https://ria.ru/20211101/vaktsinatsiya-1757278302.html

Во Владимирской области вакцинацию прошли более 75% чиновников

Во Владимирской области вакцинацию прошли более 75% чиновников - РИА Новости, 01.11.2021

Во Владимирской области вакцинацию прошли более 75% чиновников

Вакцинацию от COVID-19 прошли 75,5% чиновников Владимирской области, сообщил департамент региональной политики области в ответ на запрос РИА Новости. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T19:10

2021-11-01T19:10

2021-11-01T19:16

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РЯЗАНЬ, 1 ноя - РИА Новости. Вакцинацию от COVID-19 прошли 75,5% чиновников Владимирской области, сообщил департамент региональной политики области в ответ на запрос РИА Новости.Департамент предоставил РИА Новости копию распоряжения от 28 октября о проведении профилактических прививок лицам, замещающим государственные должности в администрации области, руководителям органов исполнительной власти и их заместителям, госслужащим и иным работникам в администрации региона. До 15 ноября необходимо обеспечить проведение им прививок первым компонентом вакцины от COVID-19, до 13 декабря - вторым. Положения об обязательной вакцинации не распространяются на сотрудников, имеющих противопоказания, а также перенесших новую коронавирусную инфекцию, с даты выздоровления которых прошло не более шести месяцев."В настоящее (время - ред.) вакцинировано 75,5% сотрудников", - говорится в ответе департамента на вопрос о проценте служащих, сделавших прививку.

https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757236811.html

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