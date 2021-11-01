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Глава МИД Японии станет генсеком Либерально-демократической партии
Глава МИД Японии станет генсеком Либерально-демократической партии - РИА Новости, 01.11.2021
Глава МИД Японии станет генсеком Либерально-демократической партии
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги станет новым генеральным секретарем Либерально-демократической партии, об этом он сказал журналистам после... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T13:58
2021-11-01T13:58
в мире
япония
фумио кисида
тосимицу мотэги
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ТОКИО, 1 ноя – РИА Новости, Ксения Нака. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги станет новым генеральным секретарем Либерально-демократической партии, об этом он сказал журналистам после встречи с премьер-министром Фумио Кисидой.Он сообщил, что получил предложение от Кисиды, который является также и главой партии, и заявил, что он принял это предложение."Мы продвигаем меры против коронавируса и реформу в партии, важно заручиться доверием народа", - приводит его слова агентство Киодо.Генеральный секретарь партии Акира Амари был назначен на этот пост в сентябре. Однако в воскресенье он проиграл на выборах по одномандатному округу, что и стало поводом для предстоящей отставки. Кисида утром в понедельник заявил, что будет думать о том, оставлять ли его на этом посту.Официально Мотэги будет назначен на этот пост в четверг.Либерально-демократическая партия получила 261 депутатский портфель из 465, обеспечив себе более половины мест в нижней палате, а также и так называемое "абсолютное стабильное большинство", что позволит ей назначать не только глав профильных комитетов нижней палаты парламента, но и обеспечить себе в них более половины мест. Таким образом, несмотря на то, что результаты для ЛДП оказались хуже, чем в 2017 году, когда у нее было 276 мест, партия может считать выборы успешными.Партнер ЛДП по коалиции партия Комэйто получила 32 депутатских портфеля вместо 29 четыре года назад.Несмотря на ожидавшийся рост поддержки главной оппозиционной силы Конституционно-демократической партии, она смогла обеспечить себе лишь 96 мест – в 2017 году у нее было 109 мест.Относительно новая Партия реформирования Японии, выросшая из регионального политического объединения, показала прорывной результат, увеличив число своих депутатов сразу в четыре раза – с 11 до 41, что позволило ей стать третьей партией в нижней палате.Коммунисты получили 10 вместо 12 мест на прошлых выборах, Народно-демократическая партия 11 вместо восьми, партия Рэйва Синсэнгуми – три вместо одного, Социалистическая партия сохранила одно место. Таким образом, в парламенте будут представлены восемь партий.На известии о победе ЛДП выросли котировки Токийской биржи. Они связаны с декларируемым премьер-министром Японии Фумио Кисидой "новым капитализмом", который он намерен проводить в жизнь, запустив механизм "роста и распределения", что позволит, по мнению премьера, повысить доходы населения и обеспечить рост потребления.
https://radiosputnik.ria.ru/20211031/vybory-1757108683.html
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в мире, япония, фумио кисида, тосимицу мотэги
13:58 01.11.2021
 
Глава МИД Японии станет генсеком Либерально-демократической партии

Глава МИД Японии Мотэги станет генсеком правящей Либерально-демократической партии

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Архивное фото
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ТОКИО, 1 ноя – РИА Новости, Ксения Нака. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги станет новым генеральным секретарем Либерально-демократической партии, об этом он сказал журналистам после встречи с премьер-министром Фумио Кисидой.
Он сообщил, что получил предложение от Кисиды, который является также и главой партии, и заявил, что он принял это предложение.
"Мы продвигаем меры против коронавируса и реформу в партии, важно заручиться доверием народа", - приводит его слова агентство Киодо.
Флаги Японии на улице Токио - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
31 октября, 17:53В мире
Правящие в Японии либерал-демократы лидируют на парламентских выборах
Генеральный секретарь партии Акира Амари был назначен на этот пост в сентябре. Однако в воскресенье он проиграл на выборах по одномандатному округу, что и стало поводом для предстоящей отставки. Кисида утром в понедельник заявил, что будет думать о том, оставлять ли его на этом посту.
Официально Мотэги будет назначен на этот пост в четверг.
Либерально-демократическая партия получила 261 депутатский портфель из 465, обеспечив себе более половины мест в нижней палате, а также и так называемое "абсолютное стабильное большинство", что позволит ей назначать не только глав профильных комитетов нижней палаты парламента, но и обеспечить себе в них более половины мест. Таким образом, несмотря на то, что результаты для ЛДП оказались хуже, чем в 2017 году, когда у нее было 276 мест, партия может считать выборы успешными.
Партнер ЛДП по коалиции партия Комэйто получила 32 депутатских портфеля вместо 29 четыре года назад.
Несмотря на ожидавшийся рост поддержки главной оппозиционной силы Конституционно-демократической партии, она смогла обеспечить себе лишь 96 мест – в 2017 году у нее было 109 мест.
Гонконг - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 05:16
Премьер Японии выразил обеспокоенность ситуацией в Гонконге
Относительно новая Партия реформирования Японии, выросшая из регионального политического объединения, показала прорывной результат, увеличив число своих депутатов сразу в четыре раза – с 11 до 41, что позволило ей стать третьей партией в нижней палате.
Коммунисты получили 10 вместо 12 мест на прошлых выборах, Народно-демократическая партия 11 вместо восьми, партия Рэйва Синсэнгуми – три вместо одного, Социалистическая партия сохранила одно место. Таким образом, в парламенте будут представлены восемь партий.
На известии о победе ЛДП выросли котировки Токийской биржи. Они связаны с декларируемым премьер-министром Японии Фумио Кисидой "новым капитализмом", который он намерен проводить в жизнь, запустив механизм "роста и распределения", что позволит, по мнению премьера, повысить доходы населения и обеспечить рост потребления.
 
В миреЯпонияФумио КисидаТосимицу Мотэги
 
 
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