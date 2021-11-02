https://ria.ru/20211102/covid-19-1757414995.html
Свердловским работодателям рекомендовали переводить непривитых на удаленку
Свердловским работодателям рекомендовали переводить непривитых на удаленку - РИА Новости, 02.11.2021
Свердловским работодателям рекомендовали переводить непривитых на удаленку
Свердловским работодателям рекомендовано перевести на удаленный режим работы всех, кто не вакцинировался хотя бы одним компонентом препарата от коронавируса,... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T17:12
2021-11-02T17:12
2021-11-02T17:12
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свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Свердловским работодателям рекомендовано перевести на удаленный режим работы всех, кто не вакцинировался хотя бы одним компонентом препарата от коронавируса, сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков.Ранее вице-губернатор заявил, что в регионе может быть введен локдаун, если контрольные группы в течение следующих дней продолжат фиксировать нарушения режима QR-кодов в предприятиях торговли, общественного питания и других зонах, свободных от COVID-19."Мы будем рекомендовать всем предприятиям и учреждениям, которые расположены на территории Свердловской области, перевести всех сотрудников, которые в настоящий момент не начали процесс вакцинации, на режим удаленной работы", - сказал Креков.Также он уточнил, что власти сдвинут крайний срок получения второго компонента вакцины для допуска в зоны, свободные от COVID-19, с 15 на 1 декабря.По последним данным, всего в Свердловской области зарегистрированы 158,8 тысячи случаев заражения коронавирусом, в том числе 718 за последние сутки. Скончались 7,5 тысячи пациентов.
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общество, свердловская область, коронавирус в россии
Свердловским работодателям рекомендовали переводить непривитых на удаленку
Работодателям Свердловской области советуют переводить на удаленку непривитых сотрудников
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Свердловским работодателям рекомендовано перевести на удаленный режим работы всех, кто не вакцинировался хотя бы одним компонентом препарата от коронавируса, сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков.
Ранее вице-губернатор заявил, что в регионе может быть введен локдаун, если контрольные группы в течение следующих дней продолжат фиксировать нарушения режима QR-кодов в предприятиях торговли, общественного питания и других зонах, свободных от COVID-19.
"Мы будем рекомендовать всем предприятиям и учреждениям, которые расположены на территории Свердловской области
, перевести всех сотрудников, которые в настоящий момент не начали процесс вакцинации, на режим удаленной работы", - сказал Креков.
Также он уточнил, что власти сдвинут крайний срок получения второго компонента вакцины для допуска в зоны, свободные от COVID-19, с 15 на 1 декабря.
По последним данным, всего в Свердловской области зарегистрированы 158,8 тысячи случаев заражения коронавирусом, в том числе 718 за последние сутки. Скончались 7,5 тысячи пациентов.