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Мурашко рассказал, где нагрузка на здравоохранение минимальна
Мурашко рассказал, где нагрузка на здравоохранение минимальна - РИА Новости, 01.11.2021
Мурашко рассказал, где нагрузка на здравоохранение минимальна
В районах, где от коронавируса привито 60-70% взрослого населения, нагрузка на здравоохранение становится минимальной в сравнении с теми районами, где... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T17:07
2021-11-01T17:07
2021-11-01T17:07
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В районах, где от коронавируса привито 60-70% взрослого населения, нагрузка на здравоохранение становится минимальной в сравнении с теми районами, где показатели вакцинации хуже, сообщил глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом."Мы видим, и уже губернаторы отмечают, что те районы, где провакцинировалось больше 60-70% взрослого населения, фактически нагрузка на систему здравоохранения становится минимальной по сравнению с теми районами, где эти цифры пока не достигнуты",- сказал Мурашко.
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РИА Новости
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Мурашко рассказал, где нагрузка на здравоохранение минимальна
Мурашко: там, где привито от COVID-19 более 60-70%, нагрузка на здравоохранение минимальна