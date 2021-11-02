https://ria.ru/20211102/evrosoyuz-1757418054.html
Зеленский и президент Словакии подписали Декларацию о европерспективе
Зеленский и президент Словакии подписали Декларацию о европерспективе - РИА Новости, 02.11.2021
Зеленский и президент Словакии подписали Декларацию о европерспективе
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Словакии Зузаной Чапутовой на полях Конференции ООН по изменению климата COP26 в Глазго, в ходе... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T17:23
2021-11-02T17:23
2021-11-02T17:23
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владимир зеленский
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зузана чапутова
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КИЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Словакии Зузаной Чапутовой на полях Конференции ООН по изменению климата COP26 в Глазго, в ходе встречи стороны заключили совместную Декларацию о признании европейской перспективы Украины, сообщается на сайте главы государства. Ранее такую же декларацию Украина подписала с Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией."В рамках встречи глав государств была заключена совместная Декларация о признании европейской перспективы Украины. Словакия стала пятым государством – членом Европейского Союза, с которым подписан подобный документ", - говорится в сообщении.Зеленский назвал подписание декларации "очень важным примером для других государств – членов ЕС по подлинной поддержке европейской перспективы Украины".Глава государства акцентировал внимание на важности признания европейской перспективы для поддержки процесса трансформации в стране и выразил надежду на дальнейшую поддержку со стороны Словакии на пути Украины к членству в ЕС и НАТО. Он также поблагодарил Чапутову за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины."Во время встречи стороны обсудили ситуацию в Донбассе и состояние переговоров для достижения мира. Президенты обменялись мнениями по энергетической безопасности Украины и Европы", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20211023/kuleba-1755940895.html
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в мире, украина, словакия, владимир зеленский, евросоюз, нато, зузана чапутова
Зеленский и президент Словакии подписали Декларацию о европерспективе
Зеленский и президент Словакии Чапутова подписали Декларацию о европерспективе Украины