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Туризм
https://ria.ru/20211102/ischeznovenie-1757325653.html
Россиянин, пропавший в Чехии, сообщил, что "летал на луну"
Россиянин, пропавший в Чехии, сообщил, что "летал на луну" - РИА Новости, 02.11.2021
Россиянин, пропавший в Чехии, сообщил, что "летал на луну"
Россиянин Александр Рыхтиков, об исчезновении которого в Праге ранее в соцсетях сообщила его мать, сообщил, что с ним все в порядке. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T10:23
2021-11-02T12:00
в мире
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чехия
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россия
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новости - туризм
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россиянин Александр Рыхтиков, об исчезновении которого в Праге ранее в соцсетях сообщила его мать, сообщил, что с ним все в порядке."Пришлось опять слетать на луну без обратного билета… Я бессмертный", — написал он на странице во "ВКонтакте".Рыхтиков отметил, что уже связался с матерью. Он в грубой форме дал понять, что искать его не нужно.Запись сделана около половины четвертого утра московского времени. Двумя часами ранее его мать в фейсбуке поблагодарила журналистов и попросила тех, кому известно местонахождение ее сына, сообщить ей его.В воскресенье Лина Рыхтикова написала в фейсбуке о пропаже сына в Чехии, где он учится в Нью-йоркском университете Праги. Ранее, по ее словам, его избили местные полицейские, однако когда именно это произошло, женщина не уточнила. Рыхтикова, по ее словам, обратилась к уполномоченному по правам человека в Чехии "на предмет дискриминации", а также в посольство Российской Федерации.В диппредставительстве РИА Новости накануне сообщили, что проверяют появившуюся в СМИ информацию о пропаже Рыхтикова, но заверили, что никто из родственников молодого человека в дипмиссию на тот момент не обращался.Между тем, в аккаунте соцсети ВКонтакте и в Youtube самого Александра Рыхтикова 30 октября выложено видео из клуба, в котором он поет в караоке. Кроме того, в его Telegam-канале есть публикация от 29 октября.
https://ria.ru/20210918/franchetti-1750651372.html
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в мире, прага, чехия, нью-йоркский университет, россия, новости - туризм
10:23 02.11.2021 (обновлено: 12:00 02.11.2021)
 
Россиянин, пропавший в Чехии, сообщил, что "летал на луну"

Россиянин Рыхтиков, об исчезновении которого в Праге сообщила мать, вышел на связь

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге
Вид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россиянин Александр Рыхтиков, об исчезновении которого в Праге ранее в соцсетях сообщила его мать, сообщил, что с ним все в порядке.
"Пришлось опять слетать на луну без обратного билета… Я бессмертный", — написал он на странице во "ВКонтакте".
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Рыхтиков отметил, что уже связался с матерью. Он в грубой форме дал понять, что искать его не нужно.
Запись сделана около половины четвертого утра московского времени. Двумя часами ранее его мать в фейсбуке поблагодарила журналистов и попросила тех, кому известно местонахождение ее сына, сообщить ей его.
В воскресенье Лина Рыхтикова написала в фейсбуке о пропаже сына в Чехии, где он учится в Нью-йоркском университете Праги. Ранее, по ее словам, его избили местные полицейские, однако когда именно это произошло, женщина не уточнила. Рыхтикова, по ее словам, обратилась к уполномоченному по правам человека в Чехии "на предмет дискриминации", а также в посольство Российской Федерации.
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В диппредставительстве РИА Новости накануне сообщили, что проверяют появившуюся в СМИ информацию о пропаже Рыхтикова, но заверили, что никто из родственников молодого человека в дипмиссию на тот момент не обращался.
Между тем, в аккаунте соцсети ВКонтакте и в Youtube самого Александра Рыхтикова 30 октября выложено видео из клуба, в котором он поет в караоке. Кроме того, в его Telegam-канале есть публикация от 29 октября.
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