10:23 02.11.2021 (обновлено: 12:00 02.11.2021)
Россиянин, пропавший в Чехии, сообщил, что "летал на луну"
Россиянин Рыхтиков, об исчезновении которого в Праге сообщила мать, вышел на связь
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россиянин Александр Рыхтиков, об исчезновении которого в Праге ранее в соцсетях сообщила его мать, сообщил, что с ним все в порядке.
"Пришлось опять слетать на луну без обратного билета… Я бессмертный", — написал он на странице во "ВКонтакте".
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Рыхтиков отметил, что уже связался с матерью. Он в грубой форме дал понять, что искать его не нужно.
Запись сделана около половины четвертого утра московского времени. Двумя часами ранее его мать в фейсбуке поблагодарила журналистов и попросила тех, кому известно местонахождение ее сына, сообщить ей его.
В воскресенье Лина Рыхтикова написала в фейсбуке о пропаже сына в Чехии, где он учится в Нью-йоркском университете Праги. Ранее, по ее словам, его избили местные полицейские, однако когда именно это произошло, женщина не уточнила. Рыхтикова, по ее словам, обратилась к уполномоченному по правам человека в Чехии "на предмет дискриминации", а также в посольство Российской Федерации.
В диппредставительстве РИА Новости накануне сообщили, что проверяют появившуюся в СМИ информацию о пропаже Рыхтикова, но заверили, что никто из родственников молодого человека в дипмиссию на тот момент не обращался.
Между тем, в аккаунте соцсети ВКонтакте и в Youtube самого Александра Рыхтикова 30 октября выложено видео из клуба, в котором он поет в караоке. Кроме того, в его Telegam-канале есть публикация от 29 октября.