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Земана планируют перевести из реанимации в обычную палату
Земана планируют перевести из реанимации в обычную палату - РИА Новости, 01.11.2021
Земана планируют перевести из реанимации в обычную палату
Лечащие врачи рассматривают вопрос о переводе президента Чехии Милоша Земана из реанимации в обычную палату, сообщила в понедельник журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T13:31
2021-11-01T13:31
в мире
прага
чехия
милош земан
андрей бабиш
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ПРАГА, 1 ноя – РИА Новости. Лечащие врачи рассматривают вопрос о переводе президента Чехии Милоша Земана из реанимации в обычную палату, сообщила в понедельник журналистам пресс-секретарь Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге, где госпитализирован президент, Итка Зинке."Перевод президента Милоша Земана в обычную палату рассматривается лечащими врачами, дата еще не определена", - сказала пресс-секретарь ЦВГ.О возможности перевода Земана в обычную палату, ссылаясь на руководство ЦВГ, в прошлую пятницу заявил и премьер Андрей Бабиш, который готов сразу после этого посетить президента.Также в пятницу глава сената Чехии Милош Выстрчил заявил, что в случае перевода Земана из реанимации в обычную палату станет неактуальным рассмотрение вопроса о лишении его президентских полномочий по состоянию здоровья.Земана госпитализировали в ЦВГ утром 10 октября. Лечащий врач президента Мирослав Заворал при этом сообщил, что 77-летний Земан помещен в палату интенсивной терапии. Говорить о диагнозе он отказался без согласия президента.Глава сената Выстрчил 18 октября обнародовал содержание письма, которое ему в ответ на запрос направило руководство ЦВГ. Согласно письму, Земан не способен выполнять служебные обязанности. Врачи назвали долгосрочный прогноз состояния президента неопределенным, а вероятность его возвращения к работе в обозримом будущем - неправдоподобной.Исходя из этого, члены конституционной комиссии сената Чехии, рассмотрев 19 октября ситуацию с состоянием здоровья Земана, предложили начать процедуру временного лишения его президентских полномочий в соответствии со статьей 66 конституции республики в связи с невозможностью выполнять их по состоянию здоровья. Это может быть реализовано при условии, что за данное решение проголосует большинство депутатов нижней палаты парламента и большинство сенаторов. В таком случае Земан остается президентом республики, но его полномочия далее будут исполнять спикер нижней палаты парламента и премьер.Первое, организационное заседание депутатов нижней палаты, избранных на парламентских выборах 8-9 октября, назначено на 8 ноября. Заседание сената на тему здоровья президента предварительно намечено на 9 ноября.
https://ria.ru/20211015/zeman-1754751045.html
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в мире, прага, чехия, милош земан, андрей бабиш
13:31 01.11.2021
 
Земана планируют перевести из реанимации в обычную палату

Врачи обсуждают перевод президента Чехии Земана из реанимации в обычную палату

© AP Photo / Petr David JosekГоспитализация президента Чешской Республики Милоша Земана в Праге
Госпитализация президента Чешской Республики Милоша Земана в Праге - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© AP Photo / Petr David Josek
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ПРАГА, 1 ноя – РИА Новости. Лечащие врачи рассматривают вопрос о переводе президента Чехии Милоша Земана из реанимации в обычную палату, сообщила в понедельник журналистам пресс-секретарь Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге, где госпитализирован президент, Итка Зинке.
"Перевод президента Милоша Земана в обычную палату рассматривается лечащими врачами, дата еще не определена", - сказала пресс-секретарь ЦВГ.
О возможности перевода Земана в обычную палату, ссылаясь на руководство ЦВГ, в прошлую пятницу заявил и премьер Андрей Бабиш, который готов сразу после этого посетить президента.
Также в пятницу глава сената Чехии Милош Выстрчил заявил, что в случае перевода Земана из реанимации в обычную палату станет неактуальным рассмотрение вопроса о лишении его президентских полномочий по состоянию здоровья.
Земана госпитализировали в ЦВГ утром 10 октября. Лечащий врач президента Мирослав Заворал при этом сообщил, что 77-летний Земан помещен в палату интенсивной терапии. Говорить о диагнозе он отказался без согласия президента.
Президент Чехии Милош Земан - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
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Спикер парламента рассказал о реакции Земана на сообщения о его смерти
Глава сената Выстрчил 18 октября обнародовал содержание письма, которое ему в ответ на запрос направило руководство ЦВГ. Согласно письму, Земан не способен выполнять служебные обязанности. Врачи назвали долгосрочный прогноз состояния президента неопределенным, а вероятность его возвращения к работе в обозримом будущем - неправдоподобной.
Исходя из этого, члены конституционной комиссии сената Чехии, рассмотрев 19 октября ситуацию с состоянием здоровья Земана, предложили начать процедуру временного лишения его президентских полномочий в соответствии со статьей 66 конституции республики в связи с невозможностью выполнять их по состоянию здоровья. Это может быть реализовано при условии, что за данное решение проголосует большинство депутатов нижней палаты парламента и большинство сенаторов. В таком случае Земан остается президентом республики, но его полномочия далее будут исполнять спикер нижней палаты парламента и премьер.
Первое, организационное заседание депутатов нижней палаты, избранных на парламентских выборах 8-9 октября, назначено на 8 ноября. Заседание сената на тему здоровья президента предварительно намечено на 9 ноября.
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