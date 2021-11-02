https://ria.ru/20211102/biznes-1757382222.html

ВТБ Лизинг увеличил в январе-сентябре новый бизнес на 77%

ВТБ Лизинг увеличил в январе-сентябре новый бизнес на 77% - РИА Новости, 02.11.2021

ВТБ Лизинг увеличил в январе-сентябре новый бизнес на 77%

ВТБ Лизинг за 9 месяцев 2021 года передал клиентам транспорт, технику и оборудование на общую сумму более 168 миллиардов рублей (с НДС), что на 77% превышает... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T14:40

2021-11-02T14:40

2021-11-02T14:46

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. ВТБ Лизинг за 9 месяцев 2021 года передал клиентам транспорт, технику и оборудование на общую сумму более 168 миллиардов рублей (с НДС), что на 77% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба банка.В январе – сентябре компания заключила более 26,1 тысячи новых договоров, это на 20% больше, чем годом ранее.Основным драйвером стал сегмент легкового и грузового автотранспорта – по сравнению с первыми тремя кварталами 2020 года он вырос на 60% и составляет 41% от всего нового бизнеса компании (69,3 миллиарда рублей с НДС). При этом рост в сегменте легковых автомобилей составил 35% (35 миллиарда рублей с НДС), а общая стоимость переданных в лизинг грузовых машин увеличилась практически в два раза (до 34,3 миллиарда рублей с НДС).Кратно вырос новый портфель спецтехники – в 2,4 раза до 31,1 миллиарда рублей. Вклад этого сегмента в новый бизнес компании составил 19%.Динамично развивалось направление финансирования ж/д техники – компания поставила клиентам имущество общей стоимостью 55,1 миллиарда рублей с НДС (33% от нового бизнеса). Это на 79% больше, чем годом ранее.Внушительный рост показали объемы сделок с морскими судами – стоимость переданного в 2021 году транспорта увеличилась в 7,4 раза, до 6,4 миллиарда рублей. Продажи оборудования для нефте- и газодобычи и переработки выросли на 79%, до 4 миллиардов рублей. ВТБ Лизинг также заключал сделки с медицинским и телекоммуникационным оборудованием и прочим имуществом.Основная часть нового бизнеса компании пришлась на Москву (30%), Санкт-Петербург (20%) и Центральный федеральный округ (14%). Наиболее динамично объемы продаж росли в Санкт-Петербурге (+255%), Сибирском (+187%) и Северо-Кавказском (+132%) федеральных округах.

https://ria.ru/20211102/podderzhka-1757371465.html

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