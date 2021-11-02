https://ria.ru/20211102/covid-19-1757342627.html

В МВД назвали число уголовных дел о поддельных документах по COVID-19

В МВД назвали число уголовных дел о поддельных документах по COVID-19 - РИА Новости, 02.11.2021

В МВД назвали число уголовных дел о поддельных документах по COVID-19

МВД России с июля возбудило уже более 500 уголовных дел о поддельных сертификатах о вакцинации и других документах, связанных с COVID-19, сообщает во вторник... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T11:50

2021-11-02T11:50

2021-11-02T11:50

распространение коронавируса

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. МВД России с июля возбудило уже более 500 уголовных дел о поддельных сертификатах о вакцинации и других документах, связанных с COVID-19, сообщает во вторник пресс-центр ведомства."Всего во втором полугодии текущего года возбуждено 503 уголовных дела, установлено 293 лица, причастных к противозаконным действиям данного вида. По инициативе органов внутренних дел заблокировано 2036 специализированных интернет-сайтов", - говорится в релизе.Речь идёт об изготовлении и распространении фальшивых сертификатов о вакцинации, QR-кодов, результатов ПЦР-тестов и других документов вроде медицинских справок с отводами от вакцинации.

https://ria.ru/20211027/vaktsina-1756384792.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19