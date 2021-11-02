https://ria.ru/20211102/domodedovo-1757385840.html

Аэропорт "Домодедово" готов принимать и отправлять самолеты

Аэропорт "Домодедово" готов принимать и отправлять самолеты - РИА Новости, 02.11.2021

Аэропорт "Домодедово" готов принимать и отправлять самолеты

Видимость в районе московского "Домодедово" достаточна для возобновления работы воздушного хаба, сообщил РИА Новости представитель аэропорта. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T15:42

2021-11-02T15:42

2021-11-02T16:49

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Видимость в районе московского "Домодедово" достаточна для возобновления работы воздушного хаба, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.Он отметил, что с 00.00 до 14.30 было принято около 140 рейсов на прилет и вылет. 16 были перенаправлены в "Домодедово" из других московских воздушных гаваней. По состоянию на 14.15 из-за погодных условий в столице и Подмосковье изменено время отправления больше 20 рейсов. 23 самолета ушли на запасные аэродромы. Из них 10 уже вернулись в "Домодедово".Более 200 рейсов были задержаны или отменены в трех московских аэропортах – "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" — во вторник утром из-за тумана, следовало из данных сервиса "Яндекс.Расписание". Около 70 самолетов ушли на запасные аэродромы, сообщил РИА Новости источник.Сильный туман наблюдается в Москве с вечера понедельника. Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, полностью столица очистится от тумана к вечеру.

https://ria.ru/20211102/vnukovo-1757372526.html

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