Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211102/eskalatsiya-1757304081.html
Климкин призвал Украину готовиться к эскалации конфликта в Донбассе
Климкин призвал Украину готовиться к эскалации конфликта в Донбассе - РИА Новости, 02.11.2021
Климкин призвал Украину готовиться к эскалации конфликта в Донбассе
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что нынешней украинской власти нужно готовиться к возможной эскалации конфликта в Донбассе, но при РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T00:47
2021-11-02T00:47
киев
сша
евросоюз
газпром
сергей лавров
алексей миллер
нафтогаз украины
юрий витренко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729705470_0:242:3082:1976_1920x0_80_0_0_98ad4d5f6e2130c579f45e41239bbed5.jpg
КИЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что нынешней украинской власти нужно готовиться к возможной эскалации конфликта в Донбассе, но при этом стоит избегать паники.Украина выступает против "Северного потока 2" и за сохранение транзита российского газа в Европу через свою территорию. При этом глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что запуск "Северного потока 2" делает Украину более уязвимой к "российскому вторжению". Россия же неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров в год. Причем "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через украинскую территорию. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. При этом он указывал, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.В октябре и действующий министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что Киев ждет от Германии реакции на "использование газа как оружия" Россией, и выражал надежду, что украинские "Нафтогаз" и Оператор ГТС будут участвовать в процессе сертификации оператора "Северного потока 2". Свои домыслы о том, что РФ близка к тому, чтобы использовать энергопоставки в Европу как оружие, высказывал ранее и представитель госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В Кремле на обвинения в адрес РФ в высоких ценах на газ заявляли, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии, они надеялись на ветрогенерацию, а несколько месяцев ветра не было.Россия, в том числе "Газпром", увеличила поставки на европейские рынки, это 11 миллиардов кубических метров газа, в отличие от США, которые недопоставили, заявлял во второй половине октября президент РФ Владимир Путин. "Газпром" выполняет все свои обязательства по поставкам газа в Европу, Москва готова помочь европейским странам в преодолении энергетического кризиса, говорил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20211025/ukraina-1756208306.html
https://ria.ru/20211012/signal-1754192513.html
киев
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729705470_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_f7c74b56047b9bb25451c685314725f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
киев, сша, евросоюз, газпром, сергей лавров, алексей миллер, нафтогаз украины, юрий витренко, северный поток — 2, россия
00:47 02.11.2021
 
Климкин призвал Украину готовиться к эскалации конфликта в Донбассе

Экс-глава МИД Украины Климкин: Украина должна готовиться к эскалации конфликта в Донбассе

© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Широкино Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Широкино Донецкой области - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Читать ria.ru в
КИЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что нынешней украинской власти нужно готовиться к возможной эскалации конфликта в Донбассе, но при этом стоит избегать паники.

"Для нас сегодня есть два принципиальных способа обеспечения нашей безопасности. Первое – это наше желание построить минимально необходимый ассиметричный потенциал и второе – это наше партнеры. На сегодняшний день (президент РФ Владимир) Путин боится только (президента США Джо) Байдена… Мы должны быть готовы к эскалации. Не бояться, не паниковать касательно того, что будет завтра или послезавтра, и спокойно готовиться. Помните, Че Гевара говорил, что эскалация начинается не с военных акций, а с отключения электроэнергии. Посмотрите на то, как мы можем пройти эту зиму, отопительный сезон, и каким будет следующий отопительный сезон, с учетом того, что Путин начал использовать энергетику как массовое оружие", - предположил Климкин, комментируя ситуацию в Донбассе в эфире телеканала ICTV.

