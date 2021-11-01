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https://ria.ru/20211101/zelenskiy-1757242254.html
Депутат Рады высказался об антирейтинге Зеленского
Депутат Рады высказался об антирейтинге Зеленского - РИА Новости, 01.11.2021
Депутат Рады высказался об антирейтинге Зеленского
Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин, комментируя лидерство президента Владимира Зеленского в... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T16:31
2021-11-01T17:00
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
петр порошенко
олег волошин
ситуация в днр и лнр
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин, комментируя лидерство президента Владимира Зеленского в антирейтинге, считает, что вскоре люди будут "бить" представителей партии власти.Зеленский возглавил рейтинг кандидатов в президенты, за которых граждане страны не желали бы голосовать. Действующий глава государства опередил в этом антирейтинге своего предшественника Петра Порошенко, свидетельствуют данные соцопроса, проведённого социологической службой центра Разумкова. Среди кандидатов на должность президента Украины, за которых не будут голосовать ни при каких обстоятельствах, респонденты называли Зеленского (31,9%), Порошенко (31,6%), Виктора Медведчука (24,7%)."За Виктора Медведчука как кандидата в президенты ни при каких обстоятельствах не проголосуют 24,7% опрошенных, а за Зеленского - 31,9%! И это при многолетней демонизации Медведчука, его открыто дружественных по отношению к России взглядах, тоннах грязи, выливаемых в последний год властью, - ненависть к одному из лидеров нашей партии все равно существенно меньше, чем к недавнему всенародному любимцу. Это ж как можно было стать таким разочарованием за два с половиной года? Я же говорю слугам (представителям пропрезидентской партии "Слуга народа" - ред.), что скоро люди начнут их бить. А они, наивные, не верят", - написал Волошин на своей странице в Facebook в понедельник.
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, петр порошенко, олег волошин, ситуация в днр и лнр, оппозиционная платформа - за жизнь
16:31 01.11.2021 (обновлено: 17:00 01.11.2021)
 
Депутат Рады высказался об антирейтинге Зеленского

Депутат Рады Волошин об антирейтинге Зеленского: люди будут "бить" представителей власти

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Львовской области
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Львовской области - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Читать ria.ru в
КИЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин, комментируя лидерство президента Владимира Зеленского в антирейтинге, считает, что вскоре люди будут "бить" представителей партии власти.
Зеленский возглавил рейтинг кандидатов в президенты, за которых граждане страны не желали бы голосовать. Действующий глава государства опередил в этом антирейтинге своего предшественника Петра Порошенко, свидетельствуют данные соцопроса, проведённого социологической службой центра Разумкова. Среди кандидатов на должность президента Украины, за которых не будут голосовать ни при каких обстоятельствах, респонденты называли Зеленского (31,9%), Порошенко (31,6%), Виктора Медведчука (24,7%).
"За Виктора Медведчука как кандидата в президенты ни при каких обстоятельствах не проголосуют 24,7% опрошенных, а за Зеленского - 31,9%! И это при многолетней демонизации Медведчука, его открыто дружественных по отношению к России взглядах, тоннах грязи, выливаемых в последний год властью, - ненависть к одному из лидеров нашей партии все равно существенно меньше, чем к недавнему всенародному любимцу. Это ж как можно было стать таким разочарованием за два с половиной года? Я же говорю слугам (представителям пропрезидентской партии "Слуга народа" - ред.), что скоро люди начнут их бить. А они, наивные, не верят", - написал Волошин на своей странице в Facebook в понедельник.
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с депутатами партии Слуга Народа во Львовской области - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
Вчера, 16:12
Зеленский впервые возглавил антирейтинг украинских политиков, показал опрос
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныПетр ПорошенкоОлег ВолошинСитуация в ДНР и ЛНРОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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