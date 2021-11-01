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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211101/vaktsinatsiya-1757278302.html
Во Владимирской области вакцинацию прошли более 75% чиновников
Во Владимирской области вакцинацию прошли более 75% чиновников - РИА Новости, 01.11.2021
Во Владимирской области вакцинацию прошли более 75% чиновников
Вакцинацию от COVID-19 прошли 75,5% чиновников Владимирской области, сообщил департамент региональной политики области в ответ на запрос РИА Новости. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T19:10
2021-11-01T19:16
распространение коронавируса
общество
вакцинация
владимирская область
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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РЯЗАНЬ, 1 ноя - РИА Новости. Вакцинацию от COVID-19 прошли 75,5% чиновников Владимирской области, сообщил департамент региональной политики области в ответ на запрос РИА Новости.Департамент предоставил РИА Новости копию распоряжения от 28 октября о проведении профилактических прививок лицам, замещающим государственные должности в администрации области, руководителям органов исполнительной власти и их заместителям, госслужащим и иным работникам в администрации региона. До 15 ноября необходимо обеспечить проведение им прививок первым компонентом вакцины от COVID-19, до 13 декабря - вторым. Положения об обязательной вакцинации не распространяются на сотрудников, имеющих противопоказания, а также перенесших новую коронавирусную инфекцию, с даты выздоровления которых прошло не более шести месяцев."В настоящее (время - ред.) вакцинировано 75,5% сотрудников", - говорится в ответе департамента на вопрос о проценте служащих, сделавших прививку.
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общество, вакцинация, владимирская область, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
19:10 01.11.2021 (обновлено: 19:16 01.11.2021)
 
Во Владимирской области вакцинацию прошли более 75% чиновников

Во Владимирской области вакцинацию от COVID-19 прошли 75,5% чиновников региона

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкШприц с лекарством
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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РЯЗАНЬ, 1 ноя - РИА Новости. Вакцинацию от COVID-19 прошли 75,5% чиновников Владимирской области, сообщил департамент региональной политики области в ответ на запрос РИА Новости.
Департамент предоставил РИА Новости копию распоряжения от 28 октября о проведении профилактических прививок лицам, замещающим государственные должности в администрации области, руководителям органов исполнительной власти и их заместителям, госслужащим и иным работникам в администрации региона. До 15 ноября необходимо обеспечить проведение им прививок первым компонентом вакцины от COVID-19, до 13 декабря - вторым. Положения об обязательной вакцинации не распространяются на сотрудников, имеющих противопоказания, а также перенесших новую коронавирусную инфекцию, с даты выздоровления которых прошло не более шести месяцев.
"В настоящее (время - ред.) вакцинировано 75,5% сотрудников", - говорится в ответе департамента на вопрос о проценте служащих, сделавших прививку.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
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