Украина выступает против "Северного потока 2" и за сохранение транзита российского газа в Европу через свою территорию. При этом глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что запуск "Северного потока 2" делает Украину более уязвимой к "российскому вторжению". Россия же неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров в год. Причем "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через украинскую территорию. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. При этом он указывал, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 20:04
Климкин придумал способ "остановить Россию" с помощью США
В октябре и действующий министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что Киев ждет от Германии реакции на "использование газа как оружия" Россией, и выражал надежду, что украинские "Нафтогаз" и Оператор ГТС будут участвовать в процессе сертификации оператора "Северного потока 2". Свои домыслы о том, что РФ близка к тому, чтобы использовать энергопоставки в Европу как оружие, высказывал ранее и представитель госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В Кремле на обвинения в адрес РФ в высоких ценах на газ заявляли, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии, они надеялись на ветрогенерацию, а несколько месяцев ветра не было.
Россия, в том числе "Газпром", увеличила поставки на европейские рынки, это 11 миллиардов кубических метров газа, в отличие от США, которые недопоставили, заявлял во второй половине октября президент РФ Владимир Путин. "Газпром" выполняет все свои обязательства по поставкам газа в Европу, Москва готова помочь европейским странам в преодолении энергетического кризиса, говорил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 13:38
Экс-глава МИД Украины увидел в статье Медведева сигнал Западу
 
КиевСШАЕвросоюзГазпромСергей ЛавровАлексей МиллерНафтогаз УкраиныЮрий ВитренкоСеверный поток — 2Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:15Путин проведет совещание по разработке новых военных беспилотников
12:15В Кремле ответили на вопрос о продлении нерабочих дней после 7 ноября
12:14В Кремле не стали комментировать статью о танках "на границе с Украиной"
12:13Лидер немецкой партии "Зеленые" обвинила Россию в "шантаже"
12:13В Кремле ответили на вопрос о возможности увеличения Россией добычи нефти
12:13В Кремле оценили ситуацию с взаимным признанием COVID-сертификатов с ЕС
12:11Россия выполняет обязательства по газу перед Европой, заявили в Кремле
12:11Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод
12:11Минздрав предложил отложить новые правила выдачи медсправок для водителей
12:05В Петербурге уличным музыкантам запретили выступать в нерабочие дни
12:04Второй взрыв прогремел в Кабуле, сообщил источник
12:03Новый детский омбудсмен назвала свою главную задачу
12:03В Красноярском крае опровергли слухи об отставке губернатора
12:02Совфед примет участие во встрече спикеров верхних палат парламентов Европы
12:01Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях
11:58В Санкт-Петербурге оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID
11:58В Коми допустили продление нерабочих дней
11:56Большинство россиян не разделяют мнение Моргенштерна о 9 мая, показал опрос
11:50В Совфеде пообещали повысить пенсии и пособия на уровень инфляции
11:50В МВД назвали число уголовных дел о поддельных документах по COVID-19
Лента новостейМолния
Путин проведет совещание по разработке новых военных беспилотниковВ Кремле ответили на вопрос о продлении нерабочих дней после 7 ноябряВ Кремле не стали комментировать статью о танках "на границе с Украиной"Лидер немецкой партии "Зеленые" обвинила Россию в "шантаже" В Кремле ответили на вопрос о возможности увеличения Россией добычи нефтиВ Кремле оценили ситуацию с взаимным признанием COVID-сертификатов с ЕСРоссия выполняет обязательства по газу перед Европой, заявили в КремлеСафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизодМинздрав предложил отложить новые правила выдачи медсправок для водителейВ Петербурге уличным музыкантам запретили выступать в нерабочие дниВторой взрыв прогремел в Кабуле, сообщил источникНовый детский омбудсмен назвала свою главную задачуВ Красноярском крае опровергли слухи об отставке губернатораСовфед примет участие во встрече спикеров верхних палат парламентов ЕвропыПрокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акцияхВ Санкт-Петербурге оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVIDВ Коми допустили продление нерабочих дней Большинство россиян не разделяют мнение Моргенштерна о 9 мая, показал опросВ Совфеде пообещали повысить пенсии и пособия на уровень инфляцииВ МВД назвали число уголовных дел о поддельных документах по COVID-19