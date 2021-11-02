08:47 02.11.2021 (обновлено: 08:48 02.11.2021)
Талибы опровергли присоединение бывших силовиков к ИГ*
Талибы опровергли присоединение бывших афганских силовиков к местной ячейке ИГ
© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
© AP Photo / Wali Sabawoon
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Движение "Талибан"* опровергло сообщения о том, что бывшие афганские силовики примкнули к боевикам террористической группировки "Исламское государство"*, и заявило, что не видело подтверждений таких заявлений, сообщает телеканал Tolo News.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что небольшое число бывших сотрудников разведки Афганистана, прошедших обучение в Соединенных Штатах, и экс-служащих элитных военных подразделений примкнули к боевикам местной ячейки ИГ*. Как сообщили изданию люди, знакомые с "перебежчиками", их число относительно невелико, но растет после вывода войск США и прихода к власти в Афганистане движения "Талибан"*. Бывшие силовики могут поделиться с террористами ценным опытом, писала газета.
"Присоединение представителей сил безопасности прошлого правительства к ИГ* невозможно… мы доказательств такого не видели, и это не может быть возможным", - приводит телеканал заявление представителя движения.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Запрещенная в России террористическая организация