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Талибы опровергли присоединение бывших силовиков к ИГ*
Талибы опровергли присоединение бывших силовиков к ИГ* - РИА Новости, 02.11.2021
Талибы опровергли присоединение бывших силовиков к ИГ*
Движение "Талибан"* опровергло сообщения о том, что бывшие афганские силовики примкнули к боевикам террористической группировки "Исламское государство"*, и... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T08:47
2021-11-02T08:48
в мире
сша
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
исламское государство
мохаммад хасан ахунд
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Движение "Талибан"* опровергло сообщения о том, что бывшие афганские силовики примкнули к боевикам террористической группировки "Исламское государство"*, и заявило, что не видело подтверждений таких заявлений, сообщает телеканал Tolo News.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что небольшое число бывших сотрудников разведки Афганистана, прошедших обучение в Соединенных Штатах, и экс-служащих элитных военных подразделений примкнули к боевикам местной ячейки ИГ*. Как сообщили изданию люди, знакомые с "перебежчиками", их число относительно невелико, но растет после вывода войск США и прихода к власти в Афганистане движения "Талибан"*. Бывшие силовики могут поделиться с террористами ценным опытом, писала газета.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Запрещенная в России террористическая организация
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сша
кабул (город)
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в мире, сша, кабул (город), оон, талибан, афганистан, исламское государство, мохаммад хасан ахунд
08:47 02.11.2021 (обновлено: 08:48 02.11.2021)
 
Талибы опровергли присоединение бывших силовиков к ИГ*

Талибы опровергли присоединение бывших афганских силовиков к местной ячейке ИГ

© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Движение "Талибан"* опровергло сообщения о том, что бывшие афганские силовики примкнули к боевикам террористической группировки "Исламское государство"*, и заявило, что не видело подтверждений таких заявлений, сообщает телеканал Tolo News.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что небольшое число бывших сотрудников разведки Афганистана, прошедших обучение в Соединенных Штатах, и экс-служащих элитных военных подразделений примкнули к боевикам местной ячейки ИГ*. Как сообщили изданию люди, знакомые с "перебежчиками", их число относительно невелико, но растет после вывода войск США и прихода к власти в Афганистане движения "Талибан"*. Бывшие силовики могут поделиться с террористами ценным опытом, писала газета.

"Присоединение представителей сил безопасности прошлого правительства к ИГ* невозможно… мы доказательств такого не видели, и это не может быть возможным", - приводит телеканал заявление представителя движения.

В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Запрещенная в России террористическая организация
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В миреСШАКабул (город)ООНТалибанАфганистанИсламское государствоМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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