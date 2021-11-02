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Республика Ингушетия
https://ria.ru/20211102/byudzhet-1757428492.html
Ингушетия получит от правительства миллиард рублей на выравнивание бюджета
Ингушетия получит от правительства миллиард рублей на выравнивание бюджета - РИА Новости, 02.11.2021
Ингушетия получит от правительства миллиард рублей на выравнивание бюджета
Правительство России выделит Ингушетии из федерального бюджета 1 миллиард рублей на обеспечение баланса республиканского бюджета, сообщил глава региона... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T18:04
2021-11-02T18:04
республика ингушетия
экономика
бюджет
республика ингушетия
михаил мишустин
махмуд-али калиматов
россия
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НАЛЬЧИК, 2 ноя – РИА Новости. Правительство России выделит Ингушетии из федерального бюджета 1 миллиард рублей на обеспечение баланса республиканского бюджета, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.Общий объем доходов бюджета Ингушетии на 2021 год составляет 31,142 миллиарда рублей, расходов - 31,257 миллиарда рублей, дефицит - 115,6 миллиона рублей."Один миллиард рублей – такую сумму выделят нашей республике из федерального бюджета на обеспечение баланса регионального бюджета. Это, конечно же, огромная помощь правительства России, без которой Ингушетии сложно было бы справиться с дефицитом бюджета и с погашением госдолга", - приводит слова Калиматова его пресс-служба.Он также отметил, что в 2021 году власти региона смогли снизить объем долговых обязательств бюджета республики с 11,8 до 7,4 миллиарда рублей, а общий объем кредиторской задолженности сократился с 5,8 до 3,8 миллиарда рублей."И самое главное, мы намерены уже в 2022 году избавиться от мер бюджетного принуждения и выплатить долг в 1,6 миллиарда рублей", - подчеркнул глава Ингушетии.Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил властям Ингушетии заключить соглашение с Минфином России о мерах по восстановлению платежеспособности. Согласно ему, выплаты по мерам бюджетного принуждения продлены на пять лет – по 778 миллионов рублей ежегодно. Уже осуществлены платежи в размере 2,3 миллиарда рублей, региону осталось выплатить 1,6 миллиарда.
https://ria.ru/20211028/avtobusy-1756699466.html
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экономика, бюджет, республика ингушетия, михаил мишустин, махмуд-али калиматов, россия
18:04 02.11.2021
 
Ингушетия получит от правительства миллиард рублей на выравнивание бюджета

Правительство России выделит Ингушетии миллиард рублей на выравнивание бюджета

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкЗдание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас
Здание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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НАЛЬЧИК, 2 ноя – РИА Новости. Правительство России выделит Ингушетии из федерального бюджета 1 миллиард рублей на обеспечение баланса республиканского бюджета, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
Общий объем доходов бюджета Ингушетии на 2021 год составляет 31,142 миллиарда рублей, расходов - 31,257 миллиарда рублей, дефицит - 115,6 миллиона рублей.
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"Один миллиард рублей – такую сумму выделят нашей республике из федерального бюджета на обеспечение баланса регионального бюджета. Это, конечно же, огромная помощь правительства России, без которой Ингушетии сложно было бы справиться с дефицитом бюджета и с погашением госдолга", - приводит слова Калиматова его пресс-служба.
Он также отметил, что в 2021 году власти региона смогли снизить объем долговых обязательств бюджета республики с 11,8 до 7,4 миллиарда рублей, а общий объем кредиторской задолженности сократился с 5,8 до 3,8 миллиарда рублей.
"И самое главное, мы намерены уже в 2022 году избавиться от мер бюджетного принуждения и выплатить долг в 1,6 миллиарда рублей", - подчеркнул глава Ингушетии.
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил властям Ингушетии заключить соглашение с Минфином России о мерах по восстановлению платежеспособности. Согласно ему, выплаты по мерам бюджетного принуждения продлены на пять лет – по 778 миллионов рублей ежегодно. Уже осуществлены платежи в размере 2,3 миллиарда рублей, региону осталось выплатить 1,6 миллиарда.
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