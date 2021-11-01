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Мурашко рассказал, где нагрузка на здравоохранение минимальна

Мурашко рассказал, где нагрузка на здравоохранение минимальна - РИА Новости, 01.11.2021

Мурашко рассказал, где нагрузка на здравоохранение минимальна

В районах, где от коронавируса привито 60-70% взрослого населения, нагрузка на здравоохранение становится минимальной в сравнении с теми районами, где... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T17:07

2021-11-01T17:07

2021-11-01T17:07

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В районах, где от коронавируса привито 60-70% взрослого населения, нагрузка на здравоохранение становится минимальной в сравнении с теми районами, где показатели вакцинации хуже, сообщил глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом."Мы видим, и уже губернаторы отмечают, что те районы, где провакцинировалось больше 60-70% взрослого населения, фактически нагрузка на систему здравоохранения становится минимальной по сравнению с теми районами, где эти цифры пока не достигнуты",- сказал Мурашко.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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