https://ria.ru/20211101/vstrecha-1757176900.html

В Кремле назвали встречу Лаврова и Байдена важной

В Кремле назвали встречу Лаврова и Байдена важной - РИА Новости, 01.11.2021

В Кремле назвали встречу Лаврова и Байдена важной

Россия и США сходятся во мнении, что контакты на высшем уровне необходимы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T12:09

2021-11-01T12:09

2021-11-01T12:12

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сша

дмитрий песков

джо байден

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия и США сходятся во мнении, что контакты на высшем уровне необходимы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Действительно, министр (иностранных дел Сергей) Лавров имел возможность на полях разных мероприятий переговорить кратко с президентом (Джо) Байденом. Это важно. Было продолжено обсуждение того достигнутого понимания о необходимости проведения контактов на высшем уровне. Мы сходимся в том, что контакты на высшем уровне необходимы, нужны как с точки зрения наших двусторонних отношений, так и нашего диалога, который касается более широкой географии. Поэтому встреча была важной, контакты будут продолжены с американской стороной", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают итоги беседы Лаврова и Байдена.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал беседу с президентом США Джо Байденом на полях "двадцатки" в Риме полезной, американский лидер передал привет Владимиру Путину, обсуждалась организация контактов лидеров России и США в обозримой перспективе.

https://radiosputnik.ria.ru/20211101/sammit-1757162736.html

сша

россия

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в мире, сша, дмитрий песков, джо байден, сергей лавров, россия