https://ria.ru/20211101/vstrecha-1757176900.html
В Кремле назвали встречу Лаврова и Байдена важной
В Кремле назвали встречу Лаврова и Байдена важной - РИА Новости, 01.11.2021
В Кремле назвали встречу Лаврова и Байдена важной
Россия и США сходятся во мнении, что контакты на высшем уровне необходимы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T12:09
2021-11-01T12:09
2021-11-01T12:12
в мире
сша
дмитрий песков
джо байден
сергей лавров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757157685_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_ec58e945aef3a385c65ce3732faed51d.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия и США сходятся во мнении, что контакты на высшем уровне необходимы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Действительно, министр (иностранных дел Сергей) Лавров имел возможность на полях разных мероприятий переговорить кратко с президентом (Джо) Байденом. Это важно. Было продолжено обсуждение того достигнутого понимания о необходимости проведения контактов на высшем уровне. Мы сходимся в том, что контакты на высшем уровне необходимы, нужны как с точки зрения наших двусторонних отношений, так и нашего диалога, который касается более широкой географии. Поэтому встреча была важной, контакты будут продолжены с американской стороной", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают итоги беседы Лаврова и Байдена.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал беседу с президентом США Джо Байденом на полях "двадцатки" в Риме полезной, американский лидер передал привет Владимиру Путину, обсуждалась организация контактов лидеров России и США в обозримой перспективе.
https://radiosputnik.ria.ru/20211101/sammit-1757162736.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757157685_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_cc031171d22f0a593c9fe17e8a89d8a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дмитрий песков, джо байден, сергей лавров, россия
12:09 01.11.2021 (обновлено: 12:12 01.11.2021)
В Кремле назвали встречу Лаврова и Байдена важной
Пресс-секретарь президента Песков назвал встречу Лаврова и Байдена важной