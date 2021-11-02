https://ria.ru/20211102/eskalatsiya-1757304081.html

Климкин призвал Украину готовиться к эскалации конфликта в Донбассе

Климкин призвал Украину готовиться к эскалации конфликта в Донбассе - РИА Новости, 02.11.2021

Климкин призвал Украину готовиться к эскалации конфликта в Донбассе

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что нынешней украинской власти нужно готовиться к возможной эскалации конфликта в Донбассе, но при РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T00:47

2021-11-02T00:47

2021-11-02T00:47

киев

сша

евросоюз

газпром

сергей лавров

алексей миллер

нафтогаз украины

юрий витренко

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КИЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что нынешней украинской власти нужно готовиться к возможной эскалации конфликта в Донбассе, но при этом стоит избегать паники.Украина выступает против "Северного потока 2" и за сохранение транзита российского газа в Европу через свою территорию. При этом глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что запуск "Северного потока 2" делает Украину более уязвимой к "российскому вторжению". Россия же неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров в год. Причем "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через украинскую территорию. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. При этом он указывал, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.В октябре и действующий министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что Киев ждет от Германии реакции на "использование газа как оружия" Россией, и выражал надежду, что украинские "Нафтогаз" и Оператор ГТС будут участвовать в процессе сертификации оператора "Северного потока 2". Свои домыслы о том, что РФ близка к тому, чтобы использовать энергопоставки в Европу как оружие, высказывал ранее и представитель госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В Кремле на обвинения в адрес РФ в высоких ценах на газ заявляли, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии, они надеялись на ветрогенерацию, а несколько месяцев ветра не было.Россия, в том числе "Газпром", увеличила поставки на европейские рынки, это 11 миллиардов кубических метров газа, в отличие от США, которые недопоставили, заявлял во второй половине октября президент РФ Владимир Путин. "Газпром" выполняет все свои обязательства по поставкам газа в Европу, Москва готова помочь европейским странам в преодолении энергетического кризиса, говорил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.

https://ria.ru/20211025/ukraina-1756208306.html

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киев, сша, евросоюз, газпром, сергей лавров, алексей миллер, нафтогаз украины, юрий витренко, северный поток — 2, россия