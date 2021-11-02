https://ria.ru/20211102/aeroporty-1757359726.html
Прокуратура начала проверку после задержек рейсов в московских аэропортах
Прокуратура начала проверку после задержек рейсов в московских аэропортах - РИА Новости, 02.11.2021
Прокуратура начала проверку после задержек рейсов в московских аэропортах
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с отменами и задержками авиарейсов в аэропортах столичного авиаузла, заявила... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T16:55
2021-11-02T16:55
2021-11-02T16:55
туризм
туман в москве
шереметьево (аэропорт)
москва
домодедово (аэропорт)
новости - туризм
самолеты
авиакомпании
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757085648_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_530bd8041ee099f445ef0c50a62eb022.jpg
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с отменами и задержками авиарейсов в аэропортах столичного авиаузла, заявила пресс-служба надзорного ведомства.Ранее со ссылкой на данные сервиса "Яндекс.Расписание" сообщалось, что более 200 рейсов были задержаны или отменены в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" во вторник утром из-за сильного тумана в Москве.Сотрудники ведомства проверят соблюдение компаниями прав пассажиров и предоставления соответствующих услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.
https://ria.ru/20211102/tuman-1757316834.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757085648_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_a6ec0cd684ef928cb64499f7150c0586.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туман в москве, шереметьево (аэропорт), москва, домодедово (аэропорт), новости - туризм, самолеты, авиакомпании, туристы, туризм, аэропорты, яндекс
Прокуратура начала проверку после задержек рейсов в московских аэропортах
Транспортная прокуратура начала проверку после задержек рейсов в московских аэропортах