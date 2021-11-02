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https://ria.ru/20211102/kanalizatsiya-1757388410.html
В Якутске началось строительство новой ветки канализационного коллектора
В Якутске началось строительство новой ветки канализационного коллектора - РИА Новости, 02.11.2021
В Якутске началось строительство новой ветки канализационного коллектора
Строительство новой ветки канализационного коллектора начинается в Якутске впервые за 50 лет, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T15:11
2021-11-02T15:11
республика саха (якутия)
общество
якутск
строительство
канализация
республика саха (якутия)
россия
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ЯКУТСК, 2 ноя – РИА Новости. Строительство новой ветки канализационного коллектора начинается в Якутске впервые за 50 лет, сообщает пресс-служба администрации города.Ранее сообщалось, что работы по капитальному ремонту проспекта Ленина стоимостью в 1,5 миллиарда рублей начнутся в Якутске в 2021 году и завершатся в 2023 году. Самой дорогой частью проекта является замена канализационного коллектора 1968 года постройки.Как отметил заместитель главы города Егор Кардашевский, из-за активной жилой застройки острой проблемой для Якутска стало обеспечение канализования жидких и бытовых отходов. Существующие коллекторы №1 и №2 не выдерживают нагрузок. Назрела необходимость в строительстве нового коллектора. Решение о строительстве дополнительной ветки канализации №3 было принято в прошлом году. Для реализации проекта было привлечено более 3 миллиардов рублей инвестиций. Протяженность коллектора – 5,8 километра.В мэрии подчеркнули, что построенные системы водоснабжения и водоотведения позволят благоустроить частный сектор, что не только улучшит качество жизни горожан, но и увеличит оценочную стоимость их домов."В городе Якутске капитальное строительство, реконструкция и модернизация системы инженерной коммуникации водоотведения не проводилась ни разу с момента обустройства централизованной системой водоотведения города. Благодаря поддержке главы республики Айсена Николаева и правительства Якутии, в рамках реализации программы "Трехлетие благоустройства города Якутска" уже в эти дни начнется масштабное строительство дополнительной ветки коллекторной канализации" - приводятся слова Кардашевского.Заммэра пояснил, что технология строительства заставляет проводить канализационную ветку в зимний период, во время замерзания грунта, чтобы исключить его обвалы в траншеях, прокопанных до глубины 5 метров, для укладки трубопровода. Кроме того, зимой уменьшается количество автотранспорта на дорогах.
https://ria.ru/20211027/yakutsk-1756417807.html
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общество, якутск, строительство, канализация, республика саха (якутия), россия
15:11 02.11.2021
 
В Якутске началось строительство новой ветки канализационного коллектора

В Якутске началось строительство новой ветки канализационного коллектора впервые за 50 лет

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВид на город Якутск
Вид на город Якутск - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ЯКУТСК, 2 ноя – РИА Новости. Строительство новой ветки канализационного коллектора начинается в Якутске впервые за 50 лет, сообщает пресс-служба администрации города.
Ранее сообщалось, что работы по капитальному ремонту проспекта Ленина стоимостью в 1,5 миллиарда рублей начнутся в Якутске в 2021 году и завершатся в 2023 году. Самой дорогой частью проекта является замена канализационного коллектора 1968 года постройки.
Евгений Григорьев - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
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Глава Якутска рассказал о капремонте главной улицы города
Как отметил заместитель главы города Егор Кардашевский, из-за активной жилой застройки острой проблемой для Якутска стало обеспечение канализования жидких и бытовых отходов. Существующие коллекторы №1 и №2 не выдерживают нагрузок. Назрела необходимость в строительстве нового коллектора. Решение о строительстве дополнительной ветки канализации №3 было принято в прошлом году. Для реализации проекта было привлечено более 3 миллиардов рублей инвестиций. Протяженность коллектора – 5,8 километра.
В мэрии подчеркнули, что построенные системы водоснабжения и водоотведения позволят благоустроить частный сектор, что не только улучшит качество жизни горожан, но и увеличит оценочную стоимость их домов.
Якутск - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 12:38Республика Саха (Якутия)
Парламентарии на форуме в Якутии обсудили проблемы глобального потепления
"В городе Якутске капитальное строительство, реконструкция и модернизация системы инженерной коммуникации водоотведения не проводилась ни разу с момента обустройства централизованной системой водоотведения города. Благодаря поддержке главы республики Айсена Николаева и правительства Якутии, в рамках реализации программы "Трехлетие благоустройства города Якутска" уже в эти дни начнется масштабное строительство дополнительной ветки коллекторной канализации" - приводятся слова Кардашевского.
Заммэра пояснил, что технология строительства заставляет проводить канализационную ветку в зимний период, во время замерзания грунта, чтобы исключить его обвалы в траншеях, прокопанных до глубины 5 метров, для укладки трубопровода. Кроме того, зимой уменьшается количество автотранспорта на дорогах.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на Восточном экономическом форуме 2021 - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 10:54Республика Саха (Якутия)
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