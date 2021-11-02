https://ria.ru/20211102/byudzhet-1757428492.html

Ингушетия получит от правительства миллиард рублей на выравнивание бюджета

Ингушетия получит от правительства миллиард рублей на выравнивание бюджета - РИА Новости, 02.11.2021

Ингушетия получит от правительства миллиард рублей на выравнивание бюджета

Правительство России выделит Ингушетии из федерального бюджета 1 миллиард рублей на обеспечение баланса республиканского бюджета, сообщил глава региона... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T18:04

2021-11-02T18:04

2021-11-02T18:04

республика ингушетия

экономика

бюджет

республика ингушетия

михаил мишустин

махмуд-али калиматов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152939/51/1529395187_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_e07f38cc7c0c8cd39ad6567b650b4ee6.jpg

НАЛЬЧИК, 2 ноя – РИА Новости. Правительство России выделит Ингушетии из федерального бюджета 1 миллиард рублей на обеспечение баланса республиканского бюджета, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.Общий объем доходов бюджета Ингушетии на 2021 год составляет 31,142 миллиарда рублей, расходов - 31,257 миллиарда рублей, дефицит - 115,6 миллиона рублей."Один миллиард рублей – такую сумму выделят нашей республике из федерального бюджета на обеспечение баланса регионального бюджета. Это, конечно же, огромная помощь правительства России, без которой Ингушетии сложно было бы справиться с дефицитом бюджета и с погашением госдолга", - приводит слова Калиматова его пресс-служба.Он также отметил, что в 2021 году власти региона смогли снизить объем долговых обязательств бюджета республики с 11,8 до 7,4 миллиарда рублей, а общий объем кредиторской задолженности сократился с 5,8 до 3,8 миллиарда рублей."И самое главное, мы намерены уже в 2022 году избавиться от мер бюджетного принуждения и выплатить долг в 1,6 миллиарда рублей", - подчеркнул глава Ингушетии.Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил властям Ингушетии заключить соглашение с Минфином России о мерах по восстановлению платежеспособности. Согласно ему, выплаты по мерам бюджетного принуждения продлены на пять лет – по 778 миллионов рублей ежегодно. Уже осуществлены платежи в размере 2,3 миллиарда рублей, региону осталось выплатить 1,6 миллиарда.

https://ria.ru/20211028/avtobusy-1756699466.html

https://ria.ru/20210930/ingushetiya-1752560663.html

республика ингушетия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, бюджет, республика ингушетия, михаил мишустин, махмуд-али калиматов, россия