https://ria.ru/20211102/aeroporty-1757359726.html

Прокуратура начала проверку после задержек рейсов в московских аэропортах

Прокуратура начала проверку после задержек рейсов в московских аэропортах - РИА Новости, 02.11.2021

Прокуратура начала проверку после задержек рейсов в московских аэропортах

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с отменами и задержками авиарейсов в аэропортах столичного авиаузла, заявила... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T16:55

2021-11-02T16:55

2021-11-02T16:55

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с отменами и задержками авиарейсов в аэропортах столичного авиаузла, заявила пресс-служба надзорного ведомства.Ранее со ссылкой на данные сервиса "Яндекс.Расписание" сообщалось, что более 200 рейсов были задержаны или отменены в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" во вторник утром из-за сильного тумана в Москве.Сотрудники ведомства проверят соблюдение компаниями прав пассажиров и предоставления соответствующих услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.

https://ria.ru/20211102/tuman-1757316834.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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