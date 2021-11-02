https://ria.ru/20211102/covid-19-1757342627.html
В МВД назвали число уголовных дел о поддельных документах по COVID-19
В МВД назвали число уголовных дел о поддельных документах по COVID-19 - РИА Новости, 02.11.2021
В МВД назвали число уголовных дел о поддельных документах по COVID-19
МВД России с июля возбудило уже более 500 уголовных дел о поддельных сертификатах о вакцинации и других документах, связанных с COVID-19, сообщает во вторник... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T11:50
2021-11-02T11:50
2021-11-02T11:50
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. МВД России с июля возбудило уже более 500 уголовных дел о поддельных сертификатах о вакцинации и других документах, связанных с COVID-19, сообщает во вторник пресс-центр ведомства."Всего во втором полугодии текущего года возбуждено 503 уголовных дела, установлено 293 лица, причастных к противозаконным действиям данного вида. По инициативе органов внутренних дел заблокировано 2036 специализированных интернет-сайтов", - говорится в релизе.Речь идёт об изготовлении и распространении фальшивых сертификатов о вакцинации, QR-кодов, результатов ПЦР-тестов и других документов вроде медицинских справок с отводами от вакцинации.
https://ria.ru/20211027/vaktsina-1756384792.html
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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
В МВД назвали число уголовных дел о поддельных документах по COVID-19
МВД с июля возбудило более 500 уголовных дел о поддельных документах по COVID-19