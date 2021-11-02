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Россиянин, пропавший в Чехии, сообщил, что "летал на луну"

Россиянин, пропавший в Чехии, сообщил, что "летал на луну" - РИА Новости, 02.11.2021

Россиянин, пропавший в Чехии, сообщил, что "летал на луну"

Россиянин Александр Рыхтиков, об исчезновении которого в Праге ранее в соцсетях сообщила его мать, сообщил, что с ним все в порядке. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T10:23

2021-11-02T10:23

2021-11-02T12:00

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россиянин Александр Рыхтиков, об исчезновении которого в Праге ранее в соцсетях сообщила его мать, сообщил, что с ним все в порядке."Пришлось опять слетать на луну без обратного билета… Я бессмертный", — написал он на странице во "ВКонтакте".Рыхтиков отметил, что уже связался с матерью. Он в грубой форме дал понять, что искать его не нужно.Запись сделана около половины четвертого утра московского времени. Двумя часами ранее его мать в фейсбуке поблагодарила журналистов и попросила тех, кому известно местонахождение ее сына, сообщить ей его.В воскресенье Лина Рыхтикова написала в фейсбуке о пропаже сына в Чехии, где он учится в Нью-йоркском университете Праги. Ранее, по ее словам, его избили местные полицейские, однако когда именно это произошло, женщина не уточнила. Рыхтикова, по ее словам, обратилась к уполномоченному по правам человека в Чехии "на предмет дискриминации", а также в посольство Российской Федерации.В диппредставительстве РИА Новости накануне сообщили, что проверяют появившуюся в СМИ информацию о пропаже Рыхтикова, но заверили, что никто из родственников молодого человека в дипмиссию на тот момент не обращался.Между тем, в аккаунте соцсети ВКонтакте и в Youtube самого Александра Рыхтикова 30 октября выложено видео из клуба, в котором он поет в караоке. Кроме того, в его Telegam-канале есть публикация от 29 октября.

https://ria.ru/20210918/franchetti-1750651372.html

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в мире, прага, чехия, нью-йоркский университет, россия, новости - туризм