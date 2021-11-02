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Ростовский Роспотребнадзор призвал отстранять невакцинированных работников
Ростовский Роспотребнадзор призвал отстранять невакцинированных работников - РИА Новости, 02.11.2021
Ростовский Роспотребнадзор призвал отстранять невакцинированных работников
Работодатели Ростовской области могут активнее отстранять сотрудников, которые не прошли вакцинацию от коронавируса и для которых она является обязательной,... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T18:06
2021-11-02T18:06
2021-11-02T18:06
общество
вакцинация
ростовская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя - РИА Новости. Работодатели Ростовской области могут активнее отстранять сотрудников, которые не прошли вакцинацию от коронавируса и для которых она является обязательной, сообщил глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев на заседании областного штаба по коронавирусу.По его словам, в России уже были случаи, когда суды признавали обоснованным решение работодателей об отстранении сотрудников, непривитых от коронавируса, для которых вакцинация является обязательной."В Ростовской области уже тоже первые суды прошли, и они на стороне работодателей и заинтересованных служб. Призываю работодателей активно использовать такую меру реагирования в отношении непривитых из категории работников, где прививка является обязательной", - сказал Ковалев.Он напомнил, что еще в июле текущего года областной Роспотребнадзор принял постановление, определяющее категории граждан, для которых вакцинация является обязательной. Позже этот перечень был расширен.
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общество, вакцинация, ростовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Ростовский Роспотребнадзор призвал отстранять невакцинированных работников
Работодатели Ростовской области смогут отстранять непривитых сотрудников