить частный сектор, что не только улучшит качество жизни горожан, но и увеличит оценочную стоимость их домов.
"В городе Якутске капитальное строительство, реконструкция и модернизация системы инженерной коммуникации водоотведения не проводилась ни разу с момента обустройства централизованной системой водоотведения города. Благодаря поддержке главы республики Айсена Николаева и правительства Якутии, в рамках реализации программы "Трехлетие благоустройства города Якутска" уже в эти дни начнется масштабное строительство дополнительной ветки коллекторной канализации" - приводятся слова Кардашевского.
Заммэра пояснил, что технология строительства заставляет проводить канализационную ветку в зимний период, во время замерзания грунта, чтобы исключить его обвалы в траншеях, прокопанных до глубины 5 метров, для укладки трубопровода. Кроме того, зимой уменьшается количество автотранспорта на дорогах.