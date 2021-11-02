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Ростовский Роспотребнадзор призвал отстранять невакцинированных работников

Ростовский Роспотребнадзор призвал отстранять невакцинированных работников - РИА Новости, 02.11.2021

Ростовский Роспотребнадзор призвал отстранять невакцинированных работников

Работодатели Ростовской области могут активнее отстранять сотрудников, которые не прошли вакцинацию от коронавируса и для которых она является обязательной,... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T18:06

2021-11-02T18:06

2021-11-02T18:06

общество

вакцинация

ростовская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя - РИА Новости. Работодатели Ростовской области могут активнее отстранять сотрудников, которые не прошли вакцинацию от коронавируса и для которых она является обязательной, сообщил глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев на заседании областного штаба по коронавирусу.По его словам, в России уже были случаи, когда суды признавали обоснованным решение работодателей об отстранении сотрудников, непривитых от коронавируса, для которых вакцинация является обязательной."В Ростовской области уже тоже первые суды прошли, и они на стороне работодателей и заинтересованных служб. Призываю работодателей активно использовать такую меру реагирования в отношении непривитых из категории работников, где прививка является обязательной", - сказал Ковалев.Он напомнил, что еще в июле текущего года областной Роспотребнадзор принял постановление, определяющее категории граждан, для которых вакцинация является обязательной. Позже этот перечень был расширен.

https://ria.ru/20211101/delta-shtamm-1757183640.html

ростовская область

россия

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общество, вакцинация, ростовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия