https://ria.ru/20211102/ekobomby-1757361153.html
В Крыму назвали слова Зеленского о двух "экобомбах" лицемерием
В Крыму назвали слова Зеленского о двух "экобомбах" лицемерием - РИА Новости, 02.11.2021
В Крыму назвали слова Зеленского о двух "экобомбах" лицемерием
Слова президента Украины Владимира Зеленского о двух "экобомбах" в центре Европы, Крыме и Донбассе, являются лицемерием: именно действия украинской стороны... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T13:03
2021-11-02T13:03
2021-11-02T13:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Слова президента Украины Владимира Зеленского о двух "экобомбах" в центре Европы, Крыме и Донбассе, являются лицемерием: именно действия украинской стороны несут угрозу экологии в регионе, завил РИА Новости замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.Ранее Зеленский в ходе конференции ООН по вопросам изменений климата COP26 заявил, что Европа из-за невыполнения договоренностей, которые были изложены в Будапештском меморандуме, получила две "экобомбы"– "оккупированные Крым и часть украинского Донбасса". В частности, по его утверждению, Крым с уникальной флорой и фауной стал военно-морской базой РФ."Говоря об "экобомбах", господин Зеленский лицемерит, путая причину со следствием. Именно водная блокада Крыма со стороны Киева создает угрозу экологической безопасности полуострова и ведет к заболачиванию южных областей в самой Украине", - сказал Молохов агентству.По его словам, говоря об экологических террористах, президенту Украины следует почаще "смотреться в зеркало".Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
https://ria.ru/20211102/gaz-1757306672.html
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в мире, оон, республика крым, европа, владимир зеленский, россия, александр молохов
В Крыму назвали слова Зеленского о двух "экобомбах" лицемерием
Представитель Крыма Молохов назвал слова Зеленского о двух "экобомбах" лицемерием