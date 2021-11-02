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ВТБ Лизинг увеличил в январе-сентябре новый бизнес на 77%
ВТБ Лизинг увеличил в январе-сентябре новый бизнес на 77% - РИА Новости, 02.11.2021
ВТБ Лизинг увеличил в январе-сентябре новый бизнес на 77%
ВТБ Лизинг за 9 месяцев 2021 года передал клиентам транспорт, технику и оборудование на общую сумму более 168 миллиардов рублей (с НДС), что на 77% превышает... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T14:40
2021-11-02T14:46
втб
втб лизинг
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. ВТБ Лизинг за 9 месяцев 2021 года передал клиентам транспорт, технику и оборудование на общую сумму более 168 миллиардов рублей (с НДС), что на 77% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба банка.В январе – сентябре компания заключила более 26,1 тысячи новых договоров, это на 20% больше, чем годом ранее.Основным драйвером стал сегмент легкового и грузового автотранспорта – по сравнению с первыми тремя кварталами 2020 года он вырос на 60% и составляет 41% от всего нового бизнеса компании (69,3 миллиарда рублей с НДС). При этом рост в сегменте легковых автомобилей составил 35% (35 миллиарда рублей с НДС), а общая стоимость переданных в лизинг грузовых машин увеличилась практически в два раза (до 34,3 миллиарда рублей с НДС).Кратно вырос новый портфель спецтехники – в 2,4 раза до 31,1 миллиарда рублей. Вклад этого сегмента в новый бизнес компании составил 19%.Динамично развивалось направление финансирования ж/д техники – компания поставила клиентам имущество общей стоимостью 55,1 миллиарда рублей с НДС (33% от нового бизнеса). Это на 79% больше, чем годом ранее.Внушительный рост показали объемы сделок с морскими судами – стоимость переданного в 2021 году транспорта увеличилась в 7,4 раза, до 6,4 миллиарда рублей. Продажи оборудования для нефте- и газодобычи и переработки выросли на 79%, до 4 миллиардов рублей. ВТБ Лизинг также заключал сделки с медицинским и телекоммуникационным оборудованием и прочим имуществом.Основная часть нового бизнеса компании пришлась на Москву (30%), Санкт-Петербург (20%) и Центральный федеральный округ (14%). Наиболее динамично объемы продаж росли в Санкт-Петербурге (+255%), Сибирском (+187%) и Северо-Кавказском (+132%) федеральных округах.
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втб, втб лизинг, банки, россия
14:40 02.11.2021 (обновлено: 14:46 02.11.2021)
 

ВТБ Лизинг увеличил в январе-сентябре новый бизнес на 77%

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. ВТБ Лизинг за 9 месяцев 2021 года передал клиентам транспорт, технику и оборудование на общую сумму более 168 миллиардов рублей (с НДС), что на 77% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба банка.
В январе – сентябре компания заключила более 26,1 тысячи новых договоров, это на 20% больше, чем годом ранее.
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Основным драйвером стал сегмент легкового и грузового автотранспорта – по сравнению с первыми тремя кварталами 2020 года он вырос на 60% и составляет 41% от всего нового бизнеса компании (69,3 миллиарда рублей с НДС). При этом рост в сегменте легковых автомобилей составил 35% (35 миллиарда рублей с НДС), а общая стоимость переданных в лизинг грузовых машин увеличилась практически в два раза (до 34,3 миллиарда рублей с НДС).
Кратно вырос новый портфель спецтехники – в 2,4 раза до 31,1 миллиарда рублей. Вклад этого сегмента в новый бизнес компании составил 19%.
Динамично развивалось направление финансирования ж/д техники – компания поставила клиентам имущество общей стоимостью 55,1 миллиарда рублей с НДС (33% от нового бизнеса). Это на 79% больше, чем годом ранее.
Внушительный рост показали объемы сделок с морскими судами – стоимость переданного в 2021 году транспорта увеличилась в 7,4 раза, до 6,4 миллиарда рублей. Продажи оборудования для нефте- и газодобычи и переработки выросли на 79%, до 4 миллиардов рублей. ВТБ Лизинг также заключал сделки с медицинским и телекоммуникационным оборудованием и прочим имуществом.
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Основная часть нового бизнеса компании пришлась на Москву (30%), Санкт-Петербург (20%) и Центральный федеральный округ (14%). Наиболее динамично объемы продаж росли в Санкт-Петербурге (+255%), Сибирском (+187%) и Северо-Кавказском (+132%) федеральных округах.
"Мы видим, что темпы роста рынка сейчас, в 2021 году, превышают показатели доковидного 2019 года. Спрос на транспорт и спецтехнику растёт на фоне оживления экономической активности, а также он поддерживается усиливающимся влиянием ESG-повестки и необходимостью замены устаревшей техники на более экологичную. Постоянно совершенствуя своё продуктовое предложение и сервис, мы стремимся сделать лизинг более доступным для компаний и предпринимателей, чтобы они могли эффективно развивать свой бизнес", - прокомментировал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер, слова которого приводит пресс-служба.
 
